Engedélyezte az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC), hogy az amerikai szankciók hatálya alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) értékesítse bulgáriai és romániai leányvállalatait. A különleges engedély ugyanakkor nem jelenti a szankciók feloldását, az eladásból származó bevételt ugyanis egy amerikai zárolt bankszámlán kell elhelyezni - számolt be róla a szerbiai sajtó szerdán.

Az OFAC engedélye alapján

a NIS a szófiai székhelyű NIS Petrol EOOD vállalatot a bolgár Uni Energy OOD társaságnak, míg a bukaresti NIS Petrol SRL céget a román Argenta S.R.L. vállalatnak adhatja el.

A bolgár érdekeltség értékesítéséről 2025 júniusában, a romániai vállalat eladásáról pedig 2026 áprilisában kötöttek szerződést.

A különleges engedély 2027. május 31-ig érvényes, amennyiben az ügyletek korábban nem zárulnak le. Az amerikai hatóság fenntartja a jogot az engedély módosítására vagy visszavonására.

Az eladásból származó teljes összeget a NIS nevére nyitott, kamatozó, de zárolt amerikai bankszámlára kell befizetni. A pénzt nem lehet amerikai szankciókkal sújtott személyeknek vagy vállalatoknak átutalni, illetve oroszországi bankszámlára visszajuttatni külön engedély nélkül. Ez azt jelenti, hogy

a szerbiai vállalat megválhat külföldi érdekeltségeitől, de az értékesítésből származó bevétellel nem rendelkezhet szabadon.

A szerbiai cégcsoportnak a romániai piacon 19, Bulgáriában pedig 23 töltőállomása van. A Gazprom márkanév alatt működő hálózat mellett a bolgár leányvállalat Szófia közelében üzemanyag-tároló kapacitással is rendelkezik, míg a romániai érdekeltség kőolaj- és földgázkutatással, kitermeléssel, valamint villamosenergia-kereskedelemmel is foglalkozik.

A NIS harmadik negyedéves jelentése szerint a bulgáriai töltőállomások működését az amerikai szankciók miatt korábban felfüggesztették, azokat 2026 szeptemberétől bérbe adták.

A szerbiai cégnyilvántartási ügynökség adatai szerint a NIS összesen 12 leányvállalattal rendelkezik, amelyek közül hat külföldön működik. A romániai és bulgáriai érdekeltségek mellett Oroszországban és Bosznia-Hercegovinában is vannak vállalatai. A cégcsoport 2025-ben összesen 13 326 embert foglalkoztatott.

Előzmények és a Mol-szál

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS-szel szemben az orosz többségi tulajdon miatt. A korlátozások jelentősen megnehezítették a vállalat kőolajbeszerzését, feldolgozását és nemzetközi pénzügyi műveleteit.

A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében

megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol november elején újabb OFAC-engedélyt kapott a NIS-felvásárlás előkészítő tranzakcióinak végrehajtására. Az engedély 2027. február 28-ig hosszabbította meg a jelenleg december 11-ig érvényben lévő jóváhagyást.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

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