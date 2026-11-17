Sokmilliárd dolláros onkológiai kutatási és licencszerződést kötött az Eli Lilly gyógyszergyártó a Stipple Bio biotechnológiai vállalattal. A megállapodás révén az amerikai gyógyszeripari óriás hozzáférést kap a partnercég speciális technológiájához, amellyel hatékonyabb és kevesebb mellékhatással járó daganatellenes kezeléseket fejleszthetnek ki.

A magánkézben lévő Stipple Bio bejelentése szerint az együttműködés alapját az a technológiai platformjuk adja, amely képes azonosítani a rákos sejteket az egészséges szövetektől megkülönböztető molekulákat. Ennek segítségével olyan célzott terápiák hozhatók létre, amelyek pontosabban támadják a daganatot, miközben kímélik a szervezet ép szöveteit.

A megállapodás értelmében a Stipple Bio egy azonnali előzetes kifizetésben részesül, az Eli Lilly pedig tőkebefektetést is végrehajt a vállalatban, ám ezek pontos összegét a felek nem hozták nyilvánosságra. A kutatási, fejlesztési és kereskedelmi mérföldkövek teljesülése esetén járó

kifizetések együttes értéke elérheti az 5,9 milliárd dollárt.

Emellett, ha a közös munkából származó készítmények piacra kerülnek, a biotechnológiai cég az értékesítés után sávos jogdíjra is jogosult lesz.

Az üzlet szorosan illeszkedik az Eli Lilly azon stratégiájába, hogy a rendkívül sikeres cukorbetegség és elhízás elleni készítményein túlmutatva bővítse onkológiai portfólióját. A gyógyszergyártó meglévő daganatellenes kínálatában már szerepel az emlőrák kezelésére szolgáló Verzenio, valamint a vérrák ellen alkalmazott Jaypirca. A vállalat emellett számos kísérleti stádiumban lévő rákgyógyszert is fejleszt, köztük célzott terápiákat, antitest-gyógyszer konjugátumokat és immunonkológiai készítményeket.

A massachusettsi Cambridge-ben működő Stipple Bio a partnerség mellett saját precíziós onkológiai készítményein is dolgozik. Legfontosabb fejlesztésük jelenleg az STP-100 nevű antitest-gyógyszer konjugátum, amelynek korai fázisú klinikai vizsgálatai 2027 elején kezdődnek meg a szolid tumorok, köztük a hasnyálmirigyrák kezelésére.

Az Eli Lilly részvényeinek árfolyama 0,6 százalékos mínuszban áll a mai kereskedésben, miközben a tőzsdéken is negatív az általános hangulat.

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Forrás: Reuters

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