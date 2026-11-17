Botrány a Deutsche Banknál, esik az árfolyam
Közel öt százalékkal esett a Deutsche Bank részvényeinek árfolyama, miután a pénzintézet reagált a kiszivárgott dokumentumokra épülő friss sajtóértesülésekre.
A német nagybank közleménye szerint a feltárt ügyek évekkel, esetenként évtizedekkel ezelőtt történtek, a belső ellenőrzési mechanizmusokon pedig azóta jelentősen szigorítottak.
Több célárcsökkentés is érkezett az OTP-re
Több célárcsökkentés is érkezett az OTP részvényeire, de a papírok elemzői megítélése továbbra is inkább optimista, a többség vételre ajánlja a részvényeket.
Mínuszok Európában
Komolyabb mínuszokat látunk ma reggel az európai tőzsdéken:
- a DAX 0,8 százalékot
- a CAC-40 0,5 százalékot
- az FTSE-100 0,7 százalékot
- a Stoxx 60 0,6 százalékot esett.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Csökkenéssel kezdik a keddi kereskedést a vezető nyugat-európai indexek, esik a magyar tőzsde is a nyitást követő percekben.
Itt az újabb céláremelés a Richterre!
Újabb céláremelés érkezett a Richterre, ezúttal az HSBC-től, ami már a sokadik céláremelés az elmúlt napok híreit követően.
A japán jegybank volt elnöke szerint további kamatemelések jöhetnek
A japán pénzügyminisztérium várhatóan elhalasztja az új, változó kamatozású államkötvények kibocsátását, mivel a befektetők a kamatemelési ciklus közeli végére számítanak, így csökkent az igény a kamatkockázatok fedezésére. Ezzel párhuzamosan a jegybank korábbi elnöke arra figyelmeztetett, hogy a makacs infláció miatt a monetáris szigorítás mégis a semleges szint fölé kényszerítheti az irányadó rátát -írja a Bloomberg.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalékot esett, a S&P 500 1,9 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 2,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, miután a techrészvények esése 8köztük az Nvidia) nyomást gyakorolt a tőzsdékre.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,18 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,23 százalékos mínuszban áll.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,8 százalék mínuszban nyithat.
- Itthon a Richterre figyelhetnek a befektetők, miután a vállalat egy jelentős felvásárlást jelentett be.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot eshet, míg a Nasdaq kissé korrigálhat, 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Ma, piaczárás után érkezik az Nvidia gyorsjelentése, ami szintén piacmozgató hatású lehet.
Mi várható makro fronton?
Itthon ma jön a hét egyik legfontosabb eseménye, hiszen
összeül a jegybank Monetáris Tanácsa.
Az elmúlt két ülésen 5,5%-on tartotta a kamatot a jegybank a nyári mini kamatcsökkentési ciklust követően, elsősorban a bizonytalan nemzetközi környezettel indokolták az óvatosságot. Az elmúlt hetekben nem láttunk ebben akkora előrelépést, ami most a kamat ismételt csökkentését lehetővé tenné, így
valószínűleg ezúttal is a tartás mellett szavaznak.
A nap első felében Németországban a ZEW gazdasági hangulatindex friss adatára lehet érdemes figyelni, magyar idő szerint délután pedig Amerikából érkezik az ipar és a kiskereskedelem legfrissebb statisztikája.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 68,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 55,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 608,17
|-1,4%
|-1,5%
|-0,8%
|7,4%
|9,5%
|42,8%
|S&P 500
|7 416,59
|-1,9%
|-1,8%
|-3,2%
|8,3%
|10,1%
|57,8%
|Nasdaq
|27 197,15
|-2,7%
|-2,5%
|-6,8%
|7,7%
|8,8%
|66,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 662,02
|-2,4%
|1,5%
|-8,7%
|18,5%
|18,4%
|100,2%
|Hang Seng
|23 753,84
|0,5%
|-2,8%
|-1,8%
|-7,3%
|-10,6%
|-7,6%
|CSI 300
|3 979,8
|-0,9%
|-1,9%
|-4,6%
|-14,0%
|-14,0%
|-18,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 598,64
|-0,6%
|1,3%
|3,8%
|8,6%
|11,4%
|63,7%
|CAC
|8 352
|-0,2%
|1,4%
|5,0%
|2,5%
|2,2%
|16,8%
|FTSE
|10 881,55
|-0,2%
|0,9%
|0,0%
|9,6%
|12,2%
|48,5%
|FTSE MIB
|51 520,55
|-0,7%
|0,2%
|3,3%
|14,6%
|17,1%
|85,3%
|IBEX
|19 946,6
|-0,4%
|1,0%
|3,2%
|15,2%
|22,0%
|120,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 907,59
|0,5%
|0,6%
|1,0%
|32,3%
|36,9%
|183,5%
|ATX
|6 631,09
|-0,4%
|1,0%
|1,1%
|24,5%
|36,6%
|70,1%
|PX
|2 664,62
|0,5%
|0,3%
|0,3%
|-0,8%
|7,4%
|92,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 850
|1,3%
|-2,2%
|-1,4%
|19,2%
|30,1%
|135,3%
|Mol
|4 928
|-1,0%
|1,9%
|-2,9%
|67,6%
|61,8%
|97,0%
|Richter
|13 700
|1,2%
|5,7%
|9,9%
|38,9%
|40,9%
|62,7%
|Magyar Telekom
|3 010
|0,2%
|2,9%
|11,8%
|68,0%
|73,0%
|591,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,24
|-0,6%
|1,0%
|-17,5%
|55,9%
|46,6%
|10,5%
|Brent
|92,5
|-3,4%
|-0,1%
|-15,9%
|52,0%
|43,6%
|12,0%
|Arany
|3 858,84
|-0,5%
|-6,5%
|-7,7%
|-10,8%
|-5,5%
|107,3%
|Devizák
|EURHUF
|364,5750
|0,0%
|0,6%
|0,6%
|-5,0%
|-5,1%
|0,1%
|USDHUF
|331,2512
|0,2%
|2,3%
|2,9%
|1,3%
|0,1%
|3,2%
|GBPHUF
|436,7600
|-0,2%
|0,7%
|1,4%
|-0,9%
|0,2%
|0,9%
|EURUSD
|1,1006
|-0,2%
|-1,7%
|-2,2%
|-6,3%
|-5,2%
|-3,0%
|USDJPY
|159,8400
|0,0%
|1,1%
|1,2%
|2,0%
|3,5%
|39,5%
|GBPUSD
|1,3186
|-0,3%
|-1,6%
|-1,3%
|-2,0%
|0,3%
|-1,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 821,9
|-5,0%
|-13,9%
|-20,5%
|-26,9%
|-31,4%
|7,8%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,36
|0,2%
|3,6%
|-3,1%
|17,4%
|25,4%
|-1 477,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|0,0%
|3,4%
|-5,4%
|-19,6%
|-21,9%
|37,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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Az Nvidia körüli botrány adott irányt múlt héten a tőzsdéken, és a rossz hangulat továbbra is kitart. Európában mérsékelt esést lehetett látni, az amerikai tőzsdéket pedig ismét az AI-részvények húzták lefelé a hétfői kereskedésben. A magyar tőzsde a napon belüli kilengések ellenére pluszban zárt, a blue chipek közül a Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsra ment ma. Itthon az MNB holnapi kamatdöntése lesz a hét első felében a legizgalmasabb, külföldön pedig továbbra is az AI-részvényeken lesz a világ szeme, jön az Nvidia gyorsjelentése és az Anthropic IPO-ja is teszteli a piacokat.
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