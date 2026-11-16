Tovább ütik az Nvidiát, egyre csúnyább az esés a tőzsdéken

Itthon az MNB holnapi kamatdöntése lesz a hét első felében a legizgalmasabb, külföldön pedig továbbra is az AI-részvényeken lesz a világ szeme, jön az Nvidia gyorsjelentése és az Anthropic IPO-ja is teszteli a piacokat.
Nem enyhül a nyomás
A hétfői amerikai eladási hullám a technológiai szektoron kívülre is átterjedt. A Dow Jones a nyitáskor még csak 80 ponttal került lejjebb, estére viszont már 727 pontos, 1,39 százalékos mínuszban van. Az S&P 500 1,86 százalékkal esik, 11 ágazatából 10 mínuszban van, egyedül a defenzívebb nem-ciklikus fogyasztói szektor van enyhe pluszban. A Nasdaq vesztesége 2,34 százalékra nőtt.
Az OpenAI vezére szerint az AI-szektor túl fogja élni Jensen Huang távozását
A mesterséges intelligencia iparága sikeresen át fogja vészelni az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang múlt heti menesztése miatt kialakult bizonytalanságot – véli Sam Altman, az OpenAI vezetője. Miközben a Szilícium-völgy több prominens szereplője és Donald Trump elnök is a leváltott cégvezető visszatérését szorgalmazza, Altman szerint a szektor iránti kereslet elég erős ahhoz, hogy a piac stabil maradjon - írta meg a Bloomberg.
Egyre lejjebb
Egyre csúnyább esés látszik a tőzsdéken, a Nasdaq mínusza 2,17 százalékra nőtt, az S&P 500 1,59 százalékkal, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb. A VIX közel 15 százalékkal, 22 pont fölé ugrott.
Az Nvidia igazgatósága nem tervezi visszahozni Jensen Huangot
Az Nvidia igazgatósága nem tervezi Jensen Huang visszahelyezését a vezérigazgatói székbe, noha Donald Trump amerikai elnök nyitottnak mutatkozott erre - írta a Financial Times. A chipgyártó vezetője a múlt héten mondott le egy házasságtörési és nemzetbiztonsági botrány miatt, miközben az amerikai kormányzat tovább szigorította a fejlett chipek exportjára és távoli hozzáférésére vonatkozó szabályokat.
Egyéves mélypontra esett az arany, 2015 óta a legrosszabb évét zárhatja a nemesfém
Egyéves mélypontra zuhant hétfőn az arany világpiaci ára, miután a magas amerikai állampapírhozamok, az erősödő dollár és a szigorúbb monetáris politikára vonatkozó várakozások együttesen nyomták le a jegyzést. A nemesfém ezzel az elmúlt több mint egy évtized leggyengébb évét zárhatja, és a piaci folyamatok további áresést vetítenek előre.
Egyre csúnyább esés az USA-ban
A nyitás óta tovább mélyült az esés a Wall Streeten. A Nasdaq már 1,83 százalékos mínuszban van, az S&P 500 1,31 százalékkal esik, a Dow Jones 0,81 százalékkal került lejjebb.
A félvezetőgyártók vezetik az esést, a szektorindex közel 5 százalékot zuhant. Jensen Huang múlt heti távozása óta továbbra is nyomás alatt van az Nvidia, közben Washington új szabályokkal szigorítja Kína hozzáférését a fejlett AI-chipekhez. Az eladások az adatközpontokat üzemeltető cégeket is elérték, a CoreWeave és a Nebius egyaránt több mint 5 százalékot esett a kereskedés egy pontján.
Az Nvidia kedden, az amerikai zárás után teszi közzé gyorsjelentését. A befektetők a következő negyedévre adott előrejelzésből kaphatnak képet arról, mennyire erős még a kereslet az adatközponti chipek iránt.
Új céget alapított a Rába, a futóműgyártó élén is váltás jön
Rába Trucks néven új leányvállalatot alapított a Rába. A győri társaságot Tomas Müller vezeti, a Rába Futómű ügyvezetését pedig november 17-től Jozef Ďuriš veszi át.
Emelkedéssel zárt a magyar tőzsde
A vegyes európai hangulatban emelkedéssel zárt a budapesti tőzsde, a BUX-index 0,5 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama nőtt, egyedül a Mol esett.
A tőzsde elhagyását fontolgatja egy magyar cég a vagyonadó miatt
A Goodwill Pharma december 7-re összehívott rendkívüli közgyűlésén a társaság tőzsdei jelenlétének jövőjéről, illetve annak lehetséges alternatíváiról döntenek a cég korábban közzétett előterjesztése szerint. Ehhez kapcsolódóan fogalmazta meg véleményét a vállalat felügyelőbizottsága, kiemelve, hogy a lépés jelentős költségekkel és reputációs kockázatokkal járna, miközben a vagyonadóról szóló törvény végleges szabályai még nem ismertek.
Esik az Nvidia
Az Nvidia 1,8 százalékos mínuszban van ma. A cég negyedéves gyorsjelentése holnap érkezik, ami friss információkkal szolgálhat az AI-beruházások fenntarthatóságával kapcsolatban.
Kis mozgások Európában
Az európai tőzsdéken továbbra sincsenek nagy mozgások, a Stoxx 600 közel a pénteki záróértékén áll, a CAC-40 0,1 százalékot emelkedett, az FTSE-100 0,3 százalékkal kerül feljebb, míg a DAX 0,3 százalékot esett.
Mínuszba fordult a BUX
Lefelé csorog a BUX a kereskedés végéhez közeledve, a vezető hazai index 0,2 százalékos mínuszban áll.
Elon Musk után Trump is megszólalt a bukott Nvidia-vezér visszatéréséről
Donald Trump amerikai elnöknek nem lenne kifogása az ellen, ha Jensen Huang visszatérne az Nvidia vezérigazgatói székébe - írja a Financial Times. A chipgyártó társalapítója alig néhány napja mondott le egy hűtlenségi és nemzetbiztonsági botrány miatt, a washingtoni vezetés pedig az eset nyomán máris szigorította a technológiai exportra vonatkozó szabályokat.
Gyengélkednek a chipgyártók
Gyengén teljesítenek a chipgyártók:
- az Nvidia 0,7 százalékot
- a Micron 6 százalékot
- az Intel 5,4 százalékot
- az AMD 2,4 százalékot esett.
Eséssel nyit Amerika
Eséssel nyitottak az amerikai tőzsdék, az AI-részvények esése húzza lefelé az indexeket, főként a Nasdaq indexet. A Dow 0,2 százalékkal, az S&P 500 0,7 százalékkal,
a Nasdaq 100 pedig 1,3 százalékkal került lejjebb.
Itt a bejelentés: szigorít a fejlett AI-chipeknél az Egyesült Államok
Szigorítja a fejlett mesterségesintelligencia-chipekhez és szerverekhez való távoli hozzáférést az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma. A tárca egy olyan ideiglenes szabályozást adott ki, amely egyes országok esetében korlátozza a technológia elérését, több állam felé pedig engedélyhez köti a chipek továbbértékesítését - írja a Bloomberg.
Nagy célárvágások jöttek az Nvidiára!
Egyre nagyobb nyomás alá kerül az Nvidia részvénye, miután Jensen Huang vezérigazgató távozása komoly bizonytalanságot okozott a befektetők körében. A chipgyártó körül kialakult botrány nyomán az elemzőházak sorra vizsgálják felül várakozásaikat, most pedig a múlt heti nagy célárvágások után 3 friss vágás is érkezett a cég részvényeire, ráadásul egy újabb veszély is nyomást gyakorolhat az árfolyamra.
Döntött az Európai Bizottság: felvásárolhatja az UniCredit a Commerzbankot
Feltétel nélkül jóváhagyta az Európai Bizottság az olasz UniCredit és a német Commerzbank fúzióját. A versenyhatósági engedéllyel a pénzintézetek határokon átnyúló egyesülését és az európai bankszektor konszolidációját kívánják támogatni, miután az ügyletre nemrég az Európai Központi Bank is rábólintott - írja a Reuters.
Kimondta a Morgan Stanley: nagy emelkedés jöhet a tőzsdéken
A Morgan Stanley "maximális felülsúlyozásra" javította a globális részvénypiacokra vonatkozó ajánlását, mivel az elemzők szerint a részvények értékeltsége jelenleg vonzó, a vállalati eredménykilátások pedig biztatóak. A befektetési bank várakozásai szerint az S&P 500 index 2027 végére elérheti a 8700 pontos szintet, ami 15 százalékos emelkedés a jelenlegi szintről, miközben az amerikai piac mellett az európai és a japán tőzsdéken is komoly növekedési lehetőséget látnak.
Amerikában folytatódhat az esés
Egyre nagyobb az esés az Nvidia részvényeinél, nyitás előtt már 3,6 százalékos a mínusz.
Az amerikai határidős indexek is eséseket jeleznek előre a nyitásra, a Dow 0,1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos mínuszban áll, míg a Nasdaq-ot ma is büntetik, 1,4 százalékos csökkenéssel nyithat.
Reagálnak az elemzők a jó hírre: sorra jönnek a céláremelések a Richterre
Kizárólagos licencmegállapodást kötött múlt héten a Richter a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel, amire reagálva folyamatosan érkeznek az elemzői céláremelések a Richter részvényeire.
Nagy forgalommal veszik a Richter részvényeit
A Richter a legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén, lekörözve a rendszerint első helyen álló OTP-t is. A gyógyszergyártó részvényei ma történelmi csúcsra mentek és közel 2 százalékos pluszban állnak, miközben az irányadó európai részvénypiacokon minimális emelkedéseket látunk.
Tőzsdére megy Izland ikonikus termálfürdője
Tőzsdére lép az izlandi Kék Lagúna üzemeltetője, miután sikeresen lezárta elsődleges nyilvános részvénykibocsátását. A mintegy 900 millió euróra értékelt vállalat uralja a helyi geotermikus fürdőpiacot, és komoly felvásárlásokkal bővíti tevékenységét. A befektetőknek azonban számolniuk kell a lassuló turizmussal, a magas árazással, valamint a közvetlen vulkáni tevékenységből fakadó kockázatokkal.
Bíróságra mentek a dühös Intel-befektetők, miután hatalmasat buktak
Csoportos keresetet nyújtottak be az Intel részvényesei az amerikai chipgyártó ellen, mert állításuk szerint a vállalat félrevezette őket. A befektetők azzal vádolják a céget, hogy elhallgatta a személyi számítógépek eladásának tartós visszaeséséből fakadó károkat, aminek eredményeként közel 30 százalékot zuhant egy nap alatt a részvények árfolyama.
Csorog lefelé a BUX
Vegyesen állnak az európai tőzsdék, a DAX minimális esésben van, a Stoxx 600 0,1 százalékot, a CAC-40 0,2 százalékot, az FTSE-100 0,3 százalékot emelkedett.
A nyitás óta csorog lefelé a BUX, már csak 56 ponttal van a pénteki záróértéke felett.
Tovább esik az Nvidia
Az Nvidia tovább esik ma a nyitás előtti kereskedésben, 1,5 százalékos mínuszban állnak a papírok.
Bizonytalankodás az európai tőzsdéken
Az európai befektetőket a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak és a tartósan magas olajárak hatásai mozgatják ma reggel, az irányadó indexek pénteki záróértékük környékén mozognak.
Bár a technológiai szektor körüli bizonytalanság – különösen az Nvidia vezérigazgatójának múlt heti menesztése – megtépázta a tengerentúli piacokat, a határidős amerikai indexek mínuszban állnak, az európai tőzsdék egyelőre jóval ellenállóbbnak bizonyulnak,
a brit tőzsdeindex pedig új csúcs felé tart.
Európa az elmúlt hetekben kevésbé sínylette meg a mesterséges intelligencia körüli növekvő elbizonytalanodást, így az irányadó európai indexek felülteljesítették az amerikai tőzsdéket. Stratégák szerint Európa és az Egyesült Királyság jelenleg egyértelműen menedékként szolgál az AI-szektorból menekülő befektetők számára.
Az európai részvénypiacokat a Morgan Stanley friss előrejelzése is támogatta, a befektetési bank ugyanis 2027 végéig 15 százalékos emelkedést vár Európában a folyamatos tőkebeáramlásra, a portfóliók diverzifikációjára és a vállalati profitok növekedésére hivatkozva.
A szektorok közül a távközlési és az ingatlanszektor papírjai teljesítenek ma reggel a legjobban, szemben a gyengélkedő nyersanyagkapcsolt részvényekkel.
Itt az új történelmi csúcs a Telekomnál és a Richternél
A Magyar Telekom és a Richter is új történelmi csúcsra ment ma:
- a Telekomnál 3016 forint az új csúcs
- a Richter pedig 13 650 forinton is járt a nyitást követő percekben, ami szintén új napközbeni rekord.
Kis mozgások Európában
Többnyire emelkednek az irányadó nyugat-európai indexek a nyitást követő percekben, a Stoxx 600 0,1 százalékos, a CAC-40 0,2 százalékos, az FTSE-100 szintén 0,2 százalékos pluszban áll. A DAX alulteljesítő, 0,1 százalékot esett.
Jól indul a hét a magyar tőzsdén
Kis emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, az irányadó nyugat-európai indexek 0,1-0,2 százalékos pluszban állnak, jó hangulatban indul a hét a magyar részvénypiacon is.
Friss elemzői vélemény jött a Wizz Airről
Felhalmozásra ajánlja a Wizz Air részvényeit a Concorde ma reggeli elemzésében a vállalat legutóbbi negyedéves gyorsjelentésére reagálva. A célár 14,5 GBP, ami 27 százalékos felértékelődési potenciált jelent a pénteki záróárfolyamhoz képest.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot. Elsősorban
az Nvidia körüli botrány újabb fejleményeireés a chipgyártó-óriás árfolyamának alakulására figyeltek a befektetők.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,1 százalékot esett, miután vártnál gyengébb japán GDP-adat érkezett, a technológia-túlsúlyos Kospi pedig több mint 3 százalékot zuhant. A Hang Seng 0,5 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban áll.
- Kis emelkedéssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,2 százalékot eshet, a S&P 500 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma teszi közzé az MNB a befektetési alapok harmadik negyedéves adatait, emellett hajnalban már megjelent egy japán GDP-adat, Kínában pedig az iparról és a kiskereskedelemről tették közzé a legfrissebb számokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 57,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 347,55
|0,1%
|2,1%
|1,3%
|8,9%
|10,3%
|45,0%
|S&P 500
|7 561,67
|-0,4%
|2,5%
|-3,1%
|10,5%
|12,2%
|61,5%
|Nasdaq
|27 943,74
|-1,2%
|3,5%
|-8,6%
|10,7%
|11,8%
|72,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 142,35
|0,5%
|6,5%
|-9,8%
|21,5%
|19,2%
|106,5%
|Hang Seng
|23 637,6
|-1,5%
|-3,4%
|-2,9%
|-7,8%
|-12,7%
|-6,7%
|CSI 300
|4 016,29
|-0,7%
|-0,9%
|-6,1%
|-13,3%
|-14,6%
|-17,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 749,95
|-0,1%
|3,6%
|5,9%
|9,2%
|11,3%
|66,2%
|CAC
|8 368,91
|0,1%
|2,8%
|6,9%
|2,7%
|1,7%
|18,0%
|FTSE
|10 902,56
|0,4%
|2,1%
|2,4%
|9,8%
|11,2%
|48,4%
|FTSE MIB
|51 858,51
|0,1%
|3,6%
|3,6%
|15,4%
|15,9%
|87,0%
|IBEX
|20 020,1
|0,3%
|3,4%
|4,2%
|15,7%
|20,8%
|120,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 155,7
|-0,1%
|1,9%
|1,8%
|31,6%
|35,1%
|179,4%
|ATX
|6 654,83
|-0,5%
|3,4%
|0,4%
|24,9%
|35,8%
|71,5%
|PX
|2 651,6
|0,9%
|0,8%
|1,9%
|-1,3%
|6,0%
|94,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 300
|-1,6%
|0,1%
|-2,6%
|17,7%
|27,3%
|126,3%
|Mol
|4 980
|3,3%
|3,4%
|1,7%
|69,4%
|62,6%
|101,8%
|Richter
|13 540
|-0,4%
|5,2%
|10,5%
|37,3%
|37,7%
|58,7%
|Magyar Telekom
|3 004
|0,7%
|3,5%
|15,5%
|67,6%
|70,5%
|589,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,81
|-0,2%
|-2,7%
|-5,8%
|56,8%
|50,8%
|11,2%
|Brent
|95,77
|-0,1%
|-2,7%
|-9,4%
|57,4%
|51,8%
|16,2%
|Arany
|3 878,4
|0,0%
|-4,6%
|-6,9%
|-10,3%
|-7,9%
|108,3%
|Devizák
|EURHUF
|364,7150
|-0,2%
|0,3%
|0,1%
|-5,0%
|-5,0%
|-0,6%
|USDHUF
|330,7473
|0,1%
|1,4%
|1,7%
|1,2%
|0,2%
|3,2%
|GBPHUF
|437,4951
|0,1%
|0,5%
|1,6%
|-0,7%
|0,4%
|1,7%
|EURUSD
|1,1027
|-0,4%
|-1,1%
|-1,5%
|-6,1%
|-5,3%
|-3,6%
|USDJPY
|159,9050
|0,0%
|1,0%
|1,0%
|2,0%
|3,7%
|40,3%
|GBPUSD
|1,3221
|-0,1%
|-1,1%
|-0,2%
|-1,7%
|0,2%
|-1,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 225,88
|-4,4%
|-9,9%
|-17,9%
|-23,1%
|-31,5%
|6,3%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,35
|1,5%
|3,7%
|-3,4%
|17,1%
|26,5%
|-1 424,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|0,7%
|2,3%
|-5,4%
|-19,6%
|-21,7%
|40,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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A következő napokban is fontos makrogazdasági adatok érkeznek, jegybanki fronton pedig számunkra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának döntése lesz meghatározó. A nemzetközi hangulat bizonytalansága miatt valószínűleg marad az eddigi kamatszint. A hét végén megkezdődik az idei utolsó hitelminősítői felülvizsgálati kör, a Moody’s publikálhatja friss véleményét Magyarországról. A nemzetközi színtéren a befektetők továbbra is elsősorban a geopolitikai hírekre fókuszálhatnak, a közel-keleti háború aktualitása és az energiaárak alakulása lehet meghatározó, míg Ukrajnában hosszú idő után felcsillant a fegyverszünet reménye.
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