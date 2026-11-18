A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) mérnökei és elemzői egy floridai laboratóriumban tudták előidézni a légiforgalmi irányító rendszert túlterhelő állapotot. A vizsgálatra rálátó, névtelenséget kérő források szerint ez fontos előrelépés, ugyanakkor továbbra sem világos, hogy a hálózat két érintett routere miért mondta fel a szolgálatot. A hiba gyökerének feltárása elengedhetetlen ahhoz, hogy kiderüljön, fennáll-e hasonló kockázat az országos légiközlekedési hálózat gerincét alkotó többi eszköznél is.

A problémák röviddel azután kezdődtek, hogy az FAA telekommunikációs hálózatát üzemeltető fővállalkozó, az L3Harris Technologies egy új routert telepített

az Arkansas állambeli El Dorado egyik létesítményében. A vizsgálatok szerint az eszköz a beüzemelést követő nyolc percen belül túl sok adatot kezdett továbbítani a hivatal belső hálózatán.

Sean Duffy közlekedési miniszter elmondása alapján a berendezés négy-öt másodpercenként ezer csatlakozási kísérletet indított. Ez a hatalmas adatmennyiség végül megbénította a repülőgépek kommunikációját és a radaradatok továbbítását. A tárcavezető és Bryan Bedford, az FAA vezetője egyaránt hangsúlyozta, hogy semmi sem utal kibertámadásra.

A pénteki leállás nyomán a közlekedési miniszter jelentősen megemelte az országos légiforgalmi irányító rendszer korszerűsítésére szánt költségvetési igényét. Duffy eredetileg 30 milliárd dollárt kért egy mesterséges intelligenciát is alkalmazó digitális hálózat kiépítésére, a történtek után azonban már 50 milliárd dollárt igényel erre a célra a Kongresszustól.

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