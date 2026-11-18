A színész a 60 Minutes című műsorban mesélte el, hogy 2008-ban éppen Mexikóvárosból tért haza egy színházi rendezésből, amikor szembesült Madoff letartóztatásának hírével. A sokkoló hír hallatán azt mondta a feleségének, hogy lemegy a sarokra cigarettáért – annak ellenére, hogy akkor már leszokott a dohányzásról –, majd közölte vele, hogy komoly bajban vannak. Mint korábban kiderült, a pénzügyi menedzsere szinte mindenüket Madoffnál fektette be, így gyakorlatilag az egész addigi életük munkája odalett. A Bloomberg 2020-as jelentése szerint
Malkovichnak 2,3 millió dollárja ragadt bent értékpapírokban,
ám a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő eredetileg csak 670 ezer dollárnyi követelést hagyott jóvá a nyugdíjalapja és a vagyonkezelő alapja számára, mivel a soha meg nem történt ügyletekből származó, fiktív hozamot nem vették figyelembe.
Malkovich nem volt egyedül a sztárvilágban, hiszen a csalás prominens áldozatai között szerepelt Kevin Bacon és felesége, Kyra Sedgwick, valamint Steven Spielberghez és a holokauszttúlélő íróhoz, Elie Wieselhez köthető jótékonysági szervezetek is. A színész azonban idővel túltette magát a történteken, a botrány után is folyamatosan dolgozott és számos filmben szerepelt, így sikeresen talpra állt.
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Madoff az FBI szerint a történelem legnagyobb piramisjátékát működtette.
A 2008-as lebukáskor a befektetők számlakivonatain összesen 64,8 milliárd dollárnyi vagyon szerepelt, ám ennek nagy része csupán papíron létező, fiktív profit volt. A tényleges tőkeveszteség meghaladta a 20 milliárd dollárt, a kárigényt benyújtó ügyfelek pedig nagyjából 17,5 milliárdot buktak. Madoff ahelyett, hogy valóban befektette volna a rábízott tőkét, hamis kereskedési adatokat gyártott, a kifizetéseket pedig az új befektetők által befizetett összegekből fedezte.
A károsultak kártalanítását nyomon követő hivatalos vagyonfelügyelői adatok szerint a peren kívüli egyezségek és egyéb eljárások révén eddig összesen 15,509 milliárd dollárt sikerült visszaszerezni, amelyből 14,799 milliárdot már vissza is juttattak a befektetőknek. A legnagyobb összegek Jeffrey Picower befektető hagyatékából (5 milliárd dollár) és az ügyfelek pénzét Madoffhoz irányító Tremont Group alapkezelőtől (1,025 milliárd dollár) folytak be. Bár a The Wall Street Journal korábbi elemzése szerint minden ellopott dollárból átlagosan 75 centet sikerült visszaszerezni – ami az ilyen volumenű pénzügyi csalásoknál szokatlanul magas megtérülési arány –, ez a gyakorlatban nem jelenti azt, hogy mindenki a vélt vagyona háromnegyedét kapta vissza, hiszen a kifizetéseket a fiktív hozamok nélkül számolták ki.
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