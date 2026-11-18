A texasi székhelyű Tasty Chick'n három leányvállalatával együtt nyújtotta be a csődvédelmi kérelmet. A bírósági dokumentumok szerint a cégcsoport vagyona 50 és 100 millió dollár közé tehető, míg a kötelezettségeik 100 és 500 millió dollár között mozognak. A 2021-ben alapított vállalat
jelenleg tíz amerikai államban – köztük Floridában, Kentuckyban és Illinois-ban – üzemeltet 75 KFC-t,
valamint 9 olyan közös egységet, ahol a KFC és a Taco Bell kínálata egyaránt elérhető.
A csődeljárás során a cég a teljes étteremláncát vagy annak egyes részeit értékesítené. A tranzakciós érték maximalizálása érdekében a portfóliót egyben, de akár piaconkénti bontásban is hajlandóak eladni. A folyamat idejére a vállalat 20 millió dolláros csődfinanszírozást (DIP-finanszírozást) szeretne bevonni korábbi hitelezőjétől, a MidCap Financial Trusttól, amely 5 millió dollárnyi friss tőkéből és 15 millió dollárnyi korábbi adósság átütemezéséből állna.
A pénzügyi nehézségek hátterében az áll, hogy bár a Circana adatai szerint tavaly 3 százalékkal nőtt a rántott csirkét kínáló éttermek vendégforgalma, a Tasty Chick'n bevételei az elmúlt három évben folyamatosan zsugorodtak. A 2024-es pénzügyi évben 11,4 százalékkal, 2025-ben 1,4 százalékkal, az idei évben pedig eddig 2,8 százalékkal csökkent az árbevételük. Mindez egybevág az amerikai KFC-hálózat szélesebb körű gyengélkedésével, amelynek forgalma 2026 harmadik negyedévében 6 százalékkal esett vissza.
A csökkenő bevételek mellett a nyersanyag-, a munkaerő-, az üzemeltetési és a bérleti költségek is megugrottak, ráadásul a franchise-szerződések kötelező és költséges étterem-felújításokat írtak elő. Emiatt az egységek profitrátája a 2023-as 11,8 százalékról idén 4 százalékra zuhant, a vállalat pedig 15,6 millió dollárnyi jogdíjjal maradt adós.
Az anyavállalat, a Yum! Brands már 2025 decemberében felszólította a partnert a szerződésszegések miatt. Miután a haladékról szóló tárgyalások kudarcba fulladtak, a jogtulajdonos idén szeptember 15-én jelezte a szerződések felmondásának szándékát. A megállapodások megszűnése megfosztotta volna a céget a márkanév használatától, és azonnali hitelbedőlést váltott volna ki, így a vezetés a csődvédelembe menekült.
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