A kezdeti bizonytalanság után egyre nagyobb esés bontakozott ki az európai tőzsdéken, ez alól amagyar piac sem volt kivétel, és lefelé vették az irányt a vezető amerikai indexek is.
Világvége-hangulat kezdődött a sorozatos informatikai leállások miatt, megindult a roham az amerikai üzletekben
Az Egyesült Államokban tapasztalt sorozatos informatikai leállások miatt a vásárlók tömegesen kezdték el felhalmozni a vészhelyzeti készleteket. A pánikvásárlások fő nyertese a Costco áruházlánc, amelynek a forgalma ugrásszerűen megnőtt az elmúlt hetekben, miután a közösségi médiában terjedő világvége-hangulat miatt sokan tartós élelmiszert és áramfejlesztőket vásárolnak - írta meg a CNBC.
Történelmi roham a tőzsdén: hatalmas az érdeklődés az Anthropic részvényei iránt
A vártnál is jóval nagyobb befektetői érdeklődés miatt az Anthropic a tőzsdei bevezetése keretében kibocsátandó részvények számának növelését fontolgatja, a kibocsátási ár pedig 80 dollár felett lehet - közölte a CNBC. A Claude nyelvi modelleket fejlesztő mesterségesintelligencia-vállalat kedden lezárta a könyvépítést, a végleges árazásról pedig várhatóan szerda délután, a piaczárást követően dönt, holnap pedig indul is a kereskedés.
Eséssel zártak a hazai blue chipek
Jelentős csökkenéssel fejezte be a szerdai kereskedést a BUX index a negatívra forduló befektetői hangulat közepette, mindegyik hazai blue chip eséssel zárt.
Már 2,4 százalékos mínuszban az Nvidia
Egyre lejjebb került az Nvidia árfolyama, már 2,4 százalékos a mínusz.
Nagy esésben van az arany!
Tovább gyengült szerdán az arany, unciánkénti ára 3770 dollár alá esett, ami 2025 szeptembere óta a legalacsonyabb szint. A nemesfémre az erősödő dollár és a Federal Reserve újabb kamatemeléseire vonatkozó várakozások nehezednek.
Kevesebb mint 3 óra alatt 400 millió forintnyi Mol-részvényt adott el Csányi Sándor alapítványa
2 óra 49 perc alatt összesen közel 400 millió forint értékben adott el Mol-részvényeket tegnap negyed 3 után a Csányi Sándor által létrehozott Unity Vagyonkezelő Alapítvány – derül ki az olajtársaság tőzsdei közleményéből. Az alapítvány ezzel együtt a héten már összesen 238 572 darab részvényt értékesített a Budapesti Értéktőzsdén, 1,1177 milliárd forint értékben.
Mit csinál a többi AI-papír?
Az Nvidia lefordulásával párhuzamosan az alábbi elmozdulásokat láthatjuk a fontosabb AI-részvényeknél:
- Coreweave: -5,6%
- Broadcom: +1%
- AMD: +0,7%
- SMCI: +1,3%
Rángatják az Nvidiát
A nyitást követően nagy a volatilitás az Nvidia részvényében,
jelenleg 1,2 százalékos esésben van az árfolyam.
Mindez annak ellenére alakul így, hogy a kereskedés előtti indikációk még markáns emelkedést vetítettek előre.
Felemás mozgások az amerikai tőzsdéken
A vezető részvényindexek nem egy irányba indultak ma el: a Dow 0,9 százalékos esésben van, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal feljebb került.
Még karácsony előtt meghallgathatják az Nvidia volt vezérét – Trump miniszterének is magyarázkodnia kellhet
Az amerikai szenátus bankügyi bizottsága előtt tesz tanúvallomást Jensen Huang, az Nvidia korábbi vezérigazgatója, valamint Howard Lutnick kereskedelmi miniszter. Tim Scott, a testület republikánus elnöke a CNBC-nek nyilatkozva jelentette be, hogy mindkét érintett önként vállalta a meghallgatást abban a vizsgálatban, amely az egykori cégvezető és egy feltételezett kínai kém kapcsolatát, illetve az ebből fakadó nemzetbiztonsági kockázatokat igyekszik feltárni.
Óriási fordulat jöhet a tőzsdéken – 5 részvény, amiben a profik szerint most nagy lehetőség nyílhat
Egyetlen politikai fordulat is elég lehet ahhoz, hogy teljesen átrajzolódjon a térkép a világ tőzsdéin. Most talán pont egy ilyen pillanatnak lehetünk a tanúi: a befektetők máris egy váratlan helyen kezdtek el lehetőségek után kutatni, a szakértők pedig olyan vállalatokra hívták fel a figyelmet, akik számára gyökeresen megváltozhatnak a kilátások. De vajon hol lehet a legnagyobbat nyerni, és melyik részvényekben van még valódi emelkedési potenciál? Öt izgalmas részvényt vettünk górcső alá, és az elemzői ajánlások, valamint a célárak alapján megvizsgáltuk, hol nyílhat most igazán nagy lehetőség – és hol lehet indokolt az óvatosság.
Kimondta az IEA vezetője: soha többé nem lesz olyan a világ olajpiaca, mint a háború előtt
Az iráni háború végleg megrendítette a Hormuzi-szoros mint biztonságos szállítási útvonal iránti bizalmat – figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója. A szakértő szerint a térség kockázati megítélése alapjaiban változott meg, ezért már nem lehet visszatérni a háború előtti állapotokhoz. Ez a folyamat alternatív szállítási útvonalak kiépítésére és a belföldi energiaforrások gyorsabb fejlesztésére készteti a világ országait - közölte a CNBC.
Már 1,1 százalékos esésben a BUX
Folyamatosan romlik a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX már 1,1 százalékos esésben áll. A hazai blue chipek közül a Magyar Telekom teljesít a legrosszabban a maga 1,7 százalékos mínuszával.
Amerikai energetikai vállalattal kötött megállapodást a 4iG – Új beruházások jöhetnek az Adriánál
Előzetes együttműködési megállapodást kötött a 4iG és az amerikai Sentinel Midstream az adriai régió energiainfrastruktúrájának fejlesztésére és a közös befektetési lehetőségek felkutatására – tudatta közleményében a magyar vállalatcsoport.
Milliárdos Nvidia-üzletek, titkolt információk? Súlyos gyanú merült fel Trump minisztere körül
Vizsgálatot indítottak a demokrata párti képviselők Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter felnőtt fiainak üzleti ügyei kapcsán. A politikusok arra keresik a választ, hogy a Trump-kormányzat magas rangú tisztviselője miért késlekedett fellépni azokkal a vállalatokkal szemben, amelyek a gyanú szerint az Nvidia fejlett mesterségesintelligencia-chipjeit juttatták el illegálisan Kínába - tudósított a CNBC.
Nagy pluszban indíthat az Nvidia
Valamivel 10 órát követően elérhetővé váltak az első indikációk az amerikai tőzsdei kereskedésre vonatkozóan, és a határidős adatok alapján úgy látszik, hogy a vártnál erősebb harmadik negyedéves számokat szállító Nvidia
jelentős, 3,3 százalékos emelkedéssel kezdheti a napot.
Mi lesz veled, Nvidia?
Ritkán látni akkora kettősséget egy részvénynél, mint amit most az Nvidia produkál. A vállalat ugyanis minden várakozást felülmúló számokat közölt, és még a legoptimistább elemzői előrejelzéseket is túlszárnyalta. Az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos egyre erősödő aggodalmak és Jensen Huang körüli viták ugyanis egészen más történetet rajzolnak ki a grafikonokon, mint amit a vállalat pénzügyi eredményei sugallnak.
Megvan az irány a magyar tőzsdén: lefelé
A kezdeti bizonytalanságot követően egyre nagyobb esés bontakozik ki a magyar tőzsdén, a BUX index már 0,7 százalékos mínuszban áll.
Erősen kezd az európai tech-szektor
A vártnál jobb tegnap esti Nvidia-gyorsjelentést követően kifejezetten erős napot indított az európai tech-szektor: a STOXX 600 Technology Index 1,1 százalékos pluszban áll, a fontosabb papírok közül az ASML jegyzése 2 százalékkal, az SAP-é pedig 0,6 százalékkal került feljebb.
Nincs meg az irány Európában
A piacnyitást követően egyelőre nem rajzolódik ki egyértelműen az irány a kontinens tőzsdéin: a FTSE 100 0,3 százalékos esése mellett a DAX ugyanekkora mértékben emelkedik, a CAC pedig 0,1 százalékos pluszban áll.
Kisebb elmozdulások a BUX indexnél
A kereskedés első perceiben bizonytlan a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek felemás teljesítménye mellett a BUX index 0,1 százalékos mínuszban áll.
Eddig az AI-láz hajtotta, most zuhan az egyik legfontosabb nyersanyag ára
Május óta nem látott mélypontra zuhant a réz ára, az árfolyamra elsősorban az erősödő amerikai dollár és a mesterséges intelligenciához kötődő beruházások körüli bizonytalanság nehezedik.
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalékot esett.
- Vegyesen teljesítenek az ázsiai tőzsdék a szerdai kereskedésben. A japán Nikkei 225 index 0,45 százalékkal emelkedett, miután az ország exportja az előző hónapban jelentős, 20,5 százalékos növekedést mutatott. A dél-koreai Kospi 1,85 százalékot erősödött, elsősorban a technológiai óriásvállalatok ralijának köszönhetően, amelyet az Nvidia vártnál kedvezőbb gyorsjelentése támogatott. Ezzel szemben a hongkongi Hang Seng 1,05 százalékot esett, a kínai CSI 300 stagnált, míg az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,69 százalékkal került lejjebb.
- Európában kisebb esésre lehet ma számítani: a DAX és FTSE 100 0,2 százalékkal, a CAC eközben 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,24 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,61 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH a keresetek szeptemberi adatait teszi közzé, az MNB pedig a nemzetközi tartalékok alakulása mellett a pénzügyi számlák harmadik negyedéves előzetes adatairól számol be, melyekből többek között az is kiderül, hol állt a GDP-arányos államadósság szeptember végén. Magyar idő szerint este publikálják a tengerentúlon a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, a piac vélhetően a következő hónapok kamatdöntéseivel kapcsolatban vár friss utalásokat, főleg úgy, hogy a múlt héten már szóba került decemberre egy 50 bázispontos szigorítás lehetősége is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,1 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 67,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 53,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 759,42
|-1,6%
|-2,8%
|-2,4%
|5,6%
|8,9%
|41,3%
|S&P 500
|7 340,53
|-1,0%
|-2,4%
|-4,2%
|7,2%
|10,0%
|56,6%
|Nasdaq
|27 001,78
|-0,7%
|-2,7%
|-7,5%
|6,9%
|8,9%
|65,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 860,43
|-1,3%
|-2,6%
|-9,9%
|16,9%
|17,0%
|98,3%
|Hang Seng
|23 508,17
|-1,0%
|-4,3%
|-2,8%
|-8,3%
|-10,9%
|-8,4%
|CSI 300
|3 976,46
|-0,1%
|-2,0%
|-4,7%
|-14,1%
|-13,5%
|-18,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 045,37
|-2,1%
|-1,1%
|1,6%
|6,3%
|10,4%
|60,3%
|CAC
|8 216,78
|-1,6%
|-0,7%
|3,3%
|0,8%
|1,2%
|14,8%
|FTSE
|10 689,87
|-1,8%
|-0,6%
|-1,8%
|7,6%
|10,5%
|46,6%
|FTSE MIB
|50 845,81
|-1,3%
|-1,8%
|2,0%
|13,1%
|16,2%
|82,7%
|IBEX
|19 625,3
|-1,6%
|-1,6%
|1,5%
|13,4%
|21,3%
|118,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 087,09
|-1,2%
|0,3%
|-0,3%
|30,7%
|35,1%
|181,5%
|ATX
|6 521,88
|-1,6%
|-1,9%
|-0,5%
|22,4%
|35,3%
|67,5%
|PX
|2 664,62
|0,0%
|-0,4%
|0,3%
|-0,8%
|7,4%
|92,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 810
|-2,5%
|-3,0%
|-3,8%
|16,3%
|26,3%
|131,5%
|Mol
|4 936
|0,2%
|3,2%
|-2,7%
|67,9%
|62,4%
|96,8%
|Richter
|13 600
|-0,7%
|4,6%
|9,1%
|37,9%
|40,4%
|63,2%
|Magyar Telekom
|2 950
|-2,0%
|0,8%
|9,6%
|64,6%
|69,5%
|579,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|87,31
|0,3%
|0,0%
|-19,3%
|52,5%
|43,9%
|11,4%
|Brent
|93,2
|0,8%
|1,7%
|-15,2%
|53,2%
|45,2%
|15,9%
|Arany
|3 870,1
|0,3%
|-4,1%
|-7,4%
|-10,5%
|-4,7%
|107,6%
|Devizák
|EURHUF
|366,6500
|0,6%
|0,6%
|1,2%
|-4,5%
|-4,6%
|0,7%
|USDHUF
|333,1970
|0,6%
|2,1%
|3,5%
|1,9%
|0,6%
|3,5%
|GBPHUF
|440,1951
|0,8%
|1,1%
|2,2%
|-0,1%
|0,8%
|1,4%
|EURUSD
|1,1004
|0,0%
|-1,4%
|-2,2%
|-6,3%
|-5,1%
|-2,7%
|USDJPY
|159,5650
|0,0%
|0,6%
|1,0%
|1,8%
|2,8%
|39,3%
|GBPUSD
|1,3207
|0,2%
|-1,0%
|-1,1%
|-1,8%
|0,2%
|-1,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 877,24
|0,1%
|-12,0%
|-20,4%
|-26,9%
|-29,6%
|7,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,36
|0,0%
|2,3%
|-3,1%
|17,4%
|25,6%
|-1 477,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|0,0%
|3,3%
|-5,4%
|-19,6%
|-22,5%
|34,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: primeimages
Kiterítette lapjait az Nvidia, itt az év egyik legfontosabb gyorsjelentése
Az elmúlt évek egyik legfontosabb gyorsjelentését publikálta az Nvidia, miután a mesterséges intelligencia térnyerésének egyik legnagyobb nyertese példátlan vezetői válságba került. Jensen Huang, a vállalat alapítója és 33 éven át hivatalban lévő vezérigazgatója a magánéletével kapcsolatos, nemzetbiztonsági kérdéseket is felvető botrány nyomán távozott, ami komoly eladási hullámot indított el a részvény piacán. Az Nvidia irányítását átmenetileg a korábbi pénzügyi igazgató, Colette Kress vette át, akinek rögtön egy különösen érzékeny időszakban kell meggyőznie a befektetőket a vállalat kilátásairól. A technológiai szektorban ugyanis az elmúlt hetekben egyre komolyabb aggodalmak jelentek meg az AI-beruházások megtérülésével és finanszírozásával kapcsolatban, miközben a legnagyobb technológiai vállalatok továbbra is hatalmas összegeket fordítanak adatközpontok építésére. Nézzük, hogyan állják meg a helyüket ebben a kihívásokkal teli környezetben az Nvidia legfrissebb számai, és miket mondott a cég jövőjéről a menedzsment.
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Jön az év egyik legnagyobb tőzsdei eseménye, az Anthropic tőzsdére lépésével akár egy 1500 milliárd dolláros vállalat jelenhet meg a részvénypiacon, az érdeklődés pedig óriási, hatalmas a túljegyzés. A cégnél a növekedés elképesztő, a várakozások óriásiak, de az árazásban ez tükröződik is, ráadásul komoly kockázatok is vannak a sztoriban. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az év egyik legjobban várt részvénykibocsátása előtt, megnéztük, miből keres pénzt az Anthropic, mennyit érhet valójában a vállalat, milyen növekedést várnak tőle az elemzők, és mire kell különösen figyelniük azoknak, akik a tőzsdei kibocsátás után részvényesként is beszállnának az AI-sztoriba.
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Megérkezett az év egyik legjobban várt gyorsjelentése: az Nvidia a keddi amerikai tőzsdezárást követően közzétett harmadik negyedéves számaival mind az árbevétel, mind a profit tekintetében felülmúlta az elemzői várakozásokat, amire meredek emelkedéssel reagált az árfolyam a zárás utáni kereskedésben.
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