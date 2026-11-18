A 95-ös benzin literenként 5 forinttal, a gázolaj pedig 3 forinttal lett olcsóbb az előző naphoz képest.

A benzin ára ezzel tovább folytatja a napok óta tartó csökkenést, és már 590 forint alá került. A gázolaj átlagára pedig 700 forint alá mérséklődött.

A friss adatok alapján jelenleg az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 588 Ft/liter

Gázolaj: 699 Ft/liter

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