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Tovább esik az Nvidia, egyre lejjebb az amerikai tőzsdék
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Tovább esik az Nvidia, egyre lejjebb az amerikai tőzsdék

Portfolio
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Az Nvidia körüli botrány adott irányt múlt héten a tőzsdéken, és a rossz hangulat továbbra is kitart. Európában mérsékelt esést lehetett látni, miközben az amerikai tőzsdéket ismét az AI-részvények húzzák lefelé a hétfői kereskedésben. A magyar tőzsde a napon belüli kilengések ellenére pluszban zárt, a blue chipek közül a Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsra ment ma.

Itthon az MNB holnapi kamatdöntése lesz a hét első felében a legizgalmasabb, külföldön pedig továbbra is az AI-részvényeken lesz a világ szeme, jön az Nvidia gyorsjelentése és az Anthropic IPO-ja is teszteli a piacokat.
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Egyre csúnyább esés az USA-ban

A nyitás óta tovább mélyült az esés a Wall Streeten. A Nasdaq már 1,83 százalékos mínuszban van, az S&P 500 1,31 százalékkal esik, a Dow Jones 0,81 százalékkal került lejjebb.

A félvezetőgyártók vezetik az esést, a szektorindex közel 5 százalékot zuhant. Jensen Huang múlt heti távozása óta továbbra is nyomás alatt van az Nvidia, közben Washington új szabályokkal szigorítja Kína hozzáférését a fejlett AI-chipekhez. Az eladások az adatközpontokat üzemeltető cégeket is elérték, a CoreWeave és a Nebius egyaránt több mint 5 százalékot esett a kereskedés egy pontján.

Az Nvidia kedden, az amerikai zárás után teszi közzé gyorsjelentését. A befektetők a következő negyedévre adott előrejelzésből kaphatnak képet arról, mennyire erős még a kereslet az adatközponti chipek iránt.

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Új céget alapított a Rába, a futóműgyártó élén is váltás jön

Rába Trucks néven új leányvállalatot alapított a Rába. A győri társaságot Tomas Müller vezeti, a Rába Futómű ügyvezetését pedig november 17-től Jozef Ďuriš veszi át.

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Új céget alapított a Rába, a futóműgyártó élén is váltás jön
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Emelkedéssel zárt a magyar tőzsde

A vegyes európai hangulatban emelkedéssel zárt a budapesti tőzsde, a BUX-index 0,5 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama nőtt, egyedül a Mol esett.

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Emelkedéssel zárt a magyar tőzsde
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A tőzsde elhagyását fontolgatja egy magyar cég a vagyonadó miatt

A Goodwill Pharma december 7-re összehívott rendkívüli közgyűlésén a társaság tőzsdei jelenlétének jövőjéről, illetve annak lehetséges alternatíváiról döntenek a cég korábban közzétett előterjesztése szerint. Ehhez kapcsolódóan fogalmazta meg véleményét a vállalat felügyelőbizottsága, kiemelve, hogy a lépés jelentős költségekkel és reputációs kockázatokkal járna, miközben a vagyonadóról szóló törvény végleges szabályai még nem ismertek.

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A tőzsde elhagyását fontolgatja egy magyar cég a vagyonadó miatt
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Esik az Nvidia

Az Nvidia 1,8 százalékos mínuszban van ma. A cég negyedéves gyorsjelentése holnap érkezik, ami friss információkkal szolgálhat az AI-beruházások fenntarthatóságával kapcsolatban.

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Kis mozgások Európában

Az európai tőzsdéken továbbra sincsenek nagy mozgások, a Stoxx 600 közel a pénteki záróértékén áll, a CAC-40 0,1 százalékot emelkedett, az FTSE-100 0,3 százalékkal kerül feljebb, míg a DAX 0,3 százalékot esett.

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Mínuszba fordult a BUX

Lefelé csorog a BUX a kereskedés végéhez közeledve, a vezető hazai index 0,2 százalékos mínuszban áll.

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Elon Musk után Trump is megszólalt a bukott Nvidia-vezér visszatéréséről

Donald Trump amerikai elnöknek nem lenne kifogása az ellen, ha Jensen Huang visszatérne az Nvidia vezérigazgatói székébe - írja a Financial Times. A chipgyártó társalapítója alig néhány napja mondott le egy hűtlenségi és nemzetbiztonsági botrány miatt, a washingtoni vezetés pedig az eset nyomán máris szigorította a technológiai exportra vonatkozó szabályokat.

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Elon Musk után Trump is megszólalt a bukott Nvidia-vezér visszatéréséről
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Gyengélkednek a chipgyártók

Gyengén teljesítenek a chipgyártók:

  • az Nvidia 0,7 százalékot
  • a Micron 6 százalékot
  • az Intel 5,4 százalékot
  • az AMD 2,4 százalékot esett.
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Eséssel nyit Amerika

Eséssel nyitottak az amerikai tőzsdék, az AI-részvények esése húzza lefelé az indexeket, főként a Nasdaq indexet. A Dow 0,2 százalékkal, az S&P 500 0,7 százalékkal,

a Nasdaq 100 pedig 1,3 százalékkal került lejjebb.

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Itt a bejelentés: szigorít a fejlett AI-chipeknél az Egyesült Államok

Szigorítja a fejlett mesterségesintelligencia-chipekhez és szerverekhez való távoli hozzáférést az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma. A tárca egy olyan ideiglenes szabályozást adott ki, amely egyes országok esetében korlátozza a technológia elérését, több állam felé pedig engedélyhez köti a chipek továbbértékesítését - írja a Bloomberg. 

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Itt a bejelentés: szigorít a fejlett AI-chipeknél az Egyesült Államok
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Nagy célárvágások jöttek az Nvidiára!

Egyre nagyobb nyomás alá kerül az Nvidia részvénye, miután Jensen Huang vezérigazgató távozása komoly bizonytalanságot okozott a befektetők körében. A chipgyártó körül kialakult botrány nyomán az elemzőházak sorra vizsgálják felül várakozásaikat, most pedig a múlt heti nagy célárvágások után 3 friss vágás is érkezett a cég részvényeire, ráadásul egy újabb veszély is nyomást gyakorolhat az árfolyamra.

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Nagy célárvágások jöttek az Nvidiára!
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Döntött az Európai Bizottság: felvásárolhatja az UniCredit a Commerzbankot

Feltétel nélkül jóváhagyta az Európai Bizottság az olasz UniCredit és a német Commerzbank fúzióját. A versenyhatósági engedéllyel a pénzintézetek határokon átnyúló egyesülését és az európai bankszektor konszolidációját kívánják támogatni, miután az ügyletre nemrég az Európai Központi Bank is rábólintott - írja a Reuters.

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Döntött az Európai Bizottság: felvásárolhatja az UniCredit a Commerzbankot
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Kimondta a Morgan Stanley: nagy emelkedés jöhet a tőzsdéken

A Morgan Stanley "maximális felülsúlyozásra" javította a globális részvénypiacokra vonatkozó ajánlását, mivel az elemzők szerint a részvények értékeltsége jelenleg vonzó, a vállalati eredménykilátások pedig biztatóak. A befektetési bank várakozásai szerint az S&P 500 index 2027 végére elérheti a 8700 pontos szintet, ami 15 százalékos emelkedés a jelenlegi szintről, miközben az amerikai piac mellett az európai és a japán tőzsdéken is komoly növekedési lehetőséget látnak.

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Kimondta a Morgan Stanley: nagy emelkedés jöhet a tőzsdéken
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Amerikában folytatódhat az esés

Egyre nagyobb az esés az Nvidia részvényeinél, nyitás előtt már 3,6 százalékos a mínusz.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az amerikai határidős indexek is eséseket jeleznek előre a nyitásra, a Dow 0,1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos mínuszban áll, míg a Nasdaq-ot ma is büntetik, 1,4 százalékos csökkenéssel nyithat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Reagálnak az elemzők a jó hírre: sorra jönnek a céláremelések a Richterre

Kizárólagos licencmegállapodást kötött múlt héten a Richter a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel, amire reagálva folyamatosan érkeznek az elemzői céláremelések a Richter részvényeire.

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Reagálnak az elemzők a jó hírre: sorra jönnek a céláremelések a Richterre
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Nagy forgalommal veszik a Richter részvényeit

A Richter a legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén, lekörözve a rendszerint első helyen álló OTP-t is. A gyógyszergyártó részvényei ma történelmi csúcsra mentek és közel 2 százalékos pluszban állnak, miközben az irányadó európai részvénypiacokon minimális emelkedéseket látunk.

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Nagy forgalommal veszik a Richter részvényeit
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Tőzsdére megy Izland ikonikus termálfürdője

Tőzsdére lép az izlandi Kék Lagúna üzemeltetője, miután sikeresen lezárta elsődleges nyilvános részvénykibocsátását. A mintegy 900 millió euróra értékelt vállalat uralja a helyi geotermikus fürdőpiacot, és komoly felvásárlásokkal bővíti tevékenységét. A befektetőknek azonban számolniuk kell a lassuló turizmussal, a magas árazással, valamint a közvetlen vulkáni tevékenységből fakadó kockázatokkal.

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Tőzsdére megy Izland ikonikus termálfürdője
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Bíróságra mentek a dühös Intel-befektetők, miután hatalmasat buktak

Csoportos keresetet nyújtottak be az Intel részvényesei az amerikai chipgyártó ellen, mert állításuk szerint a vállalat félrevezette őket. A befektetők azzal vádolják a céget, hogy elhallgatta a személyi számítógépek eladásának tartós visszaeséséből fakadó károkat, aminek eredményeként közel 30 százalékot zuhant egy nap alatt a részvények árfolyama.

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Bíróságra mentek a dühös Intel-befektetők, miután hatalmasat buktak
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Csorog lefelé a BUX

Vegyesen állnak az európai tőzsdék, a DAX minimális esésben van, a Stoxx 600 0,1 százalékot, a CAC-40 0,2 százalékot, az FTSE-100 0,3 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A nyitás óta csorog lefelé a BUX, már csak 56 ponttal van a pénteki záróértéke felett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább esik az Nvidia

Az Nvidia tovább esik ma a nyitás előtti kereskedésben, 1,5 százalékos mínuszban állnak a papírok.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Bizonytalankodás az európai tőzsdéken

Az európai befektetőket a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak és a tartósan magas olajárak hatásai mozgatják ma reggel, az irányadó indexek pénteki záróértékük környékén mozognak.

Bár a technológiai szektor körüli bizonytalanság – különösen az Nvidia vezérigazgatójának múlt heti menesztése – megtépázta a tengerentúli piacokat, a határidős amerikai indexek mínuszban állnak, az európai tőzsdék egyelőre jóval ellenállóbbnak bizonyulnak,

a brit tőzsdeindex pedig új csúcs felé tart.

Európa az elmúlt hetekben kevésbé sínylette meg a mesterséges intelligencia körüli növekvő elbizonytalanodást, így az irányadó európai indexek felülteljesítették az amerikai tőzsdéket. Stratégák szerint Európa és az Egyesült Királyság jelenleg egyértelműen menedékként szolgál az AI-szektorból menekülő befektetők számára.

Az európai részvénypiacokat a Morgan Stanley friss előrejelzése is támogatta, a befektetési bank ugyanis 2027 végéig 15 százalékos emelkedést vár Európában a folyamatos tőkebeáramlásra, a portfóliók diverzifikációjára és a vállalati profitok növekedésére hivatkozva.

A szektorok közül a távközlési és az ingatlanszektor papírjai teljesítenek ma reggel a legjobban, szemben a gyengélkedő nyersanyagkapcsolt részvényekkel.

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Itt az új történelmi csúcs a Telekomnál és a Richternél

A Magyar Telekom és a Richter is új történelmi csúcsra ment ma:

  • a Telekomnál 3016 forint az új csúcs
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
  • a Richter pedig 13 650 forinton is járt a nyitást követő percekben, ami szintén új napközbeni rekord.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Kis mozgások Európában

Többnyire emelkednek az irányadó nyugat-európai indexek a nyitást követő percekben, a Stoxx 600 0,1 százalékos, a CAC-40 0,2 százalékos, az FTSE-100 szintén 0,2 százalékos pluszban áll. A DAX alulteljesítő, 0,1 százalékot esett.

daxindex
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Jól indul a hét a magyar tőzsdén

Kis emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, az irányadó nyugat-európai indexek 0,1-0,2 százalékos pluszban állnak, jó hangulatban indul a hét a magyar részvénypiacon is.

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Jól indul a hét a magyar tőzsdén
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Friss elemzői vélemény jött a Wizz Airről

Felhalmozásra ajánlja a Wizz Air részvényeit a Concorde ma reggeli elemzésében a vállalat legutóbbi negyedéves gyorsjelentésére reagálva. A célár 14,5 GBP, ami 27 százalékos felértékelődési potenciált jelent a pénteki záróárfolyamhoz képest.

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Friss elemzői vélemény jött a Wizz Airről
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot. Elsősorban

    az Nvidia körüli botrány újabb fejleményeire

    és a chipgyártó-óriás árfolyamának alakulására figyeltek a befektetők. 
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,1 százalékot esett, miután vártnál gyengébb japán GDP-adat érkezett, a technológia-túlsúlyos Kospi pedig több mint 3 százalékot zuhant. A Hang Seng 0,5 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban áll.
  • Kis emelkedéssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,2 százalékot eshet, a S&P 500 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma teszi közzé az MNB a befektetési alapok harmadik negyedéves adatait, emellett hajnalban már megjelent egy japán GDP-adat, Kínában pedig az iparról és a kiskereskedelemről tették közzé a legfrissebb számokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 57,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 347,55 0,1% 2,1% 1,3% 8,9% 10,3% 45,0%
S&P 500 7 561,67 -0,4% 2,5% -3,1% 10,5% 12,2% 61,5%
Nasdaq 27 943,74 -1,2% 3,5% -8,6% 10,7% 11,8% 72,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 61 142,35 0,5% 6,5% -9,8% 21,5% 19,2% 106,5%
Hang Seng 23 637,6 -1,5% -3,4% -2,9% -7,8% -12,7% -6,7%
CSI 300 4 016,29 -0,7% -0,9% -6,1% -13,3% -14,6% -17,8%
Európai részvényindexek              
DAX 26 749,95 -0,1% 3,6% 5,9% 9,2% 11,3% 66,2%
CAC 8 368,91 0,1% 2,8% 6,9% 2,7% 1,7% 18,0%
FTSE 10 902,56 0,4% 2,1% 2,4% 9,8% 11,2% 48,4%
FTSE MIB 51 858,51 0,1% 3,6% 3,6% 15,4% 15,9% 87,0%
IBEX 20 020,1 0,3% 3,4% 4,2% 15,7% 20,8% 120,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 146 155,7 -0,1% 1,9% 1,8% 31,6% 35,1% 179,4%
ATX 6 654,83 -0,5% 3,4% 0,4% 24,9% 35,8% 71,5%
PX 2 651,6 0,9% 0,8% 1,9% -1,3% 6,0% 94,7%
Magyar blue chipek              
OTP 41 300 -1,6% 0,1% -2,6% 17,7% 27,3% 126,3%
Mol 4 980 3,3% 3,4% 1,7% 69,4% 62,6% 101,8%
Richter 13 540 -0,4% 5,2% 10,5% 37,3% 37,7% 58,7%
Magyar Telekom 3 004 0,7% 3,5% 15,5% 67,6% 70,5% 589,0%
Nyersanyagok              
WTI 89,81 -0,2% -2,7% -5,8% 56,8% 50,8% 11,2%
Brent 95,77 -0,1% -2,7% -9,4% 57,4% 51,8% 16,2%
Arany 3 878,4 0,0% -4,6% -6,9% -10,3% -7,9% 108,3%
Devizák              
EURHUF 364,7150 -0,2% 0,3% 0,1% -5,0% -5,0% -0,6%
USDHUF 330,7473 0,1% 1,4% 1,7% 1,2% 0,2% 3,2%
GBPHUF 437,4951 0,1% 0,5% 1,6% -0,7% 0,4% 1,7%
EURUSD 1,1027 -0,4% -1,1% -1,5% -6,1% -5,3% -3,6%
USDJPY 159,9050 0,0% 1,0% 1,0% 2,0% 3,7% 40,3%
GBPUSD 1,3221 -0,1% -1,1% -0,2% -1,7% 0,2% -1,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 225,88 -4,4% -9,9% -17,9% -23,1% -31,5% 6,3%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,35 1,5% 3,7% -3,4% 17,1% 26,5% -1 424,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,53 0,7% 2,3% -5,4% -19,6% -21,7% 40,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Bizonyítványt osztanak Magyarországnak és jön az MNB döntése is

A következő napokban is fontos makrogazdasági adatok érkeznek, jegybanki fronton pedig számunkra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának döntése lesz meghatározó. A nemzetközi hangulat bizonytalansága miatt valószínűleg marad az eddigi kamatszint. A hét végén megkezdődik az idei utolsó hitelminősítői felülvizsgálati kör, a Moody’s publikálhatja friss véleményét Magyarországról. A nemzetközi színtéren a befektetők továbbra is elsősorban a geopolitikai hírekre fókuszálhatnak, a közel-keleti háború aktualitása és az energiaárak alakulása lehet meghatározó, míg Ukrajnában hosszú idő után felcsillant a fegyverszünet reménye.

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Bizonyítványt osztanak Magyarországnak és jön az MNB döntése is
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Megpróbálták visszahúzni az Nvidia árfolyamát

Elsősorban az Nvidia körüli botrány újabb fejleményeire és a chipgyártó-óriás árfolyamának alakulására figyeltek ma a befektetők. Napon belül -4%-os zuhanásban is volt a cég árfolyama, majd ezt 2%-os esésre szépítette.  A magyar tőzsdén is akadtak izgalmak, kifejezetten nagyot ralizott ugyanis a Mol részvénye.

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Megpróbálták visszahúzni az Nvidia árfolyamát

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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