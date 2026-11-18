A Duna House teljes tulajdonában álló GDD Commercial Kft. értékesítette a csoport korábbi székházaként szolgáló, Budapest I. kerületében, a Gellérthegy utca 17. szám alatt található irodaingatlant – derül ki a társaság BÉT-en közzétett közleményéből.

Az adásvételi szerződést szeptember 3-án írták alá a felek. A vevő a teljes, 1,05 milliárd forintos vételárat megfizette, az ingatlan birtokbaadására pedig november 17-én került sor.

A közvetítői jutalékkal csökkentett vételár 1,02 milliárd forint, míg az ingatlan IFRS szerinti könyv szerinti értéke 272 millió forint volt. A kettő különbségeként a csoport 748 millió forintos adózás előtti nyereséget számol el a 2026. negyedik negyedéves konszolidált eredményében.

A társaság hangsúlyozta, hogy az ingatlaneladás nyeresége nem része a csoport core eredményének, így azt az idei második negyedéves jelentésben közzétett, frissített éves előrejelzés sem tartalmazza. Ebben a Duna House 2026-ra:

8,3–9,1 milliárd forintos tisztított core EBITDA-t, valamint

5,1–5,6 milliárd forintos tisztított core adózott eredményt

jelzett előre.

Az ingatlanértékesítés eredménye tehát ezeken a core eredményvárakozásokon felül jelentkezik, a 748 millió forintos összeg adózás előtti nyereséget jelent.