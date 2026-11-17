A magyar tőzsdén több blue chip körül is voltak izgalmas hírek: a Richter jelentős felvásárlást jelentett be, a Magyar Telekom közölte, hogy nem hajtja végre 2027-ben az inflációkövető díjkorrekciót, az OTP-re pedig több célárcsökkentés érkezett.
Nagy esés lett a vége Amerikában
Egész nap kitartott a rossz hangulat a tengerentúli tőzsdék, az alábbi teljesítményeket láthattuk a zárásnál.
- S&P 500: - 1%,
- Dow: - 1,6%,
- Nasdaq: - 0,7%.
Az S&P 500 index ezzel július óta nem látott szinten zárt.
Egyre csúnyább a kép
A napközbeni kisebb fellélegzést követően ismét lefelé vették az irányt a tőzsdék, a Dow már 1,9 százalékos mínuszban áll. Eközben a Nasdaq és az S&P 500 is 1,4 százalékot esett.
Valami nagyon nincs rendben a világ réznagyhatalmánál – 23 éve nem láttunk ilyet
Chile rézkitermelése idén 6,6 százalékkal, 5,034 millió tonnára csökkenhet, ami 2003 óta a leggyengébb eredmény lenne a világ legnagyobb réztermelőjénél. A visszaesés mögött üzemi fennakadások, az öregedő bányák csökkenő érctartalma, valamint a réz kilúgozásához nélkülözhetetlen kénsav krónikus hiánya áll.
Brutális zuhanás a Wall Streeten: egy egész iparág üzleti modelljét fenyegeti az AI
Meredeken zuhan a Salesforce árfolyama a keddi kereskedésben, miután a befektetők az Anthropic várható tőzsdei bevezetése előtt elkezdték leépíteni a szoftvercégekben meglévő pozícióikat. A szélesebb körű technológiai eladási hullám közepette a vállalat részvényei több mint 8 százalékot veszítettek értékükből, amihez a mesterséges intelligencia térnyerésével kapcsolatos piaci félelmek és egy friss hitelminősítői leminősítés is hozzájárult.
Új AI-modellel rukkolt elő a Microsoft!
Kifejezetten programozásra és kiberbiztonságra fejlesztett mesterségesintelligencia-modelleket mutatott be a Microsoft kedden. A vállalat célja az új fejlesztésekkel az, hogy hatékonyabban és jóval olcsóbban vegye fel a versenyt az olyan riválisokkal, mint az OpenAI és az Anthropic.
Enyhül a nyomás Amerikában
A kereskedési nap elején látott nagy eséshez képest valamelyest javult a hangulat a tengerentúlon, de még így is komoly mínuszok vannak: a Dow 1,3 százalékkal, az S&P 500 0,9 százalékkal, a Nasdaq pedig 1 százalékkal került lejjebb.
Megtörte a csendet Jensen Huang: máris visszatérne az Nvidia élére!
Múlt heti lemondása óta először szólalt meg a nyilvánosság előtt Jensen Huang, az Nvidia korábbi vezérigazgatója. A cégvezető bűnbánó hangvételű közleményben ígért teljes együttműködést az igazgatótanács vizsgálatához, amely egy feltételezett kínai hírszerzési kapcsolata miatt indult, ugyanakkor jelezte, hogy a befektetők és a dolgozók támogatását látva kész visszatérni a vállalat élére - közölte a CNBC.
Csúnya lett a vége a magyar tőzsdén
Jelentősen elromlott a hangulat a piaczárásig a magyar tőzsdén, a BUX index végül 1,2 százalékkal került lejjebb. Az OTP 2,6 százalékot zuhant (ma célárcsökkentés is jött a részvényre), eközben a Mol 0,7 százalékkal, a Richter 1,1 százalékkal esett, a Magyar Telekom pedig 2,9 százalékos mínuszban zárt.
Újabb kínos részletek derültek ki az Nvidia-botrányban: Jensen Huang lánya is érintett lehet
Újabb részletek láttak napvilágot az Nvidia körül kirobbant botrányban: a múlt héten lemondott Jensen Huang lánya, Madison Huang is jelentős szerepet játszhatott abban, ahogyan a chipgyártó megpróbálta megvédeni a vitatott kapcsolatait a szingapúri Megaspeed vállalattal – írja a Reuters a Financial Times keddi értesüléseire hivatkozva.
Nasdaq: -2%
Ütik az amerikai indexeket, a Nasdaq már 2 százalékos mínuszban jár, a Dow és az S&P 500 pedig 1,8 százalékot esett.
Masszív esés Európában
Az európai tőzsdéken sincs nyoma a hangulatjavulásnak, sőt, egyre nagyobb eséseket látunk, a DAX már 1,5 százalékos, a Stoxx 600 1,2 százalékos mínuszban áll.
Egyre nagyobb az esés Amerikában
Egyre nagyobb az esés az amerikai tőzsdén, a Dow és a Nasdaq már 1 százalékos mínuszban jár, az S&P 500 pedig 0,8 százalékot esett.
Bejelentette a Magyar Telekom: nem lesz jövőre inflációkövető díjkorrekció
A Magyar Telekom 2027-ben nem hajtja végre a Lakossági és Üzleti Általános Szerződési Feltételek szerinti inflációkövető díjkorrekciót. Erről a vállalat vezetősége a jelenlegi makrogazdasági környezetet és kilátásokat, valamint a piaci folyamatokat és az ügyfelek fogyasztási szokásainak alakulását figyelembe véve döntött – áll a cég közleményében.
Új rákellenes eljárásra csapott le az Eli Lilly: célzottan pusztíthatják a daganatos sejteket
Sokmilliárd dolláros onkológiai kutatási és licencszerződést kötött az Eli Lilly gyógyszergyártó a Stipple Bio biotechnológiai vállalattal. A megállapodás révén az amerikai gyógyszeripari óriás hozzáférést kap a partnercég speciális technológiájához, amellyel hatékonyabb és kevesebb mellékhatással járó daganatellenes kezeléseket fejleszthetnek ki.
Folytatódik az esés az amerikai tőzsdén
A nyitásban még emelkedéssel kezdett a Nasdaq, de nem sokkal később mínuszba fordult, 0,1 százalékos csökkenést mutat a technológia-túlsúlyos index.
Ezzel még mindig felülteljesítő, az S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Dow 0,5 százalékkal került lejjebb.
Magasabb áron jöhet az Anthropic részvénykibocsátása
A korábban meghatározott 70 és 78 dollár közötti ársáv felett árazhatja be részvényeit az elsődleges nyilvános részvénykibocsátása során az Anthropic - írja iparági forrásokra hivatkozva a CNBC.
Erősödő árnyomás melett tartja magát az amerikai fogyasztás
Az amerikai fogyasztás továbbra is erős, ám ezzel együtt az inflációs nyomás is fokozódik. A kiskereskedelmi forgalom havi alapon a várakozásoknak megfelelően 0,2 százalékkal, éves alapon 6,8 százalékkal nőtt. Az autóeladások nélküli mutató a várt 0,4 százalék helyett 0,6 százalékkal emelkedett, ami reálértékben 0,3 százalékos bővülést jelent. Az export- és az importárak egyaránt a vártnál nagyobb mértékben, havi alapon 1,1 százalékkal nőttek. A friss adatok összhangban vannak az októberi inflációs és a korábbi fogyasztási számokkal.
1 százalék körüli esések Európában
Egyre nagyobb a mínusz az európai részvénypiacokon, a Stoxx 600 0,9 százalékos, a DAX, az FTSE-100 és a CAC-40 is 1 százalékos mínuszban áll.
Az amerikai határidős indexeknél már nem ennyire egyértelmű a kép, a Dow 0,6 százalékos csökkenéssel nyithat, az S&P 500 futures stagnálást jelez előre, míg a Nasdaq felfelé korrigálhat, 0,4 százalékot emelkedett.
100 milliárd dollár feletti bevételről számolhat be az Nvidia
Kis emelkedést mutat az Nvidia árfolyama a nyitás előtti kereskedésben a cég negyedéves számaira várva, 1,1 százalékos pluszban áll a részvény.
A FactSet konszenzusa szerint a negyedéves bevétel 109 milliárd dollár lehet, ami 91 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az egy részvényre jutó eredmény pedig 2,48 dollárra rúghat, ami 90 százalékos dinamika év/év alapon.
Itt az MNB kamatdöntése!
Változatlanul 5,5%-on hagyta az alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A jegybankot továbbra is elsősorban a globális kockázatok tarthatják vissza a kamatcsökkentéstől, a hazai inflációs folyamatok alapján lehetőség lenne még lazítani.
Dől a pénz: sorozatban javítja kilátásait a Salomon futócipők gyártója
Idén már harmadszor javított kilátásain az Amer Sports, miután a vállalathoz tartozó Salomon, Arc'teryx és Wilson márkák továbbra is dinamikusan növekednek. A vártnál erősebb negyedéves eredmények egyúttal azt is mutatják, hogy a tehetősebb vásárlók továbbra is szívesen költenek a divatos sportcipőkre és a prémium felszerelésekre - írja a Bloomberg.
Nagy a baj a Nike-nál, újabb leépítések jönnek
Kilenc év után először tart befektetői napot a Nike az oregoni központjában, ahol a vállalat vezetése azt kívánja bizonyítani, hogy a több éve tartó lejtmenet után végre elkezdtek beérni a válságkezelő intézkedések. A sportszergyártó komoly átalakításokkal, költségcsökkentéssel és új piaci fókuszokkal igyekszik megállítani a bevételek és a részvényárfolyam visszaesését - közölte a CNBC.
A Barátság vezetéket és a Török Áramlatot is érinti az új amerikai döntés
2026 március 19-ig hosszabbította meg az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala a Mol-ra és az MVM-re vonatkozó engedélyét – közölte a Külügyminisztérium. Az engedély az orosz olaj és földgáz magyarországi szállításához kapcsolódó tranzakciókra vonatkozik.
Vegyesen mozognak a hazai blue chipek
Negatív hangulatban zajlik ma a kereskedés az európai tőzsdéken, esik a BUX index is.
Még nincs is tőzsdén, de egy elemző máris vételre ajánlja az Anthropic részvényeit
Még el sem indult az Anthropic részvényeinek tőzsdei kereskedése, a New Street Research elemzőház máris vételi ajánlással és jelentős felértékelődési potenciált tükröző célárral kezdte meg a mesterséges intelligenciával foglalkozó cég követését. A Claude nyelvi modellt fejlesztő vállalat tőzsdei bevezetése az idei második olyan elsődleges részvénykibocsátás, amelynél a cégérték meghaladja az ezermilliárd dollárt, a tranzakcióval pedig több mint 64 milliárd dollárnyi friss tőkét terveznek bevonni - írja a CNBC.
Szép negyedéves számokat közölt a Disney
A várakozásokat felülmúló negyedéves bevételről és nyereségről számolt be kedden a Walt Disney. A kedvező eredményekhez jelentősen hozzájárult az élményparkok látogatottságának bővülése és az amerikaifutball-közvetítések kiemelkedő nézettsége, a vállalat pedig bejelentette, hogy a következő pénzügyi évben kilenc százalékkal növeli a tartalomgyártásra szánt kiadásait.
Az október 3-án zárult negyedik pénzügyi negyedévben a vállalat egy részvényre jutó korrigált eredménye 1,77 dollár volt, ami meghaladta az LSEG által megkérdezett elemzők 1,67 dolláros konszenzusát. Az összbevétel 16 százalékkal, 25,9 milliárd dollárra emelkedett az időszakban.
Valamennyi kulcsfontosságú üzletág növekedést mutatott a negyedév során:
- A streaminget és a televíziós csatornákat – köztük az ABC-t – magában foglaló szórakoztatóipari részleg bevétele az előfizetési díjak emelkedésének köszönhetően 17 százalékkal, 11,9 milliárd dollárra nőtt, miközben az üzemi eredmény 92 százalékkal, 1,3 milliárd dollárra ugrott.
- Az élményparkokat és üdülőhajókat üzemeltető divízió rekordszintű bevételt és nyereséget ért el, miután a forgalom 15 százalékkal, 10,1 milliárd dollárra, az üzemi eredmény pedig 20 százalékkal, közel 2,3 milliárd dollárra bővült.
- A sportüzletág bevétele 16 százalékkal, 4,6 milliárd dollárra emelkedett, az üzemi eredmény pedig 53 százalékkal, csaknem 1,4 milliárd dollárra nőtt, köszönhetően annak, hogy az NFL és az egyetemi futballszezon rajtja rekordnézettséget hozott az ESPN csatornának.
A márciusban kinevezett új vezérigazgató, Josh D'Amaro célja a streamingüzletág megerősítése, miközben továbbra is jelentős összegeket kíván fordítani az élményparkokra és az üdülőhajókra. A vállalat jövőre 26 milliárd dollárra növeli a tartalomra szánt kiadásait, különös tekintettel a nemzetközi műsorokra és a sportközvetítési jogokra. Emellett a menedzsment a részvényeseknek írt levelében közölte, hogy a 2029-es pénzügyi évig mintegy hárommilliárd dollárral tervezik csökkenteni a működési költségeket.
Az eredményes negyedév után az igazgatótanács 33 százalékkal, részvényenként két dollárra emelte az éves osztalékot, amelyet két egyenlő részletben, januárban és júliusban fizetnek ki. A 2027-es pénzügyi évre vonatkozóan a Disney megerősítette, hogy az egy részvényre jutó korrigált eredmény két számjegyű növekedésére, az üzletágak összesített üzemi eredményénél pedig mintegy nyolcszázalékos bővülésre számít, miközben a tőkeberuházások (CAPEX) a mostani évhez hasonlóan kilencmilliárd dollár körül alakulnak majd.
A nyitás előtti kereskedésben 1,2 százalékos pluszban áll a Disney árfolyama.
2006 óta nem láttunk ilyet: tömegesen hátrálnak ki a befektetők a mesterséges intelligencia mögül
Egyre kevésbé bíznak a profi befektetők a mesterséges intelligencia térnyeréséhez fűzött reményekben, így két évtizede nem látott mértékben csökkentették a technológiai részvények súlyát a portfólióikban – derül ki a Bank of America legfrissebb felméréséből. Az alapkezelők úgy vélik, a vállalatok túl sokat költenek erre a területre, és a többségük a beruházások visszafogására számít a közeljövőben, a reálgazdaságot érintő recessziótól azonban továbbra sem tartanak - írja a Bloomberg.
Nagyot javult a német befektetői bizalom
Február óta nem látott csúcsra ugrott a német befektetői bizalom novemberben, a mutató alakulása pedig még a legoptimistább elemzői várakozásokat is felülmúlta - írja a Bloomberg. Az európai gazdaság motorjának számító ország 2022 óta a legerősebb évét zárhatja idén, elsősorban a nagyszabású állami beruházásoknak, valamint a védelmi kiadásoknak köszönhetően.
Rendkívüli testületet hoz létre az Nvidia
Új, igazgatósági szintű bizottságot hozott létre az Nvidia a nemzetbiztonsági irányelvek, az exportkorlátozások betartásának, valamint a globális kereskedelmi kockázatoknak a felügyeletére. A lépésre alig néhány nappal azután került sor, hogy lemondott posztjáról a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang, miután a kiszivárgott magánéleti botrányai komoly nemzetbiztonsági aggályokat vetettek fel a cég működésével kapcsolatban.
Tovább vette saját részvényeit az OTP
Folytatta a sajátrészvény-visszavásárlásokat tegnap az OTP Bank, a tőzsdei forgalomban 20 338 darab részvényt vásárolt vissza darabonként 41 471 forintos átlagáron, összesen mintegy 843 millió forint értékben. A piaci forgalom 10 százalékát adták tegnap az OTP vásárlásai.
A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 17,2 millió darabra változott. A saját részvény állomány 6,14%.
Teljesen lezárják a légiteret és még a tőzsde nyitását is elhalasztják egyetlen vizsga miatt az ázsiai országban
Dél-Koreában csütörtökön 35 percre az egész ország területén leállítják a repülőgépek fel- és leszállását. A kormány keddi bejelentése szerint az intézkedésre azért van szükség, hogy a rendkívül kiélezett egyetemi felvételi vizsga angol hallás utáni szövegértés részét ne zavarja meg a légi közlekedés zaja - írta a CNBC.
1 százalékos mínuszban a BUX
Szemmel látható esések vannak ma délelőtt ez európai tőzsdéken, az irányadó nyugat-európai indexek fél és egy százalék közötti mínuszban állnak.
A magyar tőzsdén is nagyobb esés bontakozott ki, a BUX 1 százalékkal került lejjebb. A hazai blue chipek közül az OTP gyengélkedik a leginkább, 1,8 százalékot esett a bankrészvény, de a Richter is közel 1 százalékos mínuszban áll a tegnapi csúcsdöntés után.
Újra nyereséges az MBH Bank, de nem mind arany, ami fénylik
A harmadik negyedévet 47,3 milliárd forintos számviteli adózott nyereséggel zárta az MBH Bank az első félév 22,5 milliárdos, extraprofitadóval és kamatstoppal magyarázható vesztesége után. A pozitív éven belüli jövedelmezőségi fordulat ellenére a mögöttes számok nem igazán meggyőzőek: a főbb bevételek estek a harmadik negydévben, a korrigált adózás előtti nyereség továbbra is jelentősen elmarad a tavalyitól (a negyedévben 30%-kal, az év eddigi részében 22%-kal), másrészt az üzleti állományok egy része is stagnál vagy éppen csökken. A betétállomány idei apadása lassult ugyan, de még a harmadik negyedévben is folytatódott.
JP Morgan: Válság után jöhet a nagy fordulat a padlóra küldött részvénypiacon
Fordulópont előtt állnak a török részvények a JPMorgan elemzői szerint, miután a befektetési alapok válsága miatt túladottá vált a piac. Az amerikai nagybank a korábbi semlegesről felülsúlyozásra javította a török tőkepiacra vonatkozó ajánlását, mivel úgy látják, hogy a krízis véget ért, és hamarosan megindulhat a részvényárfolyamok felpattanása - írja a Bloomberg.
Botrány a Deutsche Banknál, esik az árfolyam
Közel öt százalékkal esett a Deutsche Bank részvényeinek árfolyama, miután a pénzintézet reagált a kiszivárgott dokumentumokra épülő friss sajtóértesülésekre.
A német nagybank közleménye szerint a feltárt ügyek évekkel, esetenként évtizedekkel ezelőtt történtek, a belső ellenőrzési mechanizmusokon pedig azóta jelentősen szigorítottak.
Több célárcsökkentés is érkezett az OTP-re
Több célárcsökkentés is érkezett az OTP részvényeire, de a papírok elemzői megítélése továbbra is inkább optimista, a többség vételre ajánlja a részvényeket.
Mínuszok Európában
Komolyabb mínuszokat látunk ma reggel az európai tőzsdéken:
- a DAX 0,8 százalékot
- a CAC-40 0,5 százalékot
- az FTSE-100 0,7 százalékot
- a Stoxx 60 0,6 százalékot esett.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Csökkenéssel kezdik a keddi kereskedést a vezető nyugat-európai indexek, esik a magyar tőzsde is a nyitást követő percekben.
Itt az újabb céláremelés a Richterre!
Újabb céláremelés érkezett a Richterre, ezúttal az HSBC-től, ami már a sokadik céláremelés az elmúlt napok híreit követően.
A japán jegybank volt elnöke szerint további kamatemelések jöhetnek
A japán pénzügyminisztérium várhatóan elhalasztja az új, változó kamatozású államkötvények kibocsátását, mivel a befektetők a kamatemelési ciklus közeli végére számítanak, így csökkent az igény a kamatkockázatok fedezésére. Ezzel párhuzamosan a jegybank korábbi elnöke arra figyelmeztetett, hogy a makacs infláció miatt a monetáris szigorítás mégis a semleges szint fölé kényszerítheti az irányadó rátát -írja a Bloomberg.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalékot esett, a S&P 500 1,9 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 2,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, miután a techrészvények esése 8köztük az Nvidia) nyomást gyakorolt a tőzsdékre.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,18 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,23 százalékos mínuszban áll.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,8 százalék mínuszban nyithat.
- Itthon a Richterre figyelhetnek a befektetők, miután a vállalat egy jelentős felvásárlást jelentett be.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot eshet, míg a Nasdaq kissé korrigálhat, 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Ma, piaczárás után érkezik az Nvidia gyorsjelentése, ami szintén piacmozgató hatású lehet.
Mi várható makro fronton?
Itthon ma jön a hét egyik legfontosabb eseménye, hiszen
összeül a jegybank Monetáris Tanácsa.
Az elmúlt két ülésen 5,5%-on tartotta a kamatot a jegybank a nyári mini kamatcsökkentési ciklust követően, elsősorban a bizonytalan nemzetközi környezettel indokolták az óvatosságot. Az elmúlt hetekben nem láttunk ebben akkora előrelépést, ami most a kamat ismételt csökkentését lehetővé tenné, így
valószínűleg ezúttal is a tartás mellett szavaznak.
A nap első felében Németországban a ZEW gazdasági hangulatindex friss adatára lehet érdemes figyelni, magyar idő szerint délután pedig Amerikából érkezik az ipar és a kiskereskedelem legfrissebb statisztikája.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 68,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 55,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 608,17
|-1,4%
|-1,5%
|-0,8%
|7,4%
|9,5%
|42,8%
|S&P 500
|7 416,59
|-1,9%
|-1,8%
|-3,2%
|8,3%
|10,1%
|57,8%
|Nasdaq
|27 197,15
|-2,7%
|-2,5%
|-6,8%
|7,7%
|8,8%
|66,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 662,02
|-2,4%
|1,5%
|-8,7%
|18,5%
|18,4%
|100,2%
|Hang Seng
|23 753,84
|0,5%
|-2,8%
|-1,8%
|-7,3%
|-10,6%
|-7,6%
|CSI 300
|3 979,8
|-0,9%
|-1,9%
|-4,6%
|-14,0%
|-14,0%
|-18,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 598,64
|-0,6%
|1,3%
|3,8%
|8,6%
|11,4%
|63,7%
|CAC
|8 352
|-0,2%
|1,4%
|5,0%
|2,5%
|2,2%
|16,8%
|FTSE
|10 881,55
|-0,2%
|0,9%
|0,0%
|9,6%
|12,2%
|48,5%
|FTSE MIB
|51 520,55
|-0,7%
|0,2%
|3,3%
|14,6%
|17,1%
|85,3%
|IBEX
|19 946,6
|-0,4%
|1,0%
|3,2%
|15,2%
|22,0%
|120,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 907,59
|0,5%
|0,6%
|1,0%
|32,3%
|36,9%
|183,5%
|ATX
|6 631,09
|-0,4%
|1,0%
|1,1%
|24,5%
|36,6%
|70,1%
|PX
|2 664,62
|0,5%
|0,3%
|0,3%
|-0,8%
|7,4%
|92,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 850
|1,3%
|-2,2%
|-1,4%
|19,2%
|30,1%
|135,3%
|Mol
|4 928
|-1,0%
|1,9%
|-2,9%
|67,6%
|61,8%
|97,0%
|Richter
|13 700
|1,2%
|5,7%
|9,9%
|38,9%
|40,9%
|62,7%
|Magyar Telekom
|3 010
|0,2%
|2,9%
|11,8%
|68,0%
|73,0%
|591,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,24
|-0,6%
|1,0%
|-17,5%
|55,9%
|46,6%
|10,5%
|Brent
|92,5
|-3,4%
|-0,1%
|-15,9%
|52,0%
|43,6%
|12,0%
|Arany
|3 858,84
|-0,5%
|-6,5%
|-7,7%
|-10,8%
|-5,5%
|107,3%
|Devizák
|EURHUF
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|17,4%
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|0,0%
|3,4%
|-5,4%
|-19,6%
|-21,9%
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|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A Richter Gedeon bejelentette, hogy megállapodást kötött a Mayne Pharma felvásárlására, amelynek keretein belül a Richter megszerezné a Mayne Pharma részvényeinek 100 százalékát, amennyiben megkapja a szükséges részvényesi és bírósági jóváhagyásokat. Nem kis tranzakcióról van szó, az ajánlat közel 135 milliárd forintra értékeli az ausztrál céget, amely a nőgyógyászatban és a bőrgyógyászatban jelentős amerikai jelenléttel rendelkezik.
Nagy ütést kaptak a tőzsdék, csúnya lett a zárás az USA-ban
Az Nvidia körüli botrány adott irányt múlt héten a tőzsdéken, és a rossz hangulat továbbra is kitart. Európában mérsékelt esést lehetett látni, az amerikai tőzsdéket pedig ismét az AI-részvények húzták lefelé a hétfői kereskedésben. A magyar tőzsde a napon belüli kilengések ellenére pluszban zárt, a blue chipek közül a Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsra ment ma. Itthon az MNB holnapi kamatdöntése lesz a hét első felében a legizgalmasabb, külföldön pedig továbbra is az AI-részvényeken lesz a világ szeme, jön az Nvidia gyorsjelentése és az Anthropic IPO-ja is teszteli a piacokat.
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