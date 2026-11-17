Csökkenéssel kezdik a keddi kereskedést a vezető nyugat-európai indexek, esik a magyar tőzsde is a nyitást követő percekben.

Eséssel nyitott a magyar tőzsde,

a BUX 0,6 százalékkal került lejjebb,

így jelenleg 146 035 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,3 százalékos pluszban áll, miután újabb nagy bejelentést tett a cég, és újabb céláremelés érkezett a részvényekre.

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A Mol árfolyama 0,2 százalékot emelkedett az utolsó záróárfolyamához képest, eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékos mínuszban áll. Az OTP árfolyama 1,5 százalékot esett az utolsó záróárfolyamához viszonyítva, a részvényre több célárcsökkentés jött.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a CIG Pannónia teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és az Opus indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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