A Magyar Telekom nem hajtja végre az Általános Szerződési Feltételek szerinti inflációkövető díjkorrekciót, így – a Központi Statisztikai Hivatal által 2026. évre megállapított éves fogyasztói árindex növekedésének mértékétől függetlenül -
2027-ben nem hajt végre inflációkövető díjkorrekciót
lakossági és üzleti ügyfelei körében a telekommunikációs szolgáltatások vonatkozásában.
A Magyar Telekom a jelenlegi makrogazdasági környezetet és kilátásokat, valamint a piaci folyamatokat és az ügyfelek fogyasztási szokásainak alakulását figyelembe véve döntött - indokolta a lépést közleményében a cég.
Mindazonáltal a Telekom közleményében nem tér ki arra, hogy lesz-e díjváltozás, csak annyit közöl, hogy nem lesz automatikusan az inflációhoz igazodó.
A 2026-os teljes évre az MNB inflációs előrejelzése 1,8 százalék jelenleg, míg a Portfolio konszenzusa szintén 1,8 százalékot jelez előre.
Az inflációkövető díjkorrekció története 2022-ig nyúlik vissza, amikor azzal találták szembe magukat a hazai távközlési vállalatok, hogy a költségeik jelentősen megemelkedtek, miután az infláció az 1990-es évek vége óta nem látott magasságba emelkedett, kétszámjegyűvé vált. A feszített munkaerőpiacon a munkaerőköltségek növekedésére rátettek egy lapáttal az orosz-ukrán háború kirobbanása miatt elszálló energiaárak, amire a távközlési cégek érzékenyek, mivel nagy a súlya a működésben az energiaköltségeknek. Mindeközben a távközlési extraprofitadók is sokmilliárd forinttal terhelték őket. Ilyen környezetben döntöttek úgy a telekomcégek, hogy bevezetik az éves szintű inflációkövető díjemeléseket.
A Magyar Telekom 2022 szeptemberében emelte be az ügyfélszerződések általános szerződési feltételei közé az inflációkövető díjkorrekció klauzulát, amely alapján minden évben a havi előfizetési díjak a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett megelőző üzleti évi átlagos fogyasztói árindex mértékével egyezően változnak. Ennek jegyében 2023 márciusától 14,5 százalékkal emelte a díjakat a Telekom. 2024-ben az előző évi inflációnál (17,6 százalék) kisebb mértékű, 15 százalékos emelést vitt véghez a Telekom, amit azzal indokolt, hogy erős a verseny a piacon, míg 2025 április 1-től elvileg 3,7 százalékos emelés lépett volna életbe, ami megfelel a 2024-es éves inflációs adatnak, de ettől a magyar kormány kérésére 2026. júliusáig (a többi távközlési szolgáltatóhoz hasonlóan) elállt a Telekom.
Idén júliusban mind a három hazai szolgáltató visszavezette az inflációkövető díjkorrekciót, a Telekom 2026. július 1-jétől 4,4 százalékos inflációkövető díjkorrekciót alkalmaz a Központi Statisztikai Hivatal által 2025. évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves fogyasztói árváltozásnak megfelelően.
Az inflációkövető díjkorrekció bevezetését elemzők valódi game changernek tartják a Magyar Telekomnál, ami hozzájárult a bevételek stabil növekedéséhez az elmúlt években. A vonzó osztalékpolitika mellett részben ennek is volt köszönhető az árfolyam szárnyalása.
A Magyar Telekom részvényei tegnap történelmi csúcsot döntöttek, idén közel 70 százalékot száguldott a részvény.
A bejelentést követően esik a Telekom, 1,1 százalékos mínuszban az árfolyam.
Címlapkép forrása: Portfolio
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