Tovább esik az Nvidia, nyomás alatt a Nasdaq

Az európai befektetőket a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak és a tartósan magas olajárak hatásai mozgatják ma reggel, az irányadó indexek pénteki záróértékük környékén mozognak.

Bár a technológiai szektor körüli bizonytalanság – különösen az Nvidia vezérigazgatójának múlt heti menesztése – megtépázta a tengerentúli piacokat, a határidős amerikai indexek mínuszban állnak, az európai tőzsdék egyelőre jóval ellenállóbbnak bizonyulnak,

a brit tőzsdeindex pedig új csúcs felé tart.

Európa az elmúlt hetekben kevésbé sínylette meg a mesterséges intelligencia körüli növekvő elbizonytalanodást, így az irányadó európai indexek felülteljesítették az amerikai tőzsdéket. Stratégák szerint Európa és az Egyesült Királyság jelenleg egyértelműen menedékként szolgál az AI-szektorból menekülő befektetők számára.

Az európai részvénypiacokat a Morgan Stanley friss előrejelzése is támogatta, a befektetési bank ugyanis 2027 végéig 15 százalékos emelkedést vár Európában a folyamatos tőkebeáramlásra, a portfóliók diverzifikációjára és a vállalati profitok növekedésére hivatkozva.

A szektorok közül a távközlési és az ingatlanszektor papírjai teljesítenek ma reggel a legjobban, szemben a gyengélkedő nyersanyagkapcsolt részvényekkel.