A minisztériumok rendhagyó módon, a közérdekre hivatkozva osztottak meg információkat a folyamatban lévő ügyről. A tájékoztatás szerint a Kereskedelmi Minisztérium
2024-ben kezdett vizsgálódni, miután az érzékeny félvezetők esetleges továbbértékesítésének rutinszerű ellenőrzése során gyanús tevékenységet észleltek.
A nyomozók 2025 májusában kérték be az Nvidiától a Megaspeed részére történő közvetlen vagy közvetett értékesítések dokumentumait. Egy hónappal később az amerikai chipgyártó tiltólistára tette a partnercéget, és leállította a kiszolgálását.
Szintén 2025 júniusában az amerikai ügynökök a szingapúri bűnüldöző szervekkel közösen helyszíni ellenőrzést tartottak a Megaspeednél, hogy megvizsgálják az eszközök végfelhasználását. Ennek során kihallgatták a vállalatot akkoriban vezérigazgatóként irányító Alice Huangot is. A hatósági fellépést követően az Igazságügyi Minisztérium vette át a vezető szerepet a felhőszolgáltató ellen indított büntetőeljárásban.
A Megaspeed vasárnap közölte, hogy az üzletasszony 2025. augusztus 30-án hivatalosan távozott a vállalattól, amely állításuk szerint törvényes keretek között működik. A szingapúri kormány – amely hétfőn jelezte, hogy folytatja az egyeztetéseket Washingtonnal – a múlt héten megerősítette, hogy Alice Huang korábban vezérigazgatóként, elnökként és az egyik legfőbb döntéshozóként tevékenykedett a cégnél. A helyi rendőrség ugyan nem talált elegendő bizonyítékot arra, hogy a szerverbeszerzésekkel kapcsolatban hamis nyilatkozatokat tett volna, ám figyelmeztetésben részesítették, amiért saját szerepének lekicsinylése érdekében szándékosan pontatlan információkat közölt. A városállam belügyminisztériuma kitiltotta az üzletasszonyt az országból, miközben a Megaspeed és hat másik személy ellen folytatódik a nyomozás.
Több sajtóorgánum, köztük a New York Times is beszámolt arról, hogy az amerikai és más kormányzati hatóságok szerint Alice Huang Pekingnek kémkedhetett, bár ezeket az értesüléseket független forrásból nem sikerült megerősíteni. Az ügyet ismerő források szerint az amerikai hírszerzés jelenleg is próbálja feltárni a nő kapcsolatát a kínai Állambiztonsági Minisztériummal. Az eddig összegyűjtött bizonyítékok arra utalnak, hogy nem egy kiképzett hivatásos kémről, hanem inkább egy beszervezett informátorról lehet szó, aki adatokat osztott meg a kínai féllel. Peking mindazonáltal visszautasította a kémkedésre vonatkozó vádakat.
Forrás: Reuters
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