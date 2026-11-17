A Bloomberg által a negyedéves hatósági jelentések (az úgynevezett 13F-beadványok) alapján összesített adatok szerint
a Soros Fund Management közel az ötödével csökkentette az Nvidia-kitettségét a szeptember 30-án zárult negyedévben.
A Dawn Fitzpatrick által vezetett alap mintegy 206 ezer darab részvényt értékesített, legfeljebb 47,4 millió dollár értékben. A 9,7 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező, 96 éves Soros György cége a korábbi vásárlások után ezzel az idei legnagyobb eladását hajtotta végre a chipgyártó papírjaiból, bár a megmaradt csomagjának értéke szeptember végén így is megközelítette a 200 millió dollárt.
Nem Soros családi vagyonkezelője volt az egyetlen, amely a profitrealizálás mellett döntött. Ugyanebben az időszakban csökkentette részesedését Michael Platt alapja, a BlueCrest Capital Management, valamint Abu-Dzabi uralkodója, Mohamed bin Zájed ál-Nahján sejk befektetési cége is. A részvényeket értékesítő legalább tucatnyi vagyonkezelő mindegyike megtartotta azonban a pozíciója egy részét, az együttes Nvidia-állományuk pedig a negyedév végén meghaladta az egymilliárd dollárt, és a papír sokuknál továbbra is a legfontosabb amerikai részvénybefektetések közé tartozik. A kaliforniai vállalat árfolyama szeptember végéig 22 százalékot emelkedett idén, ami nagyjából a duplája az irányadó S&P 500 index azonos időszakban elért növekedésének.
Az eladók mellett ugyanakkor több milliárdos – köztük Alan Parker, a brazil Moreira Salles pénzügyi dinasztia, valamint a Missouri állambeli Van Tuyl család vagyonkezelője – tovább növelte Nvidia-kitettségét a harmadik negyedévben.
A mesterségesintelligencia-forradalom zászlóshajójának számító vállalat részvényesei azonban komoly fordulattal szembesültek a negyedév lezárása után, amikor a céget több mint három évtizede irányító Jensen Huang hirtelen távozni kényszerült. A 63 éves vezérigazgatót november 12-én mozdították el a posztjáról, miután fény derült több házasságon kívüli viszonyára. Az érintettek között vállalati alkalmazottak és egy olyan nő is szerepelt, akit az amerikai igazságügyi minisztérium kínai kémkedéssel gyanúsít. Az Nvidia részvényei több mint 25 százalékot zuhantak azóta, hogy a New York Times október végén először számolt be a kínai kémjátszma gyanújáról. A harmadik negyedéves gyorsjelentését kedden publikáló vállalat már keresi az új vezérigazgatót, miközben Huang szilícium-völgyi szövetségesei és Donald Trump elnök is a visszatérése mellett kampányolnak.
A több mint 100 millió dollárnyi amerikai részvényvagyont kezelő alapok legfrissebb jelentéseiből más jelentős portfólióátrendeződések is kiderültek. Jeffrey Skoll cége, a Capricorn Investment Group szeptember végéig 9,8 millió darab SpaceX-részvényt adott el közel 1,5 milliárd dollár értékben, drasztikusan csökkentve ezzel a legnagyobb pozícióját. Eközben Stanley Druckenmiller vagyonkezelője, a Duquesne Family Office teljes egészében kiszállt a United Airlines légitársaságból, és új pozíciót nyitott a Barrick Mining arany- és rézbányászati vállalatban 1,05 millió részvény megvásárlásával. A svéd Rausing dinasztia egyik ágának vagyonát kezelő Alta Advisers pedig több mint a harmadával növelte részvénybefektetéseinek számát, a 114 új pozíció között pedig olyan cégek papírjai szerepelnek, mint az ExxonMobil, a Blue Owl Capital és az AMC Entertainment.
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