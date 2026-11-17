Újabb céláremelés érkezett a Richterre, ezúttal az HSBC-től, ami már a sokadik céláremelés az elmúlt napok híreit követően.

Újabb céláremelés érkezett a Richterre,

a HSBC 14000 forintra emelte a korábbi 13400 forintról a részvényekre vonatkozó célárfolyamát, ami 2 százalékkal van a jelenlegi árfolyam felett.

Ajánlásán nem változtatott, továbbra is tartásra javasolja a papírokat.

Az utóbbi napokban több céláremelés érkezett a Richterre, múlt héten tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a cég, valamint fontos bejelentéseket is tett a cég:

Múlt héten az Eli Lilly-partnerség bejelentését követően az Erste 14 945 forintra emelte a Richter részvényekre vonatkozó célárát, felhalmozás ajánlással.

Tegnap a Jefferies 15 774 forintos célárat adott a Richter részvényeire, ami az eddigi legmagasabb célár az elemzők között. Vételi ajánlását megerősítette az elemző.

Az átlagos elemzői célár 13 516 forint az LSEG gyűjtése szerint, ami a jelenlegi árfolyam alatt van, a medián célár pedig 14 ezer, ami kismértékű felértékelődési potenciált jelent.

A Richter részvényeinek megítélése inkább semleges, a céget követő elemzők többsége, közel kétharmada tartásra ajánlja a papírokat.

A Richter árfolyama tegnap új történelmi csúcsra ment és ma is emelkedéssel nyitott a részvény, 0,4 százalékos pluszban áll az árfolyam.

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