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Scott Helme kiberbiztonsági kutató hétfői beszámolója szerint

összesen 178 különböző szervezet weboldalát érte el a támadás.

A kártékony JavaScript-kódot az Optimizely nevű, weboldalak optimalizálására használt platformon keresztül juttatták el a gyanútlan látogatókhoz, az érintett célpontok között pedig a fentieken túl a Salesforce és az Equifax is szerepelt.

A beépített szkriptek többféle módon is igyekeztek adatokat szerezni, így például

kicserélték a fizetéshez használt kriptovaluta-címeket a támadók saját tárcájára,

valamint megszerezték a felhasználók által begépelt bankkártyaadatokat.

Emellett sütiket és képernyőképeket loptak, az iOS-eszközökre pedig a rendszer sebezhetőségeit kihasználó kódot próbáltak telepíteni.

A HudsonRock kiberbiztonsági vállalat szintén megerősítette a támadás tényét, miután bizonyítékot találtak arra, hogy az érintett felületek valóban kártékony kódot továbbítottak a felhasználóknak. A Reuters ugyanakkor nem tudta azonnal megállapítani, hogy a támadások minden esetben sikeresek voltak-e, ahogy az esetlegesen okozott károk pontos mértéke sem ismert.

Az érintett nagyvállalatok közül a Salesforce közölte, hogy vizsgálatot indított az Optimizely-szkriptek jogosulatlan módosítása miatt, és elővigyázatosságból letiltotta azokat. Az Equifax szintén kivizsgálta az esetet, és teljesen felhagyott a külső platform használatával, hozzátéve, hogy a saját rendszereikben nem találtak illetéktelen behatolásra utaló nyomokat. Az Optimizely, az Apple, a Zoom, az HSBC, a CNN és az IKEA egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

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Forrás: Reuters

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