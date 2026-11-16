Új céget alapított a Rába, a futóműgyártó élén is váltás jön

A Rába november 16-án alapította meg a Rába Trucks Kft.-t, amely teljes egészében a holding tulajdonában lesz, és bekerül a csoport konszolidált beszámolójába.
A vállalat az üzleti portfólió tagolásával indokolta a lépést.
Az új társaság konkrét feladatait a közleményben nem részletezték.
A cég egy külön közleményben azt is bejelentette, hogy a Rába Futóműnél november 16-án megszűnik Vida László ügyvezetői megbízatása. Vida továbbra is az anyavállalat kereskedelmi igazgatója marad. Utódja, Jozef Ďuriš október óta tagja a Rába igazgatóságának, ezt a tisztségét az ügyvezetői kinevezés után is megtartja.
A cseh CSG Defence szeptemberben 36,55 százalékos közvetett részesedést szerzett a Rábában. A győri vállalat már márciusban együttműködési megállapodást írt alá a CSG Defence-szel és a Tatra Trucksszal. A korábban ismertetett tervek szerint a Rába bekapcsolódhat a Tatra katonai teherautóinak exportprogramjába. Feltételezhető, hogy a mostani átalakítások is az együttműködés részét képezik.
Címlapkép forrása: Portfolio
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