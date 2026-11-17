Közel 38 százalékkal, 1,94 milliárd euróra nőtt a legtöbb IKEA-áruházat üzemeltető Ingka Csoport nettó nyeresége az augusztus végén zárult pénzügyi évben. A csoport árbevétele alig változott, a profitnövekedés főként ingatlanügyletekből származott. Az IKEA szeptemberben újabb európai árcsökkentési programot indított, Magyarországon pedig a konyhai kínálat értékesítése 12 százalékkal nőtt.

Az Ingka Csoport árbevétele 0,2 százalékkal, 41,37 milliárd euróra csökkent a 2026-os pénzügyi évben. Az üzemi eredmény 50 százalékkal, 2,17 milliárd euróra nőtt, az üzemi marzs pedig 3,5 százalékról 5,2 százalékra emelkedett a csoport éves összefoglalója szerint.

A vállalat az üzemi eredmény javulását elsősorban ingatlanok értékesítésével magyarázta.

A Reuters szerint a nettó profit növekedéséhez döntően három kínai bevásárlóközpont tranzakciója járult hozzá. Az érintett Livat központok közös tulajdonú ingatlanalapba kerültek, üzemeltetésük az Ingka Centresnél maradt.

Az éves összefoglaló szerint az IKEA kiskereskedelmi üzletágának működési teljesítménye is javult a magasabb bruttó eredmény és a hatékonyabb működés révén. Csoportszinten a működésből származó pénzáram az előző évi 4 milliárdról 3,7 milliárd euróra csökkent.

Az Ingkához tartozó IKEA Retail bevétele harmadik éve csökkent, ezúttal 39 milliárdról 38,8 milliárd euróra. Az eladott termékek darabszáma változatlan maradt. A fizikai áruházakban 729 millió látogatást regisztráltak az előző évi 739 millió után, az online látogatások száma pedig 4 milliárdról 4,2 milliárdra nőtt. A csoport a pénzügyi évben 28 kisebb üzletet és 64 tervezési és rendelési pontot nyitott. A házhozszállítás gyorsítására megvette a mesterséges intelligencián alapuló logisztikai szoftvereket fejlesztő Locust.

Szeptemberben, már az új pénzügyi évben az Ingka az IKEA-hálózat többi résztvevőjével közösen 1,2 milliárd eurós európai árcsökkentési programot indított. A program több száz terméket érint, a kínálat és az árcsökkentés mértéke országonként eltér.

A magyar közlemény szerint az IKEA konyhai kínálatának értékesítése 12 százalékkal nőtt az előző pénzügyi évhez képest. A Bútorok második élete szolgáltatáson keresztüli eladások 34 százalékkal emelkedtek. A magyarországi forgalom egészének alakulásáról a közlemény nem közölt adatot.

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