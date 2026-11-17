A várakozásokat felülmúló negyedéves bevételről és nyereségről számolt be kedden a Walt Disney. A kedvező eredményekhez jelentősen hozzájárult az élményparkok látogatottságának bővülése és az amerikaifutball-közvetítések kiemelkedő nézettsége, a vállalat pedig bejelentette, hogy a következő pénzügyi évben kilenc százalékkal növeli a tartalomgyártásra szánt kiadásait.

Az október 3-án zárult negyedik pénzügyi negyedévben a vállalat egy részvényre jutó korrigált eredménye 1,77 dollár volt, ami meghaladta az LSEG által megkérdezett elemzők 1,67 dolláros konszenzusát. Az összbevétel 16 százalékkal, 25,9 milliárd dollárra emelkedett az időszakban.

Valamennyi kulcsfontosságú üzletág növekedést mutatott a negyedév során:

A streaminget és a televíziós csatornákat – köztük az ABC-t – magában foglaló szórakoztatóipari részleg bevétele az előfizetési díjak emelkedésének köszönhetően 17 százalékkal, 11,9 milliárd dollárra nőtt, miközben az üzemi eredmény 92 százalékkal, 1,3 milliárd dollárra ugrott.

Az élményparkokat és üdülőhajókat üzemeltető divízió rekordszintű bevételt és nyereséget ért el, miután a forgalom 15 százalékkal, 10,1 milliárd dollárra, az üzemi eredmény pedig 20 százalékkal, közel 2,3 milliárd dollárra bővült.

A sportüzletág bevétele 16 százalékkal, 4,6 milliárd dollárra emelkedett, az üzemi eredmény pedig 53 százalékkal, csaknem 1,4 milliárd dollárra nőtt, köszönhetően annak, hogy az NFL és az egyetemi futballszezon rajtja rekordnézettséget hozott az ESPN csatornának.

A márciusban kinevezett új vezérigazgató, Josh D'Amaro célja a streamingüzletág megerősítése, miközben továbbra is jelentős összegeket kíván fordítani az élményparkokra és az üdülőhajókra. A vállalat jövőre 26 milliárd dollárra növeli a tartalomra szánt kiadásait, különös tekintettel a nemzetközi műsorokra és a sportközvetítési jogokra. Emellett a menedzsment a részvényeseknek írt levelében közölte, hogy a 2029-es pénzügyi évig mintegy hárommilliárd dollárral tervezik csökkenteni a működési költségeket.

Az eredményes negyedév után az igazgatótanács 33 százalékkal, részvényenként két dollárra emelte az éves osztalékot, amelyet két egyenlő részletben, januárban és júliusban fizetnek ki. A 2027-es pénzügyi évre vonatkozóan a Disney megerősítette, hogy az egy részvényre jutó korrigált eredmény két számjegyű növekedésére, az üzletágak összesített üzemi eredményénél pedig mintegy nyolcszázalékos bővülésre számít, miközben a tőkeberuházások (CAPEX) a mostani évhez hasonlóan kilencmilliárd dollár körül alakulnak majd.

A nyitás előtti kereskedésben 1,2 százalékos pluszban áll a Disney árfolyama.