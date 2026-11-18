Kisebb esés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalékot esett.
- Vegyesen teljesítenek az ázsiai tőzsdék a szerdai kereskedésben. A japán Nikkei 225 index 0,45 százalékkal emelkedett, miután az ország exportja az előző hónapban jelentős, 20,5 százalékos növekedést mutatott. A dél-koreai Kospi 1,85 százalékot erősödött, elsősorban a technológiai óriásvállalatok ralijának köszönhetően, amelyet az Nvidia vártnál kedvezőbb gyorsjelentése támogatott. Ezzel szemben a hongkongi Hang Seng 1,05 százalékot esett, a kínai CSI 300 stagnált, míg az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,69 százalékkal került lejjebb.
- Európában kisebb esésre lehet ma számítani: a DAX és FTSE 100 0,2 százalékkal, a CAC eközben 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,24 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,61 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH a keresetek szeptemberi adatait teszi közzé, az MNB pedig a nemzetközi tartalékok alakulása mellett a pénzügyi számlák harmadik negyedéves előzetes adatairól számol be, melyekből többek között az is kiderül, hol állt a GDP-arányos államadósság szeptember végén. Magyar idő szerint este publikálják a tengerentúlon a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, a piac vélhetően a következő hónapok kamatdöntéseivel kapcsolatban vár friss utalásokat, főleg úgy, hogy a múlt héten már szóba került decemberre egy 50 bázispontos szigorítás lehetősége is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,1 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 67,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 53,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 759,42
|-1,6%
|-2,8%
|-2,4%
|5,6%
|8,9%
|41,3%
|S&P 500
|7 340,53
|-1,0%
|-2,4%
|-4,2%
|7,2%
|10,0%
|56,6%
|Nasdaq
|27 001,78
|-0,7%
|-2,7%
|-7,5%
|6,9%
|8,9%
|65,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 860,43
|-1,3%
|-2,6%
|-9,9%
|16,9%
|17,0%
|98,3%
|Hang Seng
|23 508,17
|-1,0%
|-4,3%
|-2,8%
|-8,3%
|-10,9%
|-8,4%
|CSI 300
|3 976,46
|-0,1%
|-2,0%
|-4,7%
|-14,1%
|-13,5%
|-18,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 045,37
|-2,1%
|-1,1%
|1,6%
|6,3%
|10,4%
|60,3%
|CAC
|8 216,78
|-1,6%
|-0,7%
|3,3%
|0,8%
|1,2%
|14,8%
|FTSE
|10 689,87
|-1,8%
|-0,6%
|-1,8%
|7,6%
|10,5%
|46,6%
|FTSE MIB
|50 845,81
|-1,3%
|-1,8%
|2,0%
|13,1%
|16,2%
|82,7%
|IBEX
|19 625,3
|-1,6%
|-1,6%
|1,5%
|13,4%
|21,3%
|118,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 087,09
|-1,2%
|0,3%
|-0,3%
|30,7%
|35,1%
|181,5%
|ATX
|6 521,88
|-1,6%
|-1,9%
|-0,5%
|22,4%
|35,3%
|67,5%
|PX
|2 664,62
|0,0%
|-0,4%
|0,3%
|-0,8%
|7,4%
|92,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 810
|-2,5%
|-3,0%
|-3,8%
|16,3%
|26,3%
|131,5%
|Mol
|4 936
|0,2%
|3,2%
|-2,7%
|67,9%
|62,4%
|96,8%
|Richter
|13 600
|-0,7%
|4,6%
|9,1%
|37,9%
|40,4%
|63,2%
|Magyar Telekom
|2 950
|-2,0%
|0,8%
|9,6%
|64,6%
|69,5%
|579,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|87,31
|0,3%
|0,0%
|-19,3%
|52,5%
|43,9%
|11,4%
|Brent
|93,2
|0,8%
|1,7%
|-15,2%
|53,2%
|45,2%
|15,9%
|Arany
|3 870,1
|0,3%
|-4,1%
|-7,4%
|-10,5%
|-4,7%
|107,6%
|Devizák
|EURHUF
|366,6500
|0,6%
|0,6%
|1,2%
|-4,5%
|-4,6%
|0,7%
|USDHUF
|333,1970
|0,6%
|2,1%
|3,5%
|1,9%
|0,6%
|3,5%
|GBPHUF
|440,1951
|0,8%
|1,1%
|2,2%
|-0,1%
|0,8%
|1,4%
|EURUSD
|1,1004
|0,0%
|-1,4%
|-2,2%
|-6,3%
|-5,1%
|-2,7%
|USDJPY
|159,5650
|0,0%
|0,6%
|1,0%
|1,8%
|2,8%
|39,3%
|GBPUSD
|1,3207
|0,2%
|-1,0%
|-1,1%
|-1,8%
|0,2%
|-1,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 877,24
|0,1%
|-12,0%
|-20,4%
|-26,9%
|-29,6%
|7,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,36
|0,0%
|2,3%
|-3,1%
|17,4%
|25,6%
|-1 477,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|0,0%
|3,3%
|-5,4%
|-19,6%
|-22,5%
|34,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: primeimages
Kiterítette lapjait az Nvidia, itt az év egyik legfontosabb gyorsjelentése
Az elmúlt évek egyik legfontosabb gyorsjelentését publikálta az Nvidia, miután a mesterséges intelligencia térnyerésének egyik legnagyobb nyertese példátlan vezetői válságba került. Jensen Huang, a vállalat alapítója és 33 éven át hivatalban lévő vezérigazgatója a magánéletével kapcsolatos, nemzetbiztonsági kérdéseket is felvető botrány nyomán távozott, ami komoly eladási hullámot indított el a részvény piacán. Az Nvidia irányítását átmenetileg a korábbi pénzügyi igazgató, Colette Kress vette át, akinek rögtön egy különösen érzékeny időszakban kell meggyőznie a befektetőket a vállalat kilátásairól. A technológiai szektorban ugyanis az elmúlt hetekben egyre komolyabb aggodalmak jelentek meg az AI-beruházások megtérülésével és finanszírozásával kapcsolatban, miközben a legnagyobb technológiai vállalatok továbbra is hatalmas összegeket fordítanak adatközpontok építésére. Nézzük, hogyan állják meg a helyüket ebben a kihívásokkal teli környezetben az Nvidia legfrissebb számai, és miket mondott a cég jövőjéről a menedzsment.
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