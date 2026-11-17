A szabadtéri ruházatot és sporteszközöket gyártó cég a korábbi 24 százalék helyett immár
25–26 százalékos éves árbevétel-növekedéssel számol.
A vállalat az egy részvényre jutó hígított nyereségre (EPS) vonatkozó előrejelzését is felfelé módosította, így az augusztusban várt 1,27–1,30 dolláros sáv helyett most 1,32 és 1,35 dollár közötti eredményre számítanak.
A harmadik negyedévben a vállalat árbevétele 24 százalékkal 2,17 milliárd dollárra bővült, felülmúlva a 2,13 milliárd dolláros elemzői konszenzust. A gyorsan növekvő Salomon márkát is magában foglaló üzletág eladásai még ennél is dinamikusabb ütemben, 27 százalékkal 917 millió dollárra ugrottak. Az egy részvényre jutó tisztított nyereség 42 cent lett ebben az időszakban, ami szintén meghaladta a piacok által által várt 35 centet.
James Zheng vezérigazgató közleményében kiemelte, hogy a cég globális lendülete a harmadik negyedévben is kitartott, és minden üzletágban, földrajzi régióban, valamint értékesítési csatornán két számjegyű növekedést értek el.
Bár az amerikai nagykereskedelmi környezet továbbra is tartogat kihívásokat, elemzők szerint a Salomon komoly előnyben van. A márka egyedi kínálata, ambiciózus terjeszkedési tervei és az a tény, hogy egyelőre korlátozott számú amerikai üzletben érhető el, megvédi a céget az általános fogyasztói lassulástól, valamint a cipőpiacot sújtó nehézségektől.
A kiemelkedő pénzügyi eredmények mellett az Amer Sports igazgatótanácsa egy új, egymilliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is jóváhagyott. A tervek szerint a vállalat még az idén akár 200 millió dollár értékben vásárol vissza saját részvényeket.
Az Amer Sports részvényei emelkednek a bejelentésre, 1,4 százalékos pluszban áll a részvény a nyitás előtti kereskedésben.
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