Kedden tovább mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, literenként 4 forinttal lett olcsóbb hétfőhöz képest, míg a gázolaj ára változatlan maradt.

A benzin ára ezzel tovább folytatja a múlt héten kezdődött csökkenő tendenciát. A gázolaj esetében az elmúlt napokban már nem tapasztalható érdemi elmozdulás.

A mai napon az alábbi országos átlagárak jellemzik a hazai üzemanyagpiacot:

95-ös benzin: 593 Ft/liter

Gázolaj: 702 Ft/liter

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