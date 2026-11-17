Jensen Huang esete súlyos kérdéseket vetett fel az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokkal, valamint a mesterségesintelligencia-chipeket tervező óriásvállalat exporttevékenységének ellenőrzésével kapcsolatban, ezért döntött úgy az Nvidia, hogy
új bizottságot hoz létre.
A nemzetbiztonsági és exportellenőrzési bizottság vezetésével Suzanne Nora Johnson igazgatósági tagot bízták meg, a testület munkájában pedig két másik igazgató, Stephen Neal és John Dabiri is részt vesz.
Az újonnan felállított testület elsődleges feladata az Nvidia nemzetbiztonsági és globális kereskedelmi megfelelőségi (compliance) programjainak felügyelete lesz. A bizottság a munkája során független jogi, nemzetbiztonsági és kereskedelmi szakértőkkel is szorosan együttműködik majd.
Forrás: Reuters
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