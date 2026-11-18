Jelentős csökkenéssel fejezte be a szerdai kereskedést a BUX index a negatívra forduló befektetői hangulat közepette, mindegyik hazai blue chip eséssel zárt.

Ma

a BUX-index 1,7 százalékos mínuszban fejezte be a napot

az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Opus árfolyama 7,8 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 0,7 százalékkal esett. A legjobban ma a 4iG részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 7 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 16,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: phongphan5922