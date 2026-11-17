AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Az Anthropic részvényei "ANT" tickerkód alatt lesznek elérhetők a tőzsdén, csütörtökön indulhat a kereskedés, és ez lehet az év legnagyobb részvénykibocsátása eddig. Az AI-cég számára ugyanakkor nem a legpozitívabb a piaci környezet, mivel a befektetők egyre szkeptikusabbak a szektorral szemben, az Egyesült Államokban pedig társadalmi szinten is nő az ellenszenv a technológia iránt.

Az Anthropicot 2021-ben alapította Dario Amodei jelenlegi vezérigazgató és több kutatótársa, miután kiváltak a ma már legfőbb riválisuknak számító OpenAI-ból. A vállalat zászlóshajója a Claude nevű nyelvi modellcsalád, az idei évben tapasztalt robbanásszerű növekedésüket pedig elsősorban a Claude Code nevű, programozást segítő eszközük rendkívüli népszerűsége hajtotta.

A kibocsátási tájékoztató szerint a vállalat árbevétele 2026 első kilenc hónapjában elérte a 33,24 milliárd dollárt, ami nagyjából

tizenkétszeres növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A szeptember 30-án zárult kilenchónapos periódusban ugyanakkor a cég 104 milliárd dolláros nettó veszteséget is elkönyvelt – szemben a 2025-ös év azonos időszakában mért 25,1 milliárd dolláros mínusszal –, ez a hatalmas összeg azonban nagyrészt az átváltható kötvények és a derivatív kötelezettségek valós értékének változásából fakadó számviteli tétel.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio