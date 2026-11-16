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Tőzsdére megy Izland ikonikus termálfürdője
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Tőzsdére megy Izland ikonikus termálfürdője

Portfolio
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Tőzsdére lép az izlandi Kék Lagúna üzemeltetője, miután sikeresen lezárta elsődleges nyilvános részvénykibocsátását. A mintegy 900 millió euróra értékelt vállalat uralja a helyi geotermikus fürdőpiacot, és komoly felvásárlásokkal bővíti tevékenységét. A befektetőknek azonban számolniuk kell a lassuló turizmussal, a magas árazással, valamint a közvetlen vulkáni tevékenységből fakadó kockázatokkal.

Tőzsdére megy Izland ikonikus termálfürdője, a Kék Lagúna üzemeltetője. A cégcsoport részvényeivel november 20-án indul meg a kereskedés a Nasdaq Iceland tőzsdén.

A november 10. és 13. között zajló jegyzési időszakban a vállalat 150 millió új részvényt értékesített darabonként 95 izlandi koronás áron, amivel 14,25 milliárd koronát vont be. A folyamatban lévő akvizícióval együtt a kibocsátás nagyjából 926 millió eurós vállalatértéket tükröz.

A társaság megkerülhetetlen szereplőnek számít hazájában, a PwC adatai szerint ugyanis 2024-ben a tíz legnagyobb izlandi geotermikus fürdőüzemeltető összbevételének 54 százalékát adta. Tevékenysége jóval túlmutat a nagyjából 90 eurós belépőt kínáló, kovasavas iszapjáról ismert fürdőn, hiszen a cégcsoport egy éjszakánként akár 1700 euróba kerülő luxusszállodát, saját bőrápolási termékcsaládot, valamint éttermeket – köztük a Michelin-csillagos Mosst – is működtet.

Az északi régió turizmusa 2025-ben még kifejezetten erős volt, Izlandon közel 9 százalékkal nőtt a külföldi vendégéjszakák száma. Idén azonban megtorpant a lendület, és az év első tíz hónapjában 0,5 százalékkal csökkent a távozó külföldi látogatók száma. A legfontosabb küldőpiacnak számító Egyesült Államok, valamint a britek és a németek mellett Kína jelenti a legfőbb kitörési pontot. A kínai turisták száma tavaly egyharmadával, 128 ezerre nőtt, idén októberben pedig további 45 százalékos ugrással – az Egyesült Királysággal holtversenyben – már a második legfontosabb küldőországgá léptek elő.

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Mivel a Kék Lagúna már most is a szigetországba érkező külföldiek több mint egyharmadát vonzza, a helyi piaci részesedést nehéz lenne tovább növelni, így a bővülés kulcsa a látogatók költéseinek fokozása és a tevékenységi kör szélesítése. Ennek jegyében a vállalat júniusban megállapodott az egyik legnagyobb izlandi utazásszervező, az Arctic Adventures felvásárlásáról. Az ügyletet nemrég hagyták jóvá a versenyhatóságok, és ennek köszönhetően a cég éves bevételnövekedése 2025 és 2027 között várhatóan eléri a 36 százalékot.

A tőzsdei árazás már előre beépíti a jövőbeli sikereket, miután

a 926 millió eurós vállalatérték a 2027-re várt EBITDA 12,8-szorosának felel meg.

Bár ez elmarad a globális szektortársak 15,8-szoros átlagától, azok jellemzően földrajzilag diverzifikáltabbak és kevésbé eszközigényesek. A hasonlóan egyetlen helyszínre koncentráló, tőzsdén jegyzett svájci hegyvidéki turisztikai cégekhez – a Jungfraubahnhoz és a Titlishez – viszonyítva az izlandi vállalat részvényeit nagyjából 40 százalékos prémiummal kínálják.

A földrajzi koncentráció ráadásul egészen kézzelfogható természeti veszélyekkel is jár. A láva 2024-ben elnyelte a Kék Lagúna parkolóját, a fürdőnek pedig abban az évben összesen 71 napra be kellett zárnia. A kockázatok továbbra is fennállnak, hiszen az izlandi meteorológiai szolgálat nemrég arra figyelmeztetett, hogy a létesítmény közelében ismét magma halmozódik fel a felszín alatt, és bár a védőgátak távol tarthatják a lávát magától a fürdőtől, a vulkáni tevékenység okozta üzleti kockázatoktól nem védik meg a befektetőket.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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