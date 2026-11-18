Az elmúlt évek egyik legfontosabb gyorsjelentését publikálta az Nvidia, miután a mesterséges intelligencia térnyerésének egyik legnagyobb nyertese példátlan vezetői válságba került. Jensen Huang, a vállalat alapítója és 33 éven át hivatalban lévő vezérigazgatója a magánéletével kapcsolatos, nemzetbiztonsági kérdéseket is felvető botrány nyomán távozott, ami komoly eladási hullámot indított el a részvény piacán. Az Nvidia irányítását átmenetileg a korábbi pénzügyi igazgató, Colette Kress vette át, akinek rögtön egy különösen érzékeny időszakban kell meggyőznie a befektetőket a vállalat kilátásairól. A technológiai szektorban ugyanis az elmúlt hetekben egyre komolyabb aggodalmak jelentek meg az AI-beruházások megtérülésével és finanszírozásával kapcsolatban, miközben a legnagyobb technológiai vállalatok továbbra is hatalmas összegeket fordítanak adatközpontok építésére. Nézzük, hogyan állják meg a helyüket ebben a kihívásokkal teli környezetben az Nvidia legfrissebb számai, és miket mondott a cég jövőjéről a menedzsment.