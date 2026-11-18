Az utóbbi időben tapasztalt, a vállalati rendszereket, a bankolást és az utazást is érintő informatikai leállások hátterében jó eséllyel a biztonsági rések rohamtempójú javítása áll. Kiberbiztonsági szakértők és amerikai tisztviselők szerint a mesterséges intelligencia elterjedésével ugrásszerűen megnőtt a felfedezett szoftverhibák száma, a biztonsági frissítések sürgős telepítése pedig gyakran váratlan üzemzavarokat okoz a kritikus infrastruktúrában.

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Marco Rubio amerikai külügyminiszter a héten Manilában újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy a vállalatok hibajavítási törekvései időnként rövid távú fennakadásokat idéznek elő a rendszerek működésében. Jay Clayton, a nemzeti hírszerzés igazgatója egy szerdai kongresszusi meghallgatáson elmondta, eddig semmi sem utal arra, hogy a technológiai leállások összefüggnének egymással. Ugyanakkor rámutatott, hogy a számítástechnikai rendszerek sebessége és képességei olyan gyorsan fejlődnek, ami miatt az eleve régi, elavult informatikai eszközök és hálózatok a korábbinál sokkal gyorsabban öregszenek el.

A könnyen hozzáférhető AI-eszközök és a nagy nyelvi modellek megjelenése drámaian felgyorsította a szoftveres sebezhetőségek feltárását.

A Qualys kiberbiztonsági cég adatai szerint a Microsoft csak ebben a hónapban több mint 1200 biztonsági rést foltozott be, ami közel hússzorosa az egy évvel ezelőtti, azonos időszakban mért adatnak. A hatalmas mennyiségű frissítés komoly terhet ró a pénzügyi szektorra is, egy nagybank neve elhallgatását kérő forrása szerint jelenleg is komoly erőfeszítések árán próbálnak megbirkózni a legutóbbi javítócsomagok hullámával.

Yuval Itzchakov, az A Security technológiai igazgatója szerint a mesterséges intelligencia gyorssá és olcsóvá tette a kritikus hibák megtalálását, így az azonnali beavatkozást igénylő sebezhetőségek száma is megugrott. A rendkívüli javításokat sokszor órákon belül, a teljes tesztelési ciklus kihagyásával telepítik a kritikus infrastruktúrára. Mivel ezek a frissítések mélyen belenyúlnak a rendszerbe – módosítva a futtatókörnyezetet, a rendszermagot (kernelt) és a hálózati komponenseket –, maga a változtatások sebessége és mértéke válik a meghibásodások forrásává.

A problémát jól érzékelteti, hogy Josh Bressers, a VulnCheck igazgatója szerint 2026-ban eddig 100 ezer biztonsági rést hoztak nyilvánosságra, amelyek közül 1363-at a gyakorlatban is kihasználtak a támadók. Bressers hangsúlyozta, hogy a védekező fél szűkös erőforrásai miatt kulcsfontosságú a priorizálás, vagyis annak megértése, melyik hibával kell elsőként foglalkozni.

Anne Neuberger, az Andreessen Horowitz partnere és a korábbi Biden-kormányzat nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese szerint bár az AI a támadókat is segíti a sebezhetőségek felkutatásában, a technológia a kulcsfontosságú hálózatok védelmezői számára még értékesebb szövetséges. A vállalatok az AI segítségével tízszer több hibát találnak meg, ám a tömeges javítások elkerülhetetlenül problémákhoz vezetnek. Ronald Gestiehr, a Luttner Financial vagyonkezelési igazgatója szerint mindezek ellenére az időszakos leállások nem fogják érdemben megingatni a fogyasztói bizalmat a pénzügyi szektorban. A legfontosabb tényező továbbra is az marad, hogy a pénzintézetek milyen gyorsan azonosítják és hárítják el a hibákat, és erről hogyan tájékoztatják az ügyfeleket.

Forrás: Reuters

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