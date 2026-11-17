A dél-koreai közlekedési minisztérium tájékoztatása alapján a korlátozás helyi idő szerint 13 óra 5 perc és 13 óra 40 perc között lesz érvényben. A légtérzár összesen 130 járatot érint, amelyek közül 81 nemzetközi, 49 pedig belföldi. Az érintett gépek indulási és érkezési idejét a hatóságok módosítják, a légitársaságok pedig előzetesen értesítik az utasokat a menetrend változásairól.

A vizsga ideje alatt a már levegőben lévő repülőgépeknek legalább három kilométeres magasságban kell maradniuk, a korlátozás alól csupán a sürgősségi és mentőjáratok kapnak felmentést. A tilalom a helikopterekre, a kisgépekre és a drónokra is kiterjed. A megadott 35 perces időszakban országszerte tilos lesz drónt reptetni, a szabályszegők pedig büntetőjogi felelősségre vonásra számíthatnak. A közlekedésbiztonsági hatóság külön szöveges üzenetben is figyelmezteti a regisztrált drónkezelőket, hogy a tilalom a korábban már kiadott repülési engedélyek birtokában is érvényes.

Csong Cshegjo, a minisztérium légügyi politikáért felelős főigazgatója hangsúlyozta, hogy minden szükséges intézkedést szigorúan betartatnak a nyugodt vizsgakörülmények biztosítása érdekében. Emellett arra kérte a légitársaságokat és az illetékes szerveket, hogy működjenek együtt a menetrendek átütemezésében, az utazóknak pedig azt javasolta, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járataik pontos idejét.

A Szunung néven ismert dél-koreai központi felvételi vizsga hatalmas téttel bír, mivel döntő szerepet játszik abban, hogy a diákok melyik egyetemre jutnak be.

A rendkívüli naphoz a pénzügyi szektor is alkalmazkodik, így a koreai tőzsde közleménye szerint csütörtökön a szokásosnál egy órával később, helyi idő szerint délelőtt 10 órakor nyit majd a piac,

a kereskedés pedig 16 óra 30 perckor zárul.

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