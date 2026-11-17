Új, igazgatósági szintű bizottságot hozott létre az Nvidia a nemzetbiztonsági irányelvek, az exportkorlátozások betartásának, valamint a globális kereskedelmi kockázatoknak a felügyeletére. A lépésre alig néhány nappal azután került sor, hogy lemondott posztjáról a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang, miután a kiszivárgott magánéleti botrányai komoly nemzetbiztonsági aggályokat vetettek fel a cég működésével kapcsolatban.

Jensen Huang esete súlyos kérdéseket vetett fel az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokkal, valamint a mesterségesintelligencia-chipeket tervező óriásvállalat exporttevékenységének ellenőrzésével kapcsolatban, ezért döntött úgy az Nvidia, hogy

új bizottságot hoz létre.

A nemzetbiztonsági és exportellenőrzési bizottság vezetésével Suzanne Nora Johnson igazgatósági tagot bízták meg, a testület munkájában pedig két másik igazgató, Stephen Neal és John Dabiri is részt vesz.

Az újonnan felállított testület elsődleges feladata az Nvidia nemzetbiztonsági és globális kereskedelmi megfelelőségi (compliance) programjainak felügyelete lesz. A bizottság a munkája során független jogi, nemzetbiztonsági és kereskedelmi szakértőkkel is szorosan együttműködik majd.

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Forrás: Reuters

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