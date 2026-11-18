A rajongók több mint tizenhárom évet vártak az új részre, a hatalmas érdeklődést pedig jól mutatja, hogy sokan többnapos szabadságot vettek ki a zavartalan játékhoz. Bár az elvárások rendkívül magasak voltak,
a GTA VI az első kritikák alapján 99 pontot ért el a Metacritic gyűjtőoldalon.
Nick McKay, a Freedom Capital Markets vezető elemzője szerint ez az eredmény minden előzetes minőségi kételyt eloszlatott.
A Take-Two papírjai a szerdai kereskedés előtt 19 százalékos mínuszban voltak idén, a megjelenés napján azonban a Nasdaq-100 index legjobban teljesítő részvényévé léptek elő. Most 6,5 százalékos pluszban állnak a papírok.
A Wells Fargo elemzői ennek hatására jelentősen javították az értékesítési várakozásaikat, így a korábbi 35 millió helyett már 65 millió eladott példánnyal számolnak a márciusig tartó pénzügyi évben, amiben egy esetleges, 2027 eleji PC-s megjelenés lehetősége is szerepet játszik. A nagybank 19 százalékkal, 9,76 milliárd dollárra emelte a kiadó éves bevételi előrejelzését, ami jóval meghaladja a 8 milliárd dolláros piaci konszenzust és a vállalat saját, legfeljebb 8,2 milliárdos várakozását. Egy másik brókercég, az Oppenheimer becslése szerint a GTA VI az első három napban 1,85 milliárd dolláros bruttó bevételt termelhet, szemben a 2013-ban megjelent előző rész, a GTA V egymilliárd dolláros nyitányával.
A játék már az első órákban rekordokat döntött. A Sensor Tower adatai szerint szerda délig mintegy 17,1 millió példány talált gazdára, ami messze felülmúlja a közelmúlt legnagyobb játékpremiereinek előrendelési számait.
A kiadvány sikere az egész videójáték-iparra hatással van. A Newzoo piackutató szerint a globális konzolos játékosbázis 2026-ban 3 százalékkal bővülhet, miközben a GTA VI nélkül valószínűleg zsugorodna a piac. Emmanuel Rosier, a kutatócég igazgatója kiemelte, hogy nagyon kevés olyan játék létezik, amely képes alapjaiban megváltoztatni a teljes konzolpiac költési szokásait.
A megjelenés hatása más szektorokba is begyűrűzik. A Sensor Tower számításai alapján a képernyők előtt maradó játékosok miatt a következő harminc napban több mint 50 millióval nőhet az ételrendelő alkalmazások látogatottsága az Egyesült Államokban. Emellett a YouTube és a Reddit forgalma is megugorhat a játékmenet-videók megosztása és a rajongói viták miatt. A várakozások hatására szerdán az ételkiszállítással foglalkozó DoorDash részvényei 2 százalékkal drágultak, és a Reddit árfolyama is enyhe emelkedést mutatott.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: 2026 Getty Images
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