Megállapodást kötött a Richter a Mayne Pharma felvásárlására, a vételár részvényenként 6,40 ausztrál dollár, ami a közlemény szerint hozzávetőleg 604 millió ausztrál dollárra értékeli a Mayne Pharmát, ami
közel 135 milliárd forintot jelent a jelenlegi árfolyammal számolva.
Az ajánlat jelentős prémiumot tartalmaz a Mayne Pharma korábbi tőzsdei árfolyamához képest:
- 99,4 százalékos prémiumot jelent a 2026. november 16-i záróárhoz képest,
- 124 százalékos prémiumot a 30 napos forgalommal súlyozott átlagárhoz képest,
- 122 százalékos prémiumot a 90 napos átlagárhoz képest,
- és 145 százalékos prémiumot a 180 napos átlagárhoz képest.
A Mayne Pharma árfolyama az elmúlt egy évben nagyot esett, közel lefeleződött a papír. A Mayne Pharma árfolyamának elmúlt egyéves gyengélkedése mögött több tényező állt. A részvény árfolyamát 2025 februárjában még jelentősen felhajtotta az amerikai Cosette Pharmaceuticals 7,40 ausztrál dolláros, a céget mintegy 672 millió ausztrál dollárra értékelő felvásárlási ajánlata, a tranzakció azonban végül meghiúsult. A Cosette 2025 májusában a Mayne romló üzleti teljesítményére, a Nextstellis nevű fogamzásgátló készítmény marketingjével kapcsolatos amerikai gyógyszerfelügyeleti (FDA) észrevételekre, valamint a TherapeuticsMD-vel fennálló jogvitára hivatkozva kérdőjelezte meg az ügylet folytatását. A felvásárlást végül 2025 novemberében az ausztrál kormány is megakadályozta, nemzetbiztonsági és gyógyszerellátási szempontokra hivatkozva, miután felmerült, hogy a Cosette bezárhatja vagy értékesítheti a Mayne adelaide-i gyártóüzemét. Emellett a működési eredményesség is romlott, mind az árbevétel, mind az EBITDA csökkent a Mayne Pharmánál a legutóbbi pénzügyi évben, ami szintén nyomást gyakorolt az árfolyamra. A vállalat eredményességét az alacsonyabb értékesítési volumen, a nőgyógyászati termékekhez kapcsolódó magasabb vizsgálati és marketingköltségek, valamint a kedvezőtlen devizahatások is terhelték. A befektetői megítélést emellett a Nextstellis körüli szabályozási bizonytalanság is rontotta, különösen azért, mert a készítmény a Mayne női egészségügyi üzletágának egyik fontos növekedési terméke.
A cég legutóbbi negyedéves sajtótájékoztatóján a tervezett akvizíciókkal kapcsolatos kérdésre válaszolva Orbán Gábor vezérigazgató elmondta, hogy nagyon sok pénz van a piacon, a versenytársaknál pedig sokkal több forrás áll rendelkezésre, és kevés jó célpontra sok vevőjelölt jut, ami nehezíti a tranzakciók végrehajtását. vélhetően meg is drágítja őket.
Az Egyesült Államokban erősítene a Richter
A tranzakció stratégiai jelentőségű a Richter számára, mivel a Mayne Pharma nőgyógyászati és bőrgyógyászati üzletágon keresztül erős amerikai jelenléttel rendelkezik. A Richter közlése szerint az akvizíció illeszkedik a vállalat női egészségre fókuszáló növekedési stratégiájába.
Kovács László, a Richter vezérigazgató-helyettese szerint az ügylet új lehetőségeket nyit mindkét vállalat és a betegek számára. Kiemelte, hogy a Mayne meglévő portfóliója, benne az Estetrol-alapú innovatív kombinált fogamzásgátló készítménnyel, valamint a társaság kereskedelmi jelenléte erős alapot biztosít a további növekedéshez.
A Richter vezetője szerint az akvizíció felgyorsíthatja a társaság jelenlétének bővítését „a világ legnagyobb gyógyszerpiacán”, vagyis az Egyesült Államokban.
A Mayne Pharma igazgatósága támogatja az ajánlatot
A Mayne Pharma igazgatósága egyhangúlag azt javasolja a részvényeseknek, hogy szavazzanak a Richter ajánlata mellett, feltéve, hogy nem érkezik kedvezőbb ajánlat, és a független szakértő is arra jut, hogy az ügylet a részvényesek legjobb érdekét szolgálja.
A közlemény szerint a Mayne Pharma igazgatói jelezték, hogy saját részvényeikkel támogatni kívánják a tranzakciót, ha a feltételek teljesülnek. A társaság három legnagyobb részvényese, a Funicular Funds, Bruce Mathieson és a Trium Capital szintén arról tájékoztatta a Mayne Pharmát, hogy a tranzakció mellett kíván szavazni. Ez a három részvényes együttesen a kibocsátott törzsrészvények 22,14 százalékával rendelkezik.
A Mayne Pharma elnöke, Bruce Robinson szerint a részvényenkénti 6,40 ausztrál dolláros készpénzes ajánlat lehetőséget ad a részvényeseknek arra, hogy jelentős prémium mellett realizálják befektetésük értékét. A vállalatvezetés szerint az ajánlat tükrözi a Mayne Pharma amerikai nőgyógyászati, bőrgyógyászati és DistributeRx értékesítési platformjának értékét.
Több jóváhagyás is kell még
A tranzakció lezárása több feltételhez kötött. Szükség lesz többek között:
- hatósági jóváhagyásokra,
- a Mayne Pharma részvényeseinek támogatására,
- bírósági jóváhagyásra,
- a független szakértő kedvező véleményére,
- valamint arra, hogy ne következzen be lényeges hátrányos változás a Mayne Pharma helyzetében.
Az ügylet egyik fontos előfeltétele, hogy a Mayne Pharma lezárja nemzetközi üzletágának értékesítését az Evaris Pharma részére. Ezt az ügyletet a társaság 2026. november 6-án jelentette be. A nemzetközi üzletág eladása az ausztrál versenyhatóság jóváhagyásához kötött.
A Richter közölte azt is, hogy a felvásárlás finanszírozása teljes mértékben biztosított, az ügylet nem függ finanszírozási feltételtől. A vételárat a magyar gyógyszercég saját készpénzforrásaiból fizetné ki.
A harmadik negyedév végén, egy rekord szabad cash flow-t termelő negyedév után 316 milliárd forintos készpénzállománnyal rendelkezett a Richter a gyorsjelentés alapján, így ez nem jelent akadályt..
2027 márciusában zárulhat az ügylet
A jelenlegi tervek szerint a Mayne Pharma részvényesei 2027 januárjának végén szavazhatnak az ügyletről. Amennyiben a részvényesek jóváhagyják a tranzakciót, és a többi feltétel is teljesül, a felvásárlás végrehajtására 2027 márciusában kerülhet sor.
Az indikatív menetrend alapján:
- az első bírósági tárgyalás 2026 decemberének közepén lehet,
- a részvényesi tájékoztató dokumentumot szintén december közepén küldhetik meg,
- a részvényesi szavazás 2027 január végén várható,
- a második bírósági tárgyalás 2027 márciusában lehet,
- az ügylet hatálybalépése és végrehajtása 2027 márciusának közepére-végére eshet.
A társaságok hangsúlyozták, hogy ezek az időpontok tájékoztató jellegűek, és változhatnak.
Mit jelent ez a Richternek?
A Richter számára az akvizíció elsősorban a nőgyógyászati üzletág nemzetközi erősítéséről és az amerikai jelenlét bővítéséről szól. A Mayne Pharma megszerzésével a magyar társaság egy olyan vállalatot venne meg, amely az Egyesült Államokban épített ki értékesítési platformot nőgyógyászati és bőrgyógyászati területen.
A Mayne Pharma felvásárlása az elmúlt évek legnagyobb tranzakciója a Richternél, az elmúlt öt év legnagyobb ügyletei:
- 2024-ben 175 millió eurót fordított a Richter Mithra-eszközök megvásárlására
- ugyanebben az évben közel 100 millió euróért vette meg a Helm BioTech fennmaradó 50 százalékos részesedését
- szintén 2024-es volt a Formycon 9 százalékos részesedésének megszerzése 82 millió euróért.
A Richter szerint az ügylet egyszerre teremthet értéket a Mayne Pharma részvényeseinek és a Richter befektetőinek: előbbiek jelentős prémium mellett szállhatnak ki, utóbbiak pedig egy erősebb amerikai növekedési sztorit kaphatnak.
A Richter egyik fő célpontja az amerikai piac, múlt héten egy újabb fontos bejelentést tett a cég: megállapodást kötött a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lillyvel.
A Richter árfolyama tegnap történelmi csúcsra ment, idén közel 39 százalékkal értékelődött fel a részvény.
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