Portfolio 2026. november 18. 17:51

A tegnapi amerikai tőzsdezárás után jött ki az AI-forradalom zászlóshajójának számító Nvidia harmadik negyedéves gyorsjelentése, amit különösen nagy nemzetközi befektetői figyelem övezett, hiszen egyrészt mostanában felerősödtek az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak, másrészt komoly botrány tört ki a korábbi cégvezető, Jensen Huang körül, ami a részvény mélyrepüléséhez vezetett. A friss számokra először, a zárást követően rendkívül pozitívan reagáltak a befektetők, ma viszont nagyon komoly kilengések vannak az árfolyamban. Lassan azonban az Anthropicra terelődik a figyelem, amely a várakozások szerint este zárhatja a részvénykibocsátást, és holnap már indul is a kereskedés.



A kezdeti bizonytalanság után egyre nagyobb esés bontakozott ki az európai tőzsdéken, ez alól amagyar piac sem volt kivétel, és lefelé vették az irányt a vezető amerikai indexek is.