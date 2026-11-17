A Wall Street-i elemzőház

105 dolláros célárat határozott meg a papírokra, ami 35–50 százalékos felértékelődési potenciált jelent az előzetesen várt, 70 és 78 dollár közötti kibocsátási ársávhoz képest.

A végleges kibocsátási árat szerdán határozzák meg, a részvényekkel való kereskedés pedig csütörtökön indul a tőzsdén, körülbelül 1400 milliárd dolláros vállalatértékelés mellett.

A New Street elemzője generációs jelentőségűnek nevezte a tőzsdére lépést. Véleménye szerint a mesterséges intelligencia az elkövetkező évtizedekben ugyanúgy egyre nagyobb szeletet hasít majd ki a szellemi munkára fordított kiadásokból, ahogyan a felhőalapú technológia tette azt az informatikai költések esetében 2010 után. A lényeges különbség az, hogy az új technológia kétszer olyan gyorsan terjed, a potenciális piaca pedig tízszer nagyobb.

Míg a felhőszolgáltatások 2010 és 2025 között az informatikai kiadások növekedésének 30 százalékát szívták fel, addig a mesterséges intelligencia 2040-ig a szellemi munkára fordított többletkiadások közel 25 százalékát szerezheti meg. Ez 2030-ra nagyjából 7 százalékos piaci részesedést, azt követően pedig tartósan magas növekedést eredményezhet a szektor számára.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy az Anthropic a korábban tőzsdére lépő startupokhoz képest jóval óvatosabban árazza a részvényeit, ami jelentősen mérsékli az árfolyamesés kockázatát.

A vállalat debütálása a második olyan tőzsdei bevezetés 2026-ban, amelynél a cégérték meghaladja az ezermilliárd dollárt, miután az Elon Musk vezette SpaceX részvényeivel június 12-én indult meg a kereskedés, akkor 1800 milliárd dolláros értékelés mellett.

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