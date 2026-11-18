Nem saját óriásrakéták fejlesztésével, hanem jól kiválasztott szakterületeken lehet helye Magyarországnak az űrgazdaságban, vélekedett Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program vezetője a Portfolio Deep Tech 2026 konferencián, aki részletes képet adott a magyar űrmisszió hozadékairól.
Olyan piaci réseket kell keresni, amelyekben a hazai tudás nemzetközileg is versenyképes úgy mint a sugárzásmérés vagy a gyógyszergyártás.
A szakember úgy látja, a következő öt-tíz év jelentős változásokat hozhat az űrbeli termelésben. A mikrogravitáció új lehetőségeket teremthet a polimerek előállításában és a fehérjekristályok növesztésében, ez pedig a gyógyszerfejlesztés számára is értékes lehet. A magyar gyógyszeripari háttérre építve pedig érdemes lehet célba venni ezt a területet.
Miért ne akarnánk gyógyszergyártó nagyhatalom lenni a világűrben?
− tette fel a kérdést a második magyar űrhajós.
Ennek megvalósításához ugyanakkor nem elég a technológiai lehetőség: forrásokra, azok átgondolt felhasználására és következetesen végrehajtott stratégiára is szükség van, tette hozzá.
Kapu kell a nemzetközi piacra
A magyar űrügynökség szerepét elsősorban az iparképviseletben és az iparfejlesztésben látja Kapu Tibor. A nemzetközi szereplők megszokták, hogy egy ország űrszektorához az ügynökségen keresztül kapcsolódhatnak; a HUNOR houstoni munkája során is rendszeresen magyarázni kellett, hogy programról, nem pedig ügynökségről van szó.
Kapu szerint ugyanakkor olyan, alacsony működési költségű szervezetre van szükség, amely valódi hozzáadott értéket teremt, és segít a magyar cégeknek kutatási együttműködésekbe, illetve külföldi piacokra bekapcsolódni.
Nem a NASA-val vagy a nagy űrhatalmakkal kell versenyezni, hanem azokat a területeket megtalálni, ahol reális a magyar siker.
Jó helyre ment a pénz, nagyon is
A kutatás ipari hasznosulására a növénytermesztési kísérletet hozta példának. Beszámolója szerint az űrállomás erre szolgáló berendezésének használata rendkívül drága lett volna, ráadásul a kapacitásai is foglaltak voltak. A Debreceni Egyetem kísérletéhez ezért a Pécsi Tudományegyetemen könnyű, 3D-nyomtatott keltetődobozokat terveztek. Tizenkét dobozban retket, búzát és paprikát neveltek, kontrollcsoportokkal és szelénnel előkezelt magokkal.
A megoldás biztonságosságáról hónapokig győzték meg a NASA-t: igazolni kellett például, hogy a magok nem szabadulnak ki. Kapu szerint a fejlesztés nemzetközi szabadalmaztatása is elindult, így a kényszerből született megoldás önálló hasznosítási lehetőséget teremthet.
Arra a kérdésre, hogy a misszióra fordított pénzt hasznosabban is el lehetett volna költeni, a szakember úgy érvelt, hogy egy ország költségvetésében elenyésző összegről van szó, miközben a technológiai fejlődésből való kimaradásnak hosszú távon komoly ára lehet.
Az űrkutatás jelentős részben a földi életet szolgálja, a meteorológiától és az aszályfigyeléstől a műholdas navigációig, az odafent végzett kísérletek pedig a Földön hasznosítható technológiákhoz vezethetnek.
A magyar küldetés emellett olyan hazai kutatóknak is hozzáférést adott a világűrhöz, akik ezt saját forrásból nem tudták volna megfinanszírozni.
A tudományos eredményekhez idő kell
A HUNOR 25 kísérletet vitt a világűrbe, és 152 kutatót vont be a munkába. Kapu kiemelte: sok olyan egyetemi kutató jutott ezzel lehetőséghez, akinek másként nem lett volna módja űrbeli vizsgálatot végezni.
A kísérletek jelentős része orvosbiológiai volt, ezekben maga az űrhajós is vizsgálati alanyként vett részt. Az eredmények feldolgozása azonban hosszadalmas, egyes területeken egyelőre részeredményekről lehet beszélni.
A tudomány az időbe telik, ezt nem lehet siettetni
− hangsúlyozta Kapu Tibor.
A küldetés hozadékának tartja azt is, hogy
a magyar fejlesztések láthatóbbá váltak a nemzetközi partnerek előtt. Hosszabb távon ennek abban is meg kell jelennie, hogy az űripar iránt érdeklődő fiataloknak Magyarországon legyen hol dolgozniuk.
A beszélgetésben szó volt még az alábbi témákról:
- az űrkutatás földi haszna a navigációban, a meteorológiában és az aszályfigyelésben;
- a mikrobiomkutatás;
- az európai együttműködés nehézségei;
- a tudománykommunikáció kihívásai;
- az emberes űrrepülés pályaorientációs szerepe.
Címlapkép forrása: Portfolio
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