A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) sajtóközleményében tudatta, hogy a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó ügynökségek a szervezet kifejezett kérése ellenére is elzárkóztak bizonyos sajtótermékek bevonásától, és helyettük más felületeket javasoltak a hirdetések elhelyezésére.

A hatóság 2019 és 2026 között összesen 1,5 milliárd forintot fizetett ki médiatervezésre és médiavásárlásra a New Land Media Kft., valamint a Lounge Design Kft. részére. Ebből a keretből a legnagyobb tételt a "Netre fel!" elnevezésű országos ismeretterjesztő kampány jelentette. A felek közötti levelezésből ugyanakkor kiderült, hogy az NMHH munkatársai többször is kifogásolták a kijelölt sajtótermékek és hírportálok listáját, és a célközönség hatékonyabb elérése érdekében máshol szerettek volna hirdetni.

A megbízott ügynökségek azonban csak ritkán voltak hajlandóak a módosításra, így inkább nagyobb kedvezményt biztosítottak az általuk előnyben részesített médiakereskedő házaknál, mintsem hogy a mellőzött kiadványoknál vásároljanak hirdetési felületet.

Az NMHH dolgozóinak tapasztalatai szerint gyakorlatilag tiltólistásnak számítottak a Central Médiacsoport felületei – így például a 24.hu, a Nők Lapja, a Story, a Best és a nosalty.hu –, továbbá a háttérbe szorított médiumok közé tartozott a HVG, a 444.hu, a Magyar Narancs, a wmn.hu, az eduline.hu és a Kreatív magazin is. A New Land Media ezek helyett jellemzően a Mediaworks vagy a korábbi Ringier Hungary portfóliójába tartozó kiadványokat, köztük az Origót, a koponyeg.hu-t, a Blikk Nőket, a Fannyt és a Hot! magazint ajánlotta. Emellett a megyei napilapokban, valamint a Village Media által értékesített önkormányzati újságokban is mindig biztosított volt a megjelenés.

A hatóság tájékoztatása szerint a New Land Media Kft.-vel kötött élő szerződésük december végén megszűnik, 2026 áprilisa óta pedig már nem történt kifizetés a vállalkozás részére.

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