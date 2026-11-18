Minden idők második legforgalmasabb hónapján van túl a magyar használtautó-piac: a DataHouse ma közzétett előzetes adatai szerint októberben 85 100 személygépkocsi cserélt gazdát, ami 7,4 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőtti szintnél. Az idei összforgalom már november végére megközelítheti a tavaly beállított 922 ezres éves rekordmennyiséget. A gazdát cserélő járművek 42 százaléka legalább 20 éves.

A használtautó-piac rekordmértékű idei forgalmát több tényező együttes hatása alakítja – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Ebben az évben eddig 25 százalékkal több volt az importált használt autó, és az újautó-eladások is 11 százalékkal növekedtek tavalyhoz képest.

Az ily módon lecserélt használt autók zöme a belföldi piaci kínálatot pörgette. Ezzel párhuzamosan a mérséklődő infláció miatt csökkenő kamatok

megemelték a hitelezett eladások számát.

mellett az év közepére már 4,4 milliósra duzzadó hazai személyautó-állomány önmagában is fokozatosan élénkíti a piacot.”

Igen sajátos azonban az adásvételek tárgyát képező járművek összetétele: az idei adatok szerint a forgalom túlnyomó részében idősebb és olcsóbb járművek vesznek részt. A gazdát cserélő személyautók

42 százaléka legalább 20 éves, a tíz évnél fiatalabb járművek aránya nem éri el a 27 százalékot sem.

A belföldi használtautó-piacon idén is hat márka autói biztosítják a teljes forgalom 48 százalékát:

az első helyen a Volkswagen áll: ebből a márkából eddig több mint 82 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,1 százalékos részesedést jelent, az Opel, amely idén a korábban sokáig birtokolt első helyről csúszott vissza a másodikra, 9,9 százalékos részarányt ért el, a harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 7,9 százalékot tudhat magáénak, a Ford a negyedik helyen áll 7,8 százalékkal, a BMW az ötödik 6,2 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyen pedig – immár második éve – a Toyota áll 6,1 százalékos részaránnyal.

Miközben a használtautó-piacon 2026 első tíz hónapjában gazdát cserélő 820 ezer személyautó mennyisége 5,8 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 775 ezres értéknél,

az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 133700 darab volt, ami 24,7 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 107200-as értéket.

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