A szeptember közepe óta tartó piaci turbulencia során a helyi felügyeleti szervek

131 befektetési alap felszámolását rendelték el.

Az irányadó Borsa Istanbul 100 index 23 százalékot zuhant a válság kirobbanásától a mélypontig, bár a legutóbbi emelkedés során a veszteségek egy részét már sikerült ledolgoznia.

A JP Morgan elemzőcsapata rámutatott, hogy az árfolyamesést részben a felszámolt alapok kényszerlikvidálásai váltották ki. Rövid távon a vártnál kedvezőbb szeptemberi inflációs adatok is támogatják a török részvények felértékelődését, hosszabb távon pedig a szektor megtisztítása a pénzügyi piacok felügyeletének javulását jelzi, amit a nemzetközi befektetők is pozitívan értékelhetnek.

A piaci szereplőket az is aggasztotta, hogy az MSCI indexszolgáltató esetleg visszaminősíti Törökországot, és kiveszi a feltörekvő piaci indexéből (MSCI Emerging Markets Index). A szolgáltató korábban befagyasztott néhány indexmódosítást az országban, és figyelmeztetett, hogy ha 2027 júniusáig nem történik egyértelmű előrelépés, további lépéseket fontolgatnak. Mehmet Simsek török pénzügyminiszter észszerűnek és építő jellegűnek nevezte az MSCI közleményét, hozzátéve, hogy megteszik a szükséges lépéseket az aggályok eloszlatására.

A JPMorgan szakértői rendkívül valószínűtlennek tartják a visszaminősítést, amelynek esélyét mindössze 10 százalékra vagy még alacsonyabbra teszik.

Az elemzők szerint az alacsonyabb olajárak, valamint az a lehetőség, hogy az MSCI júniusig leveszi az országot a figyelőlistájáról, elegendő pozitív katalizátort

és felértékelődési potenciált biztosítanak ahhoz, hogy a török papírok helyet kapjanak a globális feltörekvő piaci részvényalapokban.

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