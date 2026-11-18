Rendszerkarbantartás miatt szerda 22 órától másnap 5 óráig nem lesz elérhető a BudapestGo alkalmazás legtöbb funkciója, a digitális jegyek és bérletek sem lesznek használhatók - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.

Ebben az időszakban szünetel majd a valós idejű utastájékoztatás és az útvonaltervezés. Az alkalmazásban

nem lehet vásárolni, és a meglévő digitális jegyek és bérletek sem lesznek használhatók.

A menetrend szerinti indulási időpontok ugyanakkor megtekinthetők lesznek.

A leállás a megállókban található FUTÁR-kijelzőket és a webes utastájékoztatási felületeket is érinti, a valós idejű érkezési és indulási információk helyett ezeken is csak a menetrend szerinti időpontok lesznek láthatók - írták.

A BKK-járatok járművezetői és a jegyellenőrök minden esetben tájékoztatást kapnak a tervezett karbantartásról, és

ilyen esetekben türelemmel kezelik a helyzetet

- áll a közleményben.

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