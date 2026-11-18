Súlyos egészségügyi kockázat és rákkeltő hatás miatt azonnal visszahívják a piacról a Brazilicious márka egyik hajkiegyenesítő szettjét. A hazánkban is kapható termék kiugróan magas formaldehid-tartalma miatt akár életveszélyes allergiás reakciókat is okozhat.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetése szerint a vizsgálatok során kiderült, hogy a kozmetikum 7,3 százalék szabad formaldehidet tartalmaz, ami

messze meghaladja az európai uniós határértéket.

A bizonyítottan rákkeltő anyag a hajvasaló magas, jellemzően 230 Celsius-fokos hőmérsékletének hatására nagy mennyiségben, gáz formájában szabadul fel. A mérgező gőzök belélegzése, illetve a bőrrel és szemmel való érintkezés súlyos légzőszervi és szemirritációt, heves allergiás reakciót, extrém esetben pedig életveszélyes anafilaxiás sokkot is kiválthat.

A termékvisszahívás a Brazíliából származó, Honey Therapy Keratin Mini Kit nevű készletre vonatkozik. A három darab 100 milliliteres, sötét flakonból (mélytisztító sampon, szöszösödésgátló készítmény és hajpakolás) álló csomag B00425-ös tételszámmal és 7908433413608-as vonalkóddal került forgalomba, főként kozmetikai és fodrászati webáruházak kínálatában.

Az európai hatóságok már megtiltották a készlet forgalmazását,

és elrendelték a piacról történő teljes kivonását. Az NKFH nyomatékosan kéri a fogyasztókat és a fodrászokat, hogy amennyiben vásároltak az érintett hajkiegyenesítőből, azonnal függesszék fel a használatát, és semmilyen körülmények között ne vigyék fel a készítményt a bőrre vagy a hajra.

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