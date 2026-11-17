A vállalat a múlt hónapban nem teljesen meggyőző, vegyes első negyedéves gyorsjelentést tett közzé, miközben újabb szerkezetátalakítási programot hirdetett meg. Ennek részeként jövőre újabb leépítések kezdődnek, ami már az idén bejelentett harmadik elbocsátási hullám lesz. A legutóbbi negyedévben a Nike árbevétele és adózott eredménye is csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest, a menedzsment előrejelzése szerint pedig

a 2027-es pénzügyi évben csaknem tízszázalékos bevételcsökkenés várható.

A kedvezőtlen folyamatok megfékezésére hivatott új stratégia az ellátási lánc megreformálására összpontosít, valamint arra, hogy a vállalat működését három földrajzi régióra osztva szervezzék újjá. A Nike várakozásai szerint ez az átfogó terv nagyjából 2,5 milliárd dolláros költségmegtakarítást eredményez majd a 2031-es pénzügyi év végéig.

A cég számára Kína jelenti az egyik legnagyobb kihívást, ahol tartós és jelentős visszaesés tapasztalható, a legutóbbi negyedévben ugyanis 26 százalékkal zuhantak a helyi bevételek. Elemzők szerint a márka veszít a népszerűségéből az ázsiai országban, ezért a vállalat most aktívan dolgozik a fiatalabb vásárlóközönség meghódításán. Ezzel párhuzamosan a növekedési stratégia részeként egy új globális központot hoznak létre Indiában, amelytől a teljesítmény fellendülését remélik, miközben hangsúlyozzák, hogy a kínai piacot sem engedik el.

Bár az észak-amerikai piacon már látszanak a javulás jelei, Elliott Hill vezérigazgató szerint ez a teljesítmény önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a nemzetközi piacokon tapasztalható nehézségeket. A helyzetet tovább súlyosbítja a növekvő infláció és a geopolitikai feszültségek, amelyek a fogyasztók pénztárcáját is megterhelik, miközben a Nike részvényei az elmúlt két évben elvesztették értékük felét.

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