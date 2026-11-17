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A 461 milliárd dollárnyi vagyont kezelő 169 piaci szereplő megkérdezésével készült novemberi kutatás szerint a technológiai szektort felülsúlyozó alapkezelők nettó aránya a múlt havi 37 százalékról 12 százalékra zuhant. Ilyen drasztikus havi visszaesésre 2006 júniusa óta nem volt példa a piacon.

Michael Hartnett, a Bank of America vezető stratégája elemzésében rámutatott arra, hogy a befektetők határozott üzenetet küldenek a vállalatoknak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadások felfüggesztése érdekében.

A válaszadók rekordot jelentő, nettó 38 százaléka szerint a cégek túlköltekeznek,

52 százalékuk pedig arra számít, hogy a legnagyobb felhőszolgáltató technológiai óriások valamelyike a következő fél évben bejelenti a beruházási kiadások (capex) csökkentését.

A hatalmas AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos kételyek a globális pénzpiacokat is megrázták. A technológiai papírok által dominált Nasdaq 100 index több mint 4 százalékot veszített az értékéből ebben a hónapban, amivel 2008 óta a legrosszabb novemberi teljesítménye felé tart, a félvezetőipari részvényeket tömörítő mutató pedig 27 százalékot zuhant október eleje óta.

Hartnett szerint a következő hónapokban érdemes fenntartani a kockázatkerülő magatartást, mert a piacon még nincs jelen a vásárláshoz szükséges mértékű félelem. A korábbi tapasztalatok alapján ugyanis a legjobb beszállási pontok akkor adódnak, amikor az alapkezelők már alulsúlyozzák a technológiai szektort.

A technológiai korrekció ellenére a befektetők nem tartanak attól, hogy a problémák a szélesebb gazdaságra is átterjednek. A megkérdezetteknek mindössze 3 százaléka vár recessziót a következő egy évben, a készpénzállomány aránya pedig a teljes kezelt vagyonon belül 3,6 százalékra, augusztus óta a legalacsonyabb szintre csökkent.

A Bank of America által megkérdezett alapkezelők 36 százaléka a nemzetközi részvényektől várja a legjobb teljesítményt 2027-ben, amelyeket 24 százalékkal az amerikai részvények, 17 százalékkal pedig az arany követ a sorban.

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