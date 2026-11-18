A szövetség javaslatai a munkavállalók képzésére, a vállalkozások adat- és infrastruktúra-hozzáférésére, a kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint a startupok támogatására, továbbá a kulcságazatok és az állami szektor technológiai fejlesztésére terjednek ki.
Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke (címlapképünkön) rámutatott arra, hogy
a hazai kkv-k mindössze 10,4 százaléka használja a mesterséges intelligenciát,
ami jelentősen elmarad a 20 százalékos európai uniós átlagtól. A gazdasági lemaradás elkerülése érdekében elengedhetetlen, hogy a dolgozók a saját szakterületükön biztonságosan és hatékonyan tudják alkalmazni az új megoldásokat.
A munkaerőpiaci igények időközben átalakultak. Bár az informatikai szakemberek hazai aránya (4,6 százalék) továbbra is elmarad az uniós átlagtól (5 százalék), a gazdaságnak már elsősorban nem hagyományos programozókra, hanem több szakterületet átlátó adattudományi, kiberbiztonsági és AI-szakértőkre van szüksége.
A szövetség célkitűzése szerint
2034-re a 16 és 74 év közötti magyar lakosság legalább 80 százalékának rendelkeznie kell alapvető digitális készségekkel.
Érdemi beavatkozás, valamint az együttműködési képesség és a kritikus gondolkodás fejlesztése nélkül a technológia terjedése tovább mélyítheti a meglévő digitális szakadékot.
Az IVSZ szerint az első és leggyorsabban megvalósítandó lépés az oktatás felkészítése, különös tekintettel arra, hogy egy kormányhatározat 2026. december 31-i határidővel már előírja ennek bevezetését. Évente mintegy százezer fiatal fejezi be iskolai tanulmányait, akiknek megfelelő technikai és etikai iránymutatást kell kapniuk a pedagógusoktól a felelős eszközhasználathoz. Ehhez a szakmai szervezetek bevonásával készült óravázlatokra, adatvédelmi példákra és egyértelmű iskolai felhasználási szabályokra van szükség.
Az aktív munkavállalók képzését a szervezet 2027-től munkáltatói adókedvezménnyel ösztönözné,
amelyet a digitális képzések és fejlesztések igazolt költségei után lehetne igénybe venni. A támogatást egyszerű feltételekhez kötnék, hogy a kkv-k számára is könnyen elérhető legyen. A programoknak a konkrét munkakörökhöz, az adattudatossághoz és a kiberbiztonsághoz kell igazodniuk, kiemelten segítve az alacsonyabb digitális kompetenciával rendelkező dolgozók felzárkóztatását.
Hosszabb távon, a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusban az IVSZ egy munkahelyváltáskor is hordozható, többéves egyéni tanulási számla és egy egységes európai platform bevezetését javasolja. Ez a rendszer folyamatosan frissülő, személyre szabott, gyakorlatias tananyagokon és mentoráláson keresztül oktatná a technológia biztonságos használatát. A megszerzett tudást a munkáltatók által elismert tanúsítványok igazolnák, a programot pedig munkaidő-kedvezmény és karrierépítési lehetőségek egészítenék ki.
Az IVSZ az alábbi területeken tart szükségesnek beavatkozást a versenyképesség megőrzésének érdekében:
1. Készítsük fel a magyar munkaerőt az AI-korszakra!
2. Tegyük elérhetővé a vállalkozások számára az AI használathoz szükséges adatokat és infrastruktúrát!
3.Váljon az AI a magyar kkv-k mindennapi eszközévé!
4. Segítsük növekedési pályára a magyar startupokat!
5. Gyorsítsuk fel az AI alkalmazását a gazdaság kulcságazataiban!
6. Legyen az állam az innovatív AI-megoldások első felhasználói között!
Címlapkép forrása: Portfolio
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