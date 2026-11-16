Új részvénysztori indulhat az elfeledett tőzsdén?

A Mint című indiai lap értesülései szerint a pénzügyminisztérium már megkezdte a tárgyalásokat az ágazati szereplőkkel a lehetséges adókönnyítésekről. Ravi Agrawal, a közvetlen adókért felelős központi testület elnöke egy újdelhi rendezvényen megerősítette az egyeztetések tényét, hozzátéve, hogy
minden esetleges módosítást a februári költségvetési tervezetbe építenek majd be.
A lépés hátterében az áll, hogy a külföldi befektetők idén már mintegy 22 milliárd dollárt vontak ki az indiai részvénypiacról, és ezen az egyenlegen az sem javított sokat, hogy októberben eddig nettó vásárlóként léptek fel. Az eladási hullámot a rúpia gyengülése és a vállalati profitok visszafogott növekedése mellett az is fűtötte, hogy a nemzetközi tőke korábban inkább a mesterséges intelligenciára építő más ázsiai piacokat részesítette előnyben.
Bár az MSCI India index a szeptemberi féléves mélypontjáról már nagyjából 11 százalékot erősödött, még így is afelé tart, hogy tizenegy év után először mínuszban zárja az évet. A tranzakciós adók és az árfolyamnyereség-adó mérséklése érdemben csökkenthetné a befektetők költségeit, ami javítaná az ország versenyképességét a globális tőkéért folytatott küzdelemben.
Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter a múlt héten már jelezte, hogy nyitott a részvénypiaci adószabályok felülvizsgálatára, de akkor még nem erősítette meg konkrétan sem az árfolyamnyereség-adó, sem az értékpapír-tranzakciós adó módosítását. A hatályos szabályozás szerint az egy évnél tovább tartott, tőzsdén jegyzett részvények után 12,5 százalékos hosszú távú, míg a rövidebb ideig birtokolt papírok után 20 százalékos rövid távú árfolyamnyereség-adót kell fizetni.
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