A washingtoni törvényhozásban egyre nagyobb a nyomás az ügy kivizsgálására, amely végül ahhoz vezetett, hogy Jensen Huangot eltávolították az általa alapított chipgyártó éléről. Tim Scott közlése szerint

a szenátusi meghallgatásokra még karácsony előtt sor kerülhet.

Az egykori vezérigazgató emellett a képviselőház három bizottságának elnökével is megállapodott arról, hogy december 1-jén zárt ajtók mögött, jegyzőkönyvbe vett meghallgatáson válaszol a kérdéseikre, míg a szenátusban nyilvános megjelenést kértek tőle.

A szenátusi bizottság távozó elnöke szerint a meghallgatások célja annak tisztázása, hogy az érintettek pontosan miről és mikor szereztek tudomást, és miért nem tettek lépéseket. Scott különösen Howard Lutnick kereskedelmi minisztertől vár magyarázatot arra, hogy a tárca miért nem lépett fel a Megaspeed nevű szingapúri vállalattal szemben, ahol a kémkedéssel gyanúsított Alice Huang vezető beosztásban dolgozott. Az Nvidia chipeket adott el a Megaspeednek, az amerikai nyomozók gyanúja szerint pedig a szingapúri cég ezeket az eszközöket Kínába játszotta át.

Tim Scott a CNBC műsorában hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi tárcát már idén márciusban figyelmeztették arra, miszerint a Megaspeedet fel kellene venni a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő vállalatokat tömörítő tiltólistára. A szenátor számonkérte, hogy a minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatala, valamint maga a miniszter miért mulasztotta el ezt a lépést a figyelmeztetések ellenére.

A Huang-botrány következményei a kormányzaton belül is komoly feszültséget okoznak, különösen Howard Lutnick és Scott Bessent pénzügyminiszter között. Bessent a múlt pénteken a kereskedelmi minisztert tette felelőssé a Megaspeeddel kapcsolatos tétlenségért. A pénzügyminiszter a másik tárca belső folyamataira hárította a felelősséget, hozzátéve, hogy a saját minisztériuma már régóta támogatta a szingapúri vállalattal szembeni korlátozások bevezetését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images