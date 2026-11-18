A Bloomberghez eljutott dokumentum szerint az eddigi uniós vizsgálatok nem tudták elhárítani a TikTok pekingi kötődéséből fakadó veszélyeket. A javaslat készítői úgy vélik, a problémát a gyökerénél kell kezelni, vagyis magát a kínai anyavállalatot, a ByteDance-t kell célba venni. Az indoklás szerint a cég kínai érdekeket szolgál, emiatt pedig folyamatos a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a pekingi vezetés hozzáfér-e európai felhasználók millióinak adataihoz. A TikTok szóvivője alaptalan képtelenségnek nevezte a felvetést.

A kezdeményezés az Egyesült Államok példáját követi.

Az amerikai piacon az anyavállalat több évnyi, adatgyűjtéssel és propagandaterjesztéssel kapcsolatos bírálat után eladta helyi üzletágának többségi tulajdonrészét egy befektetői konzorciumnak, amelyben az Oracle, a Silver Lake Management és az abu-dzabi székhelyű MGX kapott helyet. A német törekvések nem számítanak újdonságnak, hiszen Wolfram Weimer német kulturális miniszter már májusban szorgalmazta az amerikai modell átvételét, a múlt hónapban pedig a Financial Times számolt be arról, hogy Mathias Döpfner, a német Axel Springer médiavállalat vezérigazgatója beszállna a TikTok európai üzletágába.

Amennyiben a TikTok nem válik meg önként az európai érdekeltségétől, a kényszerértékesítéshez még hosszú út vezet, amelyhez az Európai Bizottság támogatására is szükség lesz. A német–osztrák javaslat egyelőre nem szerepel a hivatalos napirenden, de a két ország abban bízik, hogy a héten esedékes európai miniszteri találkozón sikerül támogatókat szerezniük a tervhez.

A közösségi platform adatkezelési gyakorlata már korábban is komoly következményekkel járt Európában. Az Európai Unió tavaly 530 millió eurós bírságot szabott ki a ByteDance-re, amiért jogszerűtlenül továbbított felhasználói adatokat Kínába, 2023-ban pedig 345 millió euróra büntették a vállalatot a gyermekek személyes adatainak nem megfelelő védelme miatt.

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