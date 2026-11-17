Negatív hangulatban zajlik ma a kereskedés az európai tőzsdéken, esik a BUX index is.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma vegyesen áll, a Mol árfolyama 0,8 százalékos pluszban áll, a Magyar Telekom árfolyama stagnál, a Richter árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb. Míg az OTP árfolyama 0,8 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a Zwack és a 4iG áll a lista élén 3,5 illetve 3 százalékos emelkedéssel, a Duna House és az Opus áll ma a sor végén.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,15 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Bet_Noire