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Az elmúlt évek egyik legfontosabb gyorsjelentését publikálta az Nvidia, miután a mesterséges intelligencia térnyerésének egyik legnagyobb nyertese példátlan vezetői válságba került. Jensen Huang, a vállalat alapítója és 33 éven át hivatalban lévő vezérigazgatója a magánéletével kapcsolatos, nemzetbiztonsági kérdéseket is felvető botrány nyomán távozott, ami komoly eladási hullámot indított el a részvény piacán. Az Nvidia irányítását átmenetileg a korábbi pénzügyi igazgató, Colette Kress vette át, akinek rögtön egy különösen érzékeny időszakban kell meggyőznie a befektetőket a vállalat kilátásairól. A technológiai szektorban ugyanis az elmúlt hetekben egyre komolyabb aggodalmak jelentek meg az AI-beruházások megtérülésével és finanszírozásával kapcsolatban, miközben a legnagyobb technológiai vállalatok továbbra is hatalmas összegeket fordítanak adatközpontok építésére. Nézzük, hogyan állják meg a helyüket ebben a kihívásokkal teli környezetben az Nvidia legfrissebb számai, és miket mondott a cég jövőjéről a menedzsment.

Felülmúlta a várakozásokat a cég

Az október 25-én zárult harmadik üzleti negyedévben 115,84 milliárd dollárra nőtt az Nvidia árbevétele, ami éves alapon 103, az előző negyedévhez képest 20 százalékos növekedés. A bevétel 6,2 százalékkal haladta meg az LSEG 109,1 milliárd dolláros elemzői konszenzusát, és az Nvidia augusztusban közölt, 108 milliárd dolláros előrejelzésének felső határát is átlépte.

A teljes forgalom közel 93 százalékát adó adatközponti üzletág bevétele 110 százalékkal, 107,6 milliárd dollárra nőtt. A növekedés egyre nagyobb része érkezik a legnagyobb felhőszolgáltatókon kívülről. A nagy felhőcégektől származó bevétel 71 százalékkal, 60,1 milliárd dollárra emelkedett, az AI-felhőszolgáltatókat és a vállalati ügyfeleket is magában foglaló üzletág forgalma pedig csaknem megháromszorozódott, és elérte a 47,5 milliárd dollárt. Colette Kress ideiglenes vezérigazgató szerint az olyan nagy modellfejlesztők, mint az OpenAI és az Anthropic, a teljes üzleti év adatközponti bevételének mintegy 15 százalékát adhatják.

A vállalat legújabb flagship terméke, a Vera Rubin az adatközponti forgalom közel ötödét adta már az első negyedévében,

amivel az Nvidia történetének leggyorsabban felfutó platformja lett.

Kress szerint a nagy felhőszolgáltatók nagyjából egy hónap alatt állították üzembe az első rendszereket, feleannyi idő alatt, mint a Grace Blackwell esetében. A korábbi generáció iránt továbbra is erős a kereslet, az adatközponti hálózati eszközök értékesítése pedig önmagában több mint 21 milliárd dollárt hozott a negyedévben.

Az üzemi eredmény 115 százalékkal, 77,5 milliárd dollárra nőtt, a nettó nyereség pedig 65,3 milliárd dollárt ért el. Az egy részvényre jutó korrigált eredmény 2,68 dollár lett a várt 2,48 dollárral szemben. A korrigált bruttó árrés 74,9 százalékon alakult, 0,8 százalékponttal az elemzői várakozás felett.

A szabad cash flow az egy évvel korábbi 22,1 milliárdról 43,8 milliárd dollárra emelkedett. A társaság 22,1 milliárd dollárt fordított saját részvényei visszavásárlására, és további 6 milliárdot fizetett ki osztalékként. Kress szerint a szeptemberben megemelt programból fennmaradó 227,3 milliárd dolláros keretet a 2028-as üzleti év végéig tervezik felhasználni.

Már 75 százalékos növekedést várnak a következő üzleti évre

Az Nvidia 130 milliárd dolláros árbevételt vár a negyedik üzleti negyedévre, 3 százalékos eltéréssel mindkét irányban.

A sáv középértéke közel 4 százalékkal haladja meg a 125,3 milliárd dolláros elemzői konszenzust.

A prognózis alapján a bevétel 12 százalékkal nőhet az előző negyedévhez képest, amiben az is szerepet játszik, hogy a negyedik negyedév ezúttal 14 hetes lesz. Egy hétre vetítve a bevételi előrejelzés nagyjából 4 százalékos növekedést jelent.

Az elemzői híváson Kress a korábbi 70 százalékról mintegy 75 százalékra emelte a 2028-as üzleti évre (az elcsúsztatott pénzügyi év miatt a mostani volt a 2027-es harmadik üzleti negyedéves jelentés, ez az előrejelzés így a 2027. február 1-től induló üzleti évre vonatkozik) várt bevételnövekedést. A mostani negyedik negyedéves prognózis középértékével az idei üzleti év bevétele közel 424 milliárd dollár lehet. Erre vetítve a 75 százalékos növekedés nagyságrendileg 740 milliárd dolláros éves árbevételt jelentene. A menedzsment az erősödő kereslettel és a gyártási kapacitások bővülésével indokolta az emelést.

A vállalat előrejelzése szerint a negyedik negyedévben 71–72 százalékra csökkenhet a korrigált bruttó árrés. Kress a UBS kérdésére elmondta, hogy a vállalat a korábban leadott megrendeléseket a már megállapított árakon teljesíti, így a megnövekedett beszerzési költségek egy részét maga viseli. A menedzsment erre a negyedévre várja az árrés mélypontját, a következő üzleti évre pedig 72–73 százalékos sávval számol.

A vevők finanszírozásán is múlik, mikor szállíthat az Nvidia

Az elemzők többször visszatértek arra, hogy Huang távozása után az Nvidia milyen feltételekkel támogatja ügyfelei adatközponti beruházásait. Kress szerint a specializált AI-felhőszolgáltatóknak előbb biztosítaniuk kell a berendezések megvásárlásához szükséges finanszírozást. Az Nvidia vállalásai akkor lépnek életbe, amikor a kapacitás üzembe áll, és a vállalat átveszi azt. Ezek a megállapodások legfeljebb 32 milliárd dollárnyi vállalást jelentettek a negyedév végén. Kress szerint a feltételeket most részletesebben tették közzé. A válasz után a CoreWeave és a Nebius részvénye is tovább emelkedett a zárás utáni kereskedésben.

Az Nvidia ezen felül összesen 118 milliárd dollárnyi maximális garanciális kitettséget mutatott ki. Ebből 105 milliárd dollár kapcsolódik az SB Energy ohiói adatközponti beruházásához, ahol az OpenAI húsz évre bérel kapacitást. A garanciák az egyes épületek elkészültével lépnek életbe, a kitettség pedig a bérleti díjak beérkezésével fokozatosan csökken. A finanszírozás a szállítások ütemét is befolyásolja. Kress szerint az Nvidia a szűkös kapacitások elosztásakor azt is mérlegeli, hogy a vevő rendelkezik-e a szükséges tőkével, és az adatközpont készen áll-e a rendszerek fogadására.

Az igazgatóság lezárta Huang visszatérésének kérdését

Jensen Huang november 12-én, 33 év után mondott le a vezérigazgatói posztról és igazgatósági tagságáról. Harvey Jones, az igazgatóság elnöke a konferenciahíváson azt mondta, hogy a testület egyhangúlag fogadta el a lemondást, miután a vállalat magatartási szabályaival összeegyeztethetetlen viselkedésről szerzett tudomást. Huang kedden jelezte, hogy visszatérne, ha az igazgatóság ezt a cég érdekében állónak látná.

Jones a hívás elején közölte, hogy a testület elvetette a visszahelyezését, és a Heidrick & Struggles fejvadászcéget bízta meg az utódkereséssel. Belső és külső jelölteket is mérlegelnek.

A válság az Nvidia kínai üzletét is érinti. A Reuters szerint az amerikai hatóságok azt vizsgálják, hogy a szingapúri Megaspeed közreműködésével juthattak-e exportkorlátozás alá eső Nvidia-chipek Kínába. A Megaspeed tagadja, hogy szabályt sértett volna. A Wall Street Journal szerint az amerikai tőzsdefelügyelet, a SEC is vizsgálódik az Nvidiánál. A felügyelet a Reuters megkeresésére nem kommentálta az értesülést. Az Nvidia igazgatósága kedden külön bizottságot állított fel az exportkorlátozások betartásának felügyeletére.

A kínai kitettség már a negyedéves számokban is látszik. Az Nvidia az októberben zárult negyedévben még 2,4 milliárd dollárért szállított engedéllyel Hopper adatközponti chipeket Kínába. Kress szerint ezeket a szállításokat leállították, a negyedik negyedéves előrejelzés pedig nulla kínai adatközponti processzorbevétellel számol. Washington közben a fejlett amerikai chipekhez harmadik országok adatközpontjain keresztül biztosított távoli hozzáférést is szigorította. Huang évekig a kínai export bővítése mellett érvelt, így az utódjára már a szigorúbb szabályok alkalmazása és a Vera Rubin gyártásának felfuttatása vár.

Felpattant az árfolyam

A befektetők kedvezően fogadták a friss számokat, az Nvidia részvénye 4,8 százalékkal emelkedett a keddi zárás utáni kereskedésben. A felpattanás azonban az október eleje óta tartó esésnek csak egy részét hozta vissza.

A keddi rendes kereskedés végén a vállalat piaci értéke még közel 2000 milliárd dollárral maradt el az októberi csúcstól.

Pozitívum, hogy a fő számok meghaladták a várakozásokat, a menedzsment szerint pedig a kereslet továbbra is meghaladja a kínálatot. A megemelt bevételi terv teljesülése viszont így is azon is múlik, hogy az Nvidia milyen gyorsan tudja növelni a szállításokat, és az ügyfelei időben előteremtik-e a pénzt az új adatközpontokra. Jensen Huang utódjának arról is döntenie kell, mekkora pénzügyi kockázatot vállaljon az Nvidia azokban a beruházásokban, amelyek a saját chipeladásait hajtják.

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