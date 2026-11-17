Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalékot esett, a S&P 500 1,9 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 2,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, miután a techrészvények esése 8köztük az Nvidia) nyomást gyakorolt a tőzsdékre.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,18 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,23 százalékos mínuszban áll.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,8 százalék mínuszban nyithat.

Itthon a Richterre figyelhetnek a befektetők, miután a vállalat egy jelentős felvásárlást jelentett be.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot eshet, míg a Nasdaq kissé korrigálhat, 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.

Ma, piaczárás után érkezik az Nvidia gyorsjelentése, ami szintén piacmozgató hatású lehet.

Mi várható makro fronton?

Itthon ma jön a hét egyik legfontosabb eseménye, hiszen

összeül a jegybank Monetáris Tanácsa.

Az elmúlt két ülésen 5,5%-on tartotta a kamatot a jegybank a nyári mini kamatcsökkentési ciklust követően, elsősorban a bizonytalan nemzetközi környezettel indokolták az óvatosságot. Az elmúlt hetekben nem láttunk ebben akkora előrelépést, ami most a kamat ismételt csökkentését lehetővé tenné, így

valószínűleg ezúttal is a tartás mellett szavaznak.

A nap első felében Németországban a ZEW gazdasági hangulatindex friss adatára lehet érdemes figyelni, magyar idő szerint délután pedig Amerikából érkezik az ipar és a kiskereskedelem legfrissebb statisztikája.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 68,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,2 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 55,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 51 608,17 -1,4% -1,5% -0,8% 7,4% 9,5% 42,8% S&P 500 7 416,59 -1,9% -1,8% -3,2% 8,3% 10,1% 57,8% Nasdaq 27 197,15 -2,7% -2,5% -6,8% 7,7% 8,8% 66,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 59 662,02 -2,4% 1,5% -8,7% 18,5% 18,4% 100,2% Hang Seng 23 753,84 0,5% -2,8% -1,8% -7,3% -10,6% -7,6% CSI 300 3 979,8 -0,9% -1,9% -4,6% -14,0% -14,0% -18,5% Európai részvényindexek DAX 26 598,64 -0,6% 1,3% 3,8% 8,6% 11,4% 63,7% CAC 8 352 -0,2% 1,4% 5,0% 2,5% 2,2% 16,8% FTSE 10 881,55 -0,2% 0,9% 0,0% 9,6% 12,2% 48,5% FTSE MIB 51 520,55 -0,7% 0,2% 3,3% 14,6% 17,1% 85,3% IBEX 19 946,6 -0,4% 1,0% 3,2% 15,2% 22,0% 120,6% Régiós részvényindexek BUX 146 907,59 0,5% 0,6% 1,0% 32,3% 36,9% 183,5% ATX 6 631,09 -0,4% 1,0% 1,1% 24,5% 36,6% 70,1% PX 2 664,62 0,5% 0,3% 0,3% -0,8% 7,4% 92,7% Magyar blue chipek OTP 41 850 1,3% -2,2% -1,4% 19,2% 30,1% 135,3% Mol 4 928 -1,0% 1,9% -2,9% 67,6% 61,8% 97,0% Richter 13 700 1,2% 5,7% 9,9% 38,9% 40,9% 62,7% Magyar Telekom 3 010 0,2% 2,9% 11,8% 68,0% 73,0% 591,2% Nyersanyagok WTI 89,24 -0,6% 1,0% -17,5% 55,9% 46,6% 10,5% Brent 92,5 -3,4% -0,1% -15,9% 52,0% 43,6% 12,0% Arany 3 858,84 -0,5% -6,5% -7,7% -10,8% -5,5% 107,3% Devizák EURHUF 364,5750 0,0% 0,6% 0,6% -5,0% -5,1% 0,1% USDHUF 331,2512 0,2% 2,3% 2,9% 1,3% 0,1% 3,2% GBPHUF 436,7600 -0,2% 0,7% 1,4% -0,9% 0,2% 0,9% EURUSD 1,1006 -0,2% -1,7% -2,2% -6,3% -5,2% -3,0% USDJPY 159,8400 0,0% 1,1% 1,2% 2,0% 3,5% 39,5% GBPUSD 1,3186 -0,3% -1,6% -1,3% -2,0% 0,3% -1,8% Kriptovaluták Bitcoin 64 821,9 -5,0% -13,9% -20,5% -26,9% -31,4% 7,8% Állampapírok 10 éves német állampapírhozam 3,36 0,2% 3,6% -3,1% 17,4% 25,4% -1 477,0% 10 éves magyar állampapírhozam 5,53 0,0% 3,4% -5,4% -19,6% -21,9% 37,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images