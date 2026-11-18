Ötéves együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és az Eli Lilly magyarországi leányvállalata az orvostudományi oktatás, a kutatás és a hazai egészségügy fejlesztése érdekében – közölte az egyetem.

A dokumentumot Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese, valamint Hera Cuku, a Lilly Hungária Kft. ügyvezető igazgatója írta alá 2026. november 17-én, az egyetem innovációs napján. A szakmai partnerség három kiemelt népegészségügyi területre,

a kardiometabolikus, az onkológiai és a neurológiai betegségekre összpontosít.

A közös munka célja, hogy az egyetemi kutatási eredmények a gyakorlatban is hasznosuljanak, a megelőzéstől és a korai felismeréstől kezdve egészen a betegellátásig. A program keretében az egészségügyi szakemberekkel megosztják a legújabb orvosi ismereteket és a korszerű ellátási módszereket, a lakosságot pedig tudományosan megalapozott, közérthető tájékoztatással segítik a tudatos egészségmegőrzésben. A felek emellett azt is vizsgálják, hogyan használhatók fel a mindennapi betegellátás során keletkező valós klinikai adatok a tudományos kutatásokban.

Hera Cuku az aláírás kapcsán elmondta, hogy a Magyarországon 35 éve jelen lévő vállalat nemzetközi hátterének, valamint az egyetemi és klinikai szaktudásnak az összekapcsolása elősegíti a legújabb tudományos eredmények hazai betegellátásba történő beépülését. Kónya Zoltán hozzátette, hogy az SZTE régóta épít kapcsolatokat az ipari és egészségügyi szereplőkkel az egyetemi tudás gyakorlati alkalmazása érdekében, a mostani megállapodás pedig

új lehetőségeket nyit az oktatás, a kutatás és az innováció területén.