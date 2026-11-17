Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Temu megsérti a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletet (DSA), mert nem tesz megfelelő intézkedéseket a jogellenes termékek értékesítése ellen. A testület keddi közleménye szerint az online piactér termékellenőrzése, tartalommoderálása és az eladókkal szembeni szankciórendszere sem kezeli hatékonyan a kockázatokat.

Az Európai Bizottság szerint a Temu csak a termékek elenyésző részénél kér vizsgálati jelentést az eladóktól, és gyakran ezeket sem ellenőrzi.

Bár a játékokat, az elektronikai cikkeket és a kozmetikumokat magas kockázatúnak tekinti, a fizikai ellenőrzéseknél nem részesíti előnyben ezeket.

A szúrópróbák eredményeit sokszor nem követik további intézkedések, az ellenőrzések pedig nem tartanak lépést a kínálat bővülésével.

A tartalommoderálás elsősorban a termékhirdetések adataira és a platform saját feltételeinek betartására összpontosít, a termékbiztonságra kevésbé. A moderátorok száma sem nőtt a hirdetések számával arányosan. A szankciók ráadásul az egyes üzleteket érintik, nem a mögöttük álló kereskedőket, így egy bezárt bolt üzemeltetője másik üzletén keresztül folytathatja az értékesítést.

A Temu betekinthet a vizsgálati iratokba, és írásban válaszolhat az előzetes megállapításokra. Ha a Bizottság végleges döntésében is jogsértést állapít meg, a vállalat éves globális árbevételének akár 6 százalékát elérő bírságot szabhat ki, és korrekciós intézkedéseket rendelhet el.

A Temu májusban már 200 millió eurós (73 milliárd forintos) bírságot kapott a megfelelő kockázatértékelés elmulasztásáért, az ehhez kapcsolódó intézkedési tervét októberben fogadták el.

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