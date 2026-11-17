A Visa és a Mastercard hétfőn egy amerikai szövetségi bírót sürgetett, hogy hagyja jóvá azt a 38 milliárd dolláros egyezséget, amelyet a kereskedőkkel kötöttek a túl magas hitelkártya-elfogadási díjak miatti per lezárására. A megállapodás több mint 12 millió üzletet érintene, csökkentené a bankkártyás fizetések elfogadásának költségeit, és a történelem során először tenné lehetővé a boltok számára, hogy megtagadják bizonyos típusú kártyák elfogadását.

A brooklyni kerületi bíróságon tartott meghallgatáson Brian Cogan bíró még nem hozott végső döntést a júniusban már előzetesen jóváhagyott egyezségről, de jelezte, hogy

az elutasítás elhúzódó bírósági tárgyaláshoz vezetne a már huszonegy éve tartó ügyben.

Egy másik bíró 2024 júniusában még kevesellte és visszadobta a felek korábbi, 30 milliárd dolláros ajánlatát. A kártyatársaságok jogászai szerint a mostani kompromisszum alapjaiban alakítja át az évtizedes piaci gyakorlatot, és komoly könnyítést nyújt a kereskedőknek, miközben maguknak a hálózatoknak egyáltalán nincs okuk az örömre a változások miatt.

A per alapját az képezte, hogy a kereskedők a trösztellenes szabályok megsértésével vádolták a kártyatársaságokat és a bankokat a bankközi jutalékok (interchange díjak) miatt. A kereskedői érdekképviselet adatai szerint a Visa és a Mastercard hálózatán ezek a költségek 2025-ben már elérték a 118,8 milliárd dollárt az Egyesült Államokban a 2024-es 111,2 milliárd után, az átlagos díj pedig 2,36 százalékra rúgott. A mostani javaslat értelmében a két szolgáltató öt éven keresztül 0,1 százalékponttal csökkenti a jutalékokat, a hagyományos lakossági kártyák esetében pedig nyolc évre 1,25 százalékban maximalizálja a díjakat.

Az egyezség emellett eltörli azt a régóta érvényben lévő szabályt is, amely előírta, hogy ha egy üzlet elfogadja a Visa vagy a Mastercard kártyáit, akkor a hálózat összes kártyatípusát köteles elfogadni. A jövőben a kereskedők külön dönthetnek majd arról, hogy elfogadják-e a vállalati kártyákat, a pontgyűjtő programokat is kínáló prémiumkártyákat, illetve a normál lakossági kártyákat. A felperesek által felkért szakértők – köztük Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász – úgy számolnak, hogy a változások 2031-ig 38 milliárd dolláros megtakarítást jelentenének az üzleteknek, a fogyasztókat is beleértve pedig összességében 224 milliárd dolláros gazdasági előnyt hoznának.

A bíróságra ugyanakkor több mint ezer kifogás érkezett az egyezséggel szemben, többek között a Walmarttól, a világ legnagyobb kiskereskedelmi szövetségétől (National Retail Federation) és a Circle K üzletlánctól. Az ellenzők szerint a megállapodás nem hoz valódi szerkezeti reformot, és nem teremt érdemi versenyt a kártyakibocsátó bankok között. A kritikusok sérelmezik, hogy a boltok továbbra sem válogathatnak a kibocsátó pénzintézetek között, a piac több mint kilencven százalékát lefedő vállalati és prémium lakossági kártyák díjai pedig ezután is túl magasak maradnak.

A megállapodást a nagybankokat – például a Bank of Americát, a Capital One-t, a Chase-t és a Citibankot – tömörítő szakmai szervezet is támogatja, míg a piacon szintén jelen lévő American Express és a Discover nem érintett az egyezségben.

Forrás: Reuters

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