Tovább esik az Nvidia, egyre lejjebb az amerikai tőzsdék

A nyitás óta tovább mélyült az esés a Wall Streeten. A Nasdaq már 1,83 százalékos mínuszban van, az S&P 500 1,31 százalékkal esik, a Dow Jones 0,81 százalékkal került lejjebb.

A félvezetőgyártók vezetik az esést, a szektorindex közel 5 százalékot zuhant. Jensen Huang múlt heti távozása óta továbbra is nyomás alatt van az Nvidia, közben Washington új szabályokkal szigorítja Kína hozzáférését a fejlett AI-chipekhez. Az eladások az adatközpontokat üzemeltető cégeket is elérték, a CoreWeave és a Nebius egyaránt több mint 5 százalékot esett a kereskedés egy pontján.

Az Nvidia kedden, az amerikai zárás után teszi közzé gyorsjelentését. A befektetők a következő negyedévre adott előrejelzésből kaphatnak képet arról, mennyire erős még a kereslet az adatközponti chipek iránt.